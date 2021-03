യുഎസ് താവളങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ ഇറാൻ പ്രയോഗിച്ചത് സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ – റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്

അമേരിക്കയുടെ കീഴിലുള്ള ഇറാക്കിലെ ഐൻ അൽ അസദ് വ്യോമതാവളം നിരീക്ഷിച്ച് ആക്രമിക്കാൻ ഇറാൻ വാണിജ്യ സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതായി സിഎൻബിസി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്. യുഎസ് താവളങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയും ഇതുവഴി കൃത്യമായ മാപ്പിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടുമെന്നാണ് പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നത്. ഇറാൻ ഒരു ഡസനിലധികം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളാണ് യുഎസ് താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ തൊടുത്തതെന്നും സിഎൻബിസി റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

2020 ജനുവരി 7 നാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ആക്രമണം നടന്ന് ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യത്തിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ജനറൽ കാസിം സുലൈമാനിയെ വധിച്ചതിനു പ്രതികാരം തീർക്കാനാണ് ഇറാൻ കൃത്യമായ മാപ്പിങ് നടത്തി യുഎസ് താവളങ്ങളെ ആക്രമിച്ചത്.

ആക്രമണത്തിൽ യുഎസ് സേനയുടെ മിസൈൽ ലോഞ്ചറുകൾ, മറ്റു സൈനിക ഉപകരണങ്ങൾ, ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ എന്നിവയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെ ആക്രമണത്തിൽ തലച്ചോറിനുണ്ടായ പരുക്കുകൾ കാരണം 110 യുഎസ് സൈനികരെ ചികിത്സിക്കേണ്ടിവന്നു. എന്നാൽ, ഇറാന്റെ ആക്രമണം യുഎസ് സേന നേരത്തെ തന്നെ അറിഞ്ഞു. ബഹിരാകാശ സേനയുടെ മിസൈൽ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനത്തിൽ നിന്നുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ യുഎസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിനാൽ വൻ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നാണ് യുഎസ് സൈനികർ രക്ഷപ്പെട്ടത്.

ഇറാക്കിലെ സൈനിക താവളങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരീക്ഷണം നടത്താൻ ഇറാൻ നേരത്തെയും വാണിജ്യ സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഇക്കാര്യം വിദേശ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണ ദിവസം ഇറാൻ യുഎസ് താവളത്തിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ വാങ്ങിയതായും ആക്രമിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നും സിഎൻബിസി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Iran used commercial satellite images to monitor US forces before attack