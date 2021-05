ഹമാസ് പ്രയോഗിച്ചത് പുതിയ മിസൈൽ, കണ്ണുവെട്ടിച്ചത് ഇസ്രയേലിന്റെ വജ്രായുധത്തെയും

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘവുമുള്ള ഇസ്രയേൽ ഗാസയിൽ നിന്നുള്ള മിസൈൽ ആക്രമണത്തെ നേരിടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട് റോയിട്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പടെയുള്ള ന്യൂസ് ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ശത്രുക്കളുടെ മിസൈലുകളെ അതിർത്തികടക്കും മുൻപെ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഇസ്രയേലിന്റെ അയൺ ഡോം പ്രതിരോധ സംവിധാനം മിസൈൽ ആക്രമണത്തെ നേരിടുന്നതിൽ വൻ പരാജയമായിരുന്നു.

ഇസ്രയേലിലെ അഷ്‌കെലോണിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള അയൺ ഡോമിനെ മറികടക്കാൻ പുതിയ മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് പലസ്തീനിൽ നിന്നുള്ള ഹമാസ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഇക്കാര്യം ഇസ്രയേല്‍ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രയേലിന്റെ വ്യോമ പ്രതിരോധത്തിന്റെ വജ്രായുധം എന്നാണ് അയൺ ഡോം അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഇസ്രായേലി നഗരങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ ഒരു പുതിയ തരം ‘സിജീൽ’ മിസൈൽ ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് ഹമാസിന്റെ സായുധ വിഭാഗം അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഈ മിസൈലിന് ഇസ്രയേലിന്റെ അയൺ ഡോം പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ വിജയകരമായി മറികടക്കാൻ സാധിച്ചതായും ഹമാസ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

ആദ്യമായി, സിജീൽ മിസൈലുകൾ അഷ്‌കെലോണിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള തന്ത്രം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ഇത് ഉയർന്ന വിനാശകരമായ ശക്തിയുള്ളതും അയൺ ഡോമിനെ മറികടക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചതുമാണെന്ന് ഇസ് അൽ-ദിൻ അൽ-ഖസം ബ്രിഗേഡുകൾ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, അയൺ ഡോമിലെ ഒരു താൽക്കാലിക തകരാർ കാരണമാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെന്നും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വലിയ അളവിൽ മിസൈലുകൾ വന്നതിനാലാണ് തിരിച്ചടി നേരിട്ടതെന്നുമാണ് ഇസ്രയേൽ വക്താക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ, ഹമാസിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം പ്രതികരിച്ചില്ല.

