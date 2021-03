യുഎസ് ബോംബറുകൾക്കൊപ്പം ഇസ്രയേൽ പോർവിമാനങ്ങൾ, ഇറാന് മുന്നറിയിപ്പ് – വിഡിയോ

ഇറാനെതിരായ നീക്കം ശക്തമാക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇസ്രയേലിന്റെയും അമേരിക്കയുടെയും നീക്കം. കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനിടെ ഏഴാമത്തെ തവണയാണ് യുഎസ് ബോംബറുകൾ ഇറാനു സമീപം പറക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇത്തവണ യുഎസ് ബോംബറിനൊപ്പം ഇസ്രയേൽ പോർവിമാനങ്ങളും കാണാമായിരുന്നു. ഇതിന്റെ വിഡിയോകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ഞായറാഴ്ച ഇസ്രയേൽ വ്യോമസേനയുടെ എഫ് -15 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ രണ്ട് അമേരിക്കൻ ബി -52 ബോംബറുകൾക്ക് അകമ്പടി പോകുന്നതാണ് വിഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. ഇസ്രയേലിന്റെ വ്യോമാതിർത്തിയിലൂടെയാണ് യുഎസ് ബോംബറുകൾ പറക്കുന്നതെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

എന്നാൽ, ഈ നീക്കം ഇറാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണെന്ന് ഇസ്രയേലോ അമേരിക്കയോ ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ, അടുത്തിടെ ചരക്കുകപ്പൽ തകർത്തതിനു പിന്നിൽ ഇറാനാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ യുഎസ്–ഇസ്രയേൽ നീക്കം ഇറാനുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

അതേസമയം, ഇറാനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇസ്രയേലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് നഗരങ്ങളായ ടെൽ അവീവിനെയും ഹൈഫയെയും നിലംപരിശാക്കുമെന്ന് ഇറാന്റെ പ്രതിരോധമന്ത്രി അമീർ ഹതാമി ഞായറാഴ്ച മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇറാന്റെ മുൻനിര ആണവ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ മുഹ്സിൻ ഫക്രിസാദെയെ വധിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ സംഘർഷങ്ങൾ രൂക്ഷമായത്. ഇസ്രയേൽ രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘം മൊസാദാണ് കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ഇറാൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ആരോപണങ്ങളെ ഇസ്രയേൽ തള്ളിക്കളയുകയോ സമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

