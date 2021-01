രഹസ്യ ചർച്ച: മൊസാദ് മേധാവി അമേരിക്കയിലേക്ക്, ഇസ്രയേലിന്റെ നീക്കം ഇറാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താന്‍?

ഇറാനുമായി അമേരിക്ക വീണ്ടും ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചേക്കുമെന്ന് മുന്‍കൂട്ടികണ്ട് ആ നീക്കത്തില്‍ നിന്ന് നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ നീക്കം തുടങ്ങി. ഇറാനുമായുള്ള ആണവകരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നത് തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇസ്രയേൽ ചാരസംഘത്തിന്റെ മേധാവി വൈകാതെ അമേരിക്ക സന്ദർശിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ലഭ്യമായ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇറാനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആക്രമിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ വാദം.

ആണവ കരാറിനുസൃതമായി ടെഹ്‌റാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് 2018 ലാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടം പിന്മാറിയത്. ഇതിനുശേഷം ഇറാനുമായി ആണവ കരാറിൽ വീണ്ടും ചേരാനുള്ള പദ്ധതികൾ ജോ ബൈഡൻ തന്റെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇറാനുമായി ആണവ കരാരിൽ വീണ്ടും ഒപ്പുവെക്കുന്നത് തടയാനുള്ള ഇസ്രയേലിന്റെ വാദങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു മൊസാദ് മേധാവി യോസി കോഹനെ വാഷിങ്ടണിലേക്ക് അയക്കുമെന്ന് ചാനൽ 12 റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർഥന മാനിച്ച് ഫെബ്രുവരിയിൽ കോഹൻ യുഎസിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ന്യൂസ് ചാനൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പുതിയ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഇസ്രയേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനാകും കോഹൻ. സിഐഎ ഡയറക്ടറുമായും കോഹൻ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഇസ്രയേൽ ശേഖരിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും കോഹനും സംഘവും ബൈഡൻ ഭരണകൂടത്തിന് നൽകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചാര ഏജന്റുമാരെ ഉപയോഗിച്ച് ഇസ്രയേൽ ഇറാന്റെ മിക്ക ആണവ രഹസ്യങ്ങളും ചോർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം നിർത്തലാക്കുക, വിപുലമായ സെൻട്രിഫ്യൂജുകളുടെ ഉത്പാദനം അവസാനിപ്പിക്കുക, ഇസ്രയേൽ തീവ്രവാദികളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ലെബനാനിലെ ഹിസ്ബുള്ള പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുള്ള പിന്തുണ നിർത്തുക, വിദേശത്ത് ഇസ്രയേൽ കേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇറാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ. ഇതിനെല്ലാം തയാറായാൽ മാത്രം ഇറാനുമായി ആണവ കരാർ മതിയെന്നാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ വാദം.

കോഹൻ ഈ മാസവും അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത് മുൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് പോംപിയോയുടെ വിടവാങ്ങൽ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായിരുന്നു. ട്രംപ് പ്രസിഡന്റായിരിക്കെ ആരംഭിച്ച ജോയിന്റ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ (ജെസിപിഒഎ) യിൽ വീണ്ടും ചേരാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ബൈഡൻ സംഘവും ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും രഹസ്യ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്ന് മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

അമേരിക്കയുമായുള്ള പുതിയ കരാർ ഇറാനെ യുറേനിയം സമ്പുഷ്ടീകരണം തുടരാനും പ്രതിസന്ധിയിലായ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ടെഹ്‌റാനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്നതിൽ ഇസ്രയേലിന് ആശങ്കയുണ്ട്. കരാർ നിബന്ധനകളെല്ലാം ടെഹ്‌റാൻ പൂർണമായും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് രാജ്യാന്തര നിരീക്ഷകരും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടും ഇറാൻ കരാർ പാലിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ട്രംപ് ഭരണകൂടം 2018 ൽ കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയായിരുന്നു.

