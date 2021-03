മരണം മുന്നിൽകണ്ടെന്ന് യുഎസ് സൈനികർ, ഇറാന്റെ മിസൈലാക്രമണ വിഡിയോ പുറത്ത്

അമേരിക്കയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ഇറാക്കിലെ ഐൻ അൽ അസദ് വ്യോമതാവളം ഇറാൻ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ കൂടുതൽ വിഡിയോകൾ പുറത്തുവന്നു. യുഎസ് സൈനികർ പകർത്തിയ ദുരന്ത ഭൂമിയിലെ സെൽഫി വിഡിയോകളും ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജനറൽ കാസിം സുലൈമാനിയെ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിലൂടെ വധിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇറാൻ അമേരിക്കൻ താവളങ്ങൾ ആക്രമിച്ചത്. അന്നത്തെ ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് യുഎസ് സൈനികർ തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇറാനെതിരായ നീക്കം ശക്തമാക്കാനാണോ ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം അമേരിക്ക തന്നെ ഈ വിഡിയോകൾ പുറത്തുവിട്ടതെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ആക്രമിക്കാൻ ഇറാൻ വാണിജ്യ സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതായി കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച സിഎൻബിസി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. യുഎസ് താവളങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയും ഇതുവഴി കൃത്യമായ മാപ്പിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നത്. ഇറാൻ ഒരു ഡസനിലധികം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളാണ് യുഎസ് താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ തൊടുത്തതെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

ജനുവരി 8 ന് അൽ ആസാദ് വ്യോമതാവളത്തിനു നേരെ 1,000 മുതൽ 2,000 പൗണ്ട് വരെ ഭാരമുള്ള പോർമുനകൾ ഘടിപ്പിച്ച ഹ്രസ്വ-ദൂര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് അമേരിക്ക ആരോപിച്ചു. ഇതിനു മുൻപ് പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലാത്ത, മിസൈൽ ആക്രമണത്തിന്റെ വിഡിയോകളാണ് ഞായറാഴ്ച സിഎൻബിസിയുടെ ‘60 മിനിറ്റ്’ പ്രോഗ്രാമിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്.

പിന്നാലെ യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് തന്നെ തിങ്കളാഴ്ച കൂടുതൽ വിശദമായ വിഡിയോ പുറത്തിറക്കി. അന്ന് ക്യാംപിലുണ്ടായിരുന്ന യുഎസ് സൈനികർ മരണം മുന്നിൽകണ്ട് ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും അയച്ച വിഡിയോകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പലരുടെയും മുഖത്ത് ഭീതി കാണാമായിരുന്നു. ഇനിയൊരു തിരിച്ചുവരവ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന രീതിയിലാണ് മക്കള്‍ക്കും ഭാര്യമാർക്കും അയച്ച വിഡിയോ സന്ദേശങ്ങളിലും പല യുഎസ് സൈനികരും പ്രതികരിച്ചത്.

ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ‍ വിഭാഗത്തിന് സന്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് അൽ അസദ് എയർ ബേസിലെ 443-ാമത് എയർ എക്‌സ്‌പെഡേഷണറി സ്ക്വാഡ്രന്റെ കമാൻഡറായ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ സ്റ്റാസി കോൾമാൻ വേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങളെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു.

പന്ത്രണ്ടോളം മിസൈലുകൾ വീണതോടെ ക്യാംപിലെ പലരും മരിച്ചിരിക്കാമെന്നാണ് കരുതിയതെന്ന് ഒരു സൈനികൻ പറഞ്ഞു. ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ ആക്രമണത്തെ ആരും അതിജീവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല, പലരും നിസ്സഹാരായിരുന്നു എന്നാണ് സൈനിക വക്താവ് പറഞ്ഞത്. ആക്രമണസമയത്ത് താവളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മേജർ അലൻ ജോൺസൺ ഏറെ ഭയത്തോടെ അദ്ദേഹം തന്റെ കുടുംബത്തിനായി പകർത്തിയ സെൽഫി വിഡിയോ സിഎൻബിസി പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

ഇറാനിയൻ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ യുഎസ് സൈനികരാരും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ നൂറിലധികം സൈനികർക്ക് തലച്ചോറിനു മാരകമായ പരുക്കുകൾ സംഭവിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ 29 സൈനികർക്ക് പരുക്കേറ്റു. 12 മിസൈലുകൾ വീണിട്ടും ഒരു സൈനികനും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് ഒരു അദ്ഭുതമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ സൈനികർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

