അമേരിക്കയുടെ അണ്വായുധ രഹസ്യങ്ങളും ചോർന്നോ? ഇല്ലെന്ന് ഊർജ്ജ വകുപ്പ്

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവന്ന ഹാക്കിങ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്ക. സർക്കാരിനെതിരെ റഷ്യൻ ഹാക്കർമാർ നടത്തിയ സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചോർന്നുവെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല. ട്രഷറി, വാണിജ്യം, ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വകുപ്പ്, ഊർജ്ജ വകുപ്പ് എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു സൈബർ ആക്രമണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്. മാസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന ആക്രമണത്തിനു നിരവധി ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അണ്വായുധങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ വരെ ഹാക്ക് ചെയ്തോ എന്നതും വ്യക്തമല്ല.

എന്നാൽ, അണ്വായുധ ശേഖരത്തിന്റെ സുരക്ഷയിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ഊർജ്ജ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഹാക്കിങ്ങിനു ഉപയോഗിച്ച മാൽവെയർ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ്സ് നെറ്റ്‌വർക്കുകളെ ഇത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷയെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഊർജ്ജ വകുപ്പ് വക്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി.

അമേരിക്കൻ സർക്കാരിനും ഫെഡറൽ ഏജൻസികൾക്കുമെതിരായ അത്യാധുനിക സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ റഷ്യ ഇതുവരെ പ്രതികരണമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല. അമേരിക്കന്‍ സൈബര്‍സുരക്ഷാ കമ്പനിയായ ഫയര്‍ഐ ആണ് ഇത് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാല്‍, അതേ തുടര്‍ന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഈ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തു വരികയായിരുന്നു. ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ മൊത്തം വ്യാപ്തി ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. അതു പുറത്തുവിടുമോ എന്നും അറിയില്ല.

പക്ഷേ, അമേരിക്കന്‍ ട്രഷറി, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യുരിറ്റി, ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ്, പെന്റഗണിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളായാണ് ഇപ്പോള്‍ കണക്കാക്കുന്നത്. അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ ഹോംലാൻഡ് സെക്യുരിറ്റി അഡൈ്വസര്‍ തോമസ് പി ബൊസെറ്റ് ദി ന്യൂ യോര്‍ക്കില്‍ എഴുതിയ ലേഖനത്തില്‍ റഷ്യയായിരിക്കാം ആക്രമണത്തിനു പിന്നിലെന്നു പറയുന്നു. എസ്‌വിആര്‍ എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന റഷ്യന്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ഏജന്‍സിയായിരിക്കാം ഇതിനു പിന്നിലെന്നും, ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഏറ്റവും വലിയ മിടുക്കരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അവരുടെ പേരെന്നും പറയുന്നു.

English Summary: Agency taking care of US nuclear stockpile hacked in on-going SolarWinds hack