ഇന്ത്യ 84 ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിരോധ ഉൽപന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു: കേന്ദ്ര സർക്കാർ

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ കയറ്റുമതി ചെയ്ത പ്രധാന പ്രതിരോധ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി ശ്രീപാദ് നായിക് ബുധനാഴ്ച വെളിപ്പെടുത്തി. ലോക്സഭയിൽ കൗശൽ കിഷോറും പി. പി. ചൗധരിയും ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായാണ് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവി‍ട്ടത്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിരോധ വസ്തുക്കൾ 84 ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ഇത് തന്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളാലാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ആയുധ സിമുലേറ്ററുകൾ, ടിയർ ഗ്യാസ് ലോഞ്ചർ, ടോർപിഡോ ലോഡിങ് സംവിധാനം, നൈറ്റ് വ്യൂ മോണോക്യുലർ, ബൈനോക്കുലർ, ഭാരം കുറഞ്ഞ ടോർപിഡോ, അഗ്നി നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന പ്രതിരോധ ഉൽപന്നങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷത്തിനിടയിൽ പ്രതിരോധ കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങളും നടപടികളും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആയുധങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനുമായി പൂർണമായും എൻഡ്-ടു-എൻഡ് സുരക്ഷയുളള ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. എം‌ഇഎയുമായി മുൻ‌കൂട്ടി ആലോചിച്ച ശേഷം ചെറിയ ആയുധങ്ങൾ, ശരീര കവചങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളും ഘടകങ്ങളും നിയമാനുസൃതമായി കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ അനുമതിയുണ്ടെന്ന് നായിക് രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 34,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രതിരോധ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യ കയറ്റുമതി ചെയ്തതായി കഴിഞ്ഞ മാസം ലോക്‌സഭയിൽ സർക്കാർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 2015-16ൽ സ്വകാര്യ, പ്രതിരോധ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയ മൊത്തം കയറ്റുമതി 2059.18 കോടി രൂപയാണെന്നും 2016-17ൽ ഇത് 1521.91 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞുവെന്നും ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി ശ്രീപാദ് നായിക് പറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാൽ, പ്രതിരോധ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി 2017-18ൽ 4682.36 കോടി രൂപയായും 2018-19ൽ 10745.77 കോടി രൂപയായും ഉയർന്നു. 2019-20 ലെ തുക 9115.55 കോടി രൂപയും നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം ജനുവരി 31 വരെ 6288.26 കോടി രൂപയുമായിരുന്നുവെന്ന് നായിക് പറഞ്ഞു.

ടോർപ്പിഡോ ലോഡിങ് സംവിധാനം, നൈറ്റ് വിഷൻ മോണോക്യുലർ, ബൈനോക്കുലർ, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ടോർപിഡോ, ഫയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങൾ, സംരക്ഷണ വാഹനം, ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന റഡാർ, തീരദേശ നിരീക്ഷണ റഡാർ എന്നിവ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ അനുമതിയായിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധ, എയ്‌റോസ്‌പേസ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ കമ്പനികൾ 4,191 കോടി രൂപയുടെ എഫ്ഡിഐ വരവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധ, എയ്‌റോസ്‌പേസ് മേഖലയിൽ 2014 ന് ശേഷം 2871 കോടി രൂപയുടെ വിദേശ നിക്ഷേപം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

English Summary: India Exporting Defence Equipment To More Than 84 Countries: Centre