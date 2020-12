പാക് മണ്ണില്‍ 'ചൈനീസ് കോളനി', ജനങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ 500 ക്യാമറകൾ, ഇമ്രാൻ ഖാൻ സർക്കാരിനെതിരെ ജനങ്ങൾ

പാക് മണ്ണില്‍ 'ചൈനീസ് കോളനി' സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ പാക്കിസ്ഥാനില്‍ എതിര്‍പ്പ് ശക്തമാകുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ബലൂചിസ്ഥാന്‍ മേഖലയിലെ ഗ്വാദറില്‍ ചൈന നിര്‍മിച്ച തുറമുഖമാണ് ചൈനീസ് കോളനിയായി മാറുന്നുവെന്ന ആരോപണം ഉയരുന്നത്. സുരക്ഷയുടെ പേരില്‍ തുറമുഖത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള 24 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ പ്രദേശം വേലി കെട്ടി തിരിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് പദ്ധതി.

ചൈന–പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഇകണോമിക് കോറിഡോറിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഗ്വാദറില്‍ തുറമുഖം നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഗ്വാദര്‍ സുരക്ഷിത നഗരം പദ്ധതിയുടെ പേരിലാണ് തുറമുഖം ഉള്‍പ്പെടുന്ന 24 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര്‍ വേലികെട്ടി തിരിക്കാന്‍ ചൈന തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകെ രണ്ട് പ്രവേശന കവാടങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഗ്വാദര്‍ തുറമുഖത്തിനുണ്ടാവൂ. പ്രദേശവാസികള്‍ക്ക് ഇവിടേക്ക് കടക്കണമെങ്കില്‍ പോലും പാസ് നിര്‍ബന്ധമാക്കുമെന്നതും എതിര്‍പ്പ് വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

നിരീക്ഷണത്തിനായി 500 ലേറെ എച്ച്ഡി ക്യാമറകളും സജ്ജീകരിക്കും. അതേസമയം, ചൈന നിര്‍മിക്കുന്ന ഗ്വാദര്‍ അന്തര്‍ദേശീയ വിമാനത്താവളത്തിനും 80 ഹൗസിങ് കോംപ്ലക്‌സ് പദ്ധതികള്‍ക്കും ഇത്തരം വേലി കെട്ടിത്തിരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഏതാണ്ട് അഞ്ച് കോടി പാക്കിസ്ഥാനി രൂപയാണ് (ഏകദേശം 2.29 കോടി രൂപ) പദ്ധതിക്ക് ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത്. അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം തന്നെ പദ്ധതി തീര്‍ക്കാനാണ് ചൈനയുടെ ശ്രമം.

മേഖലയിലെ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തില്‍ ചൈനക്കുള്ള അതൃപ്തിയാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. 2018 നവംബറില്‍ ബലൂചിസ്താന്‍ വിമോചന സേന കറാച്ചിയിലെ ചൈനീസ് കോണ്‍സുലേറ്റിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു. ബലൂചിസ്ഥാനില്‍ നിര്‍മിച്ച തുറമുഖത്തിലെ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാര്‍ക്ക് നേരെയും സമാനമായ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചൈനക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഗ്വാദര്‍ തുറമുഖത്തു നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്റര്‍ മാത്രം അകലെയുള്ള പേള്‍ കോണ്ടിനന്റല്‍ ഹോട്ടലില്‍ ബലൂചിസ്ഥാന്‍ പോരാളികള്‍ നടത്തിയ ആക്രമണവും ചൈനയുടെ ആശങ്ക ശരിവെക്കുന്നതാണ്.

സ്വയം ഭരണത്തിനൊപ്പം ബലൂചിസ്ഥാന്‍ മേഖലയിലെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങള്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിനും ബലൂചിസ്താന്‍ വിഘടനവാദികള്‍ എതിരാണ്. പഞ്ചാബി, ബലൂചി വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് തുല്യ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ വേണമെന്നതും ബിഎല്‍എയുടെ ആവശ്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. തുറമുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിനായി പ്രദേശവാസികളെ മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാതെ കുടിയൊഴിപ്പിച്ചതും അസംതൃപ്തിക്കിടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഈ ചൈനീസ് തുറമുഖം സംരക്ഷിക്കാണ്‍ ഇപ്പോള്‍ 15,000ത്തോളം സൈനികരെയാണ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയും ഏഴുത്തുകാരിയുമായ ഫ്രാന്‍സെസ്‌ക മാരിനോ പറയുന്നത്.

പാക്കിസ്ഥാനിലെ 11 പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ മുന്നണിയായ പാക്കിസ്ഥാന്‍ ഡെമോക്രാറ്റിക് മൂവ്‌മെന്റ് ഗ്വാദര്‍ തുറമുഖ പദ്ധതിക്കെതിരെ പരസ്യമായി നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. തുറമുഖം വേലികെട്ടി തിരിക്കുന്നത് പ്രദേശവാസികളുടെ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യവും കച്ചവട സാധ്യതകളും ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുന്നത്. ഒരു കഷണം കടലാസിന്റെ ബലത്തില്‍ ആര്‍ക്കും എഴുതിക്കൊടുക്കാവുന്ന പ്രദേശമല്ല ബലൂചിസ്താനെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളിലൊരാളായ മിര്‍ കബിര്‍ മുഹമ്മദ് സഹായ് ഡോണ്‍ പത്രത്തോട് പറഞ്ഞത്.

