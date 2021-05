ഹമാസിന്റെ ആയുധപ്പുരയിൽ 8000 മിസൈലുകൾ, 40,000 പോരാളികൾ, വ്യോമപ്രതിരോധം ഇസ്രയേലിനു വെല്ലുവിളിയാകും?

ഇസ്രയേല്‍ പലസ്തീന്‍ സംഘര്‍ഷം ഇടവേളക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കൊടുമ്പിരികൊള്ളുകയാണ്. ഇസ്രയേലിനെതിരെ മിസൈലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹമാസ് പ്രധാനമായും തിരിച്ചടിക്കുന്നത്. ഹമാസിന്റേയും പലസ്തീനി ഇസ്ലാമിക് ജിഹാദ് മൂവ്‌മെന്റിന്റേയും (പിഐജെ) കൈവശം എത്രത്തോളം ശക്തമായ മിസൈലുകളുണ്ട്? അത് എത്രത്തോളം ഇസ്രയേലിന് വെല്ലുവിളിയാകും? എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ തിരിച്ചടിക്കുന്നത് അത്യാധുനിക പോർവിമാനങ്ങളും ബോംബുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇതിന്റെ ശക്തി ഹമാസിന്റെ മിസൈലുകളേക്കാൾ പതിമടങ്ങ് ഉയർന്നതാണ്.

ഒരുകാലത്ത് ഇറാനില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് ഹമാസിന് മിസൈലുകള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നു. സിനി - ഗാസ അതിര്‍ത്തി വഴിയും സമുദ്രമാര്‍ഗവുമൊക്കെയായിരുന്നു ഹമാസ് ഇവ കടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍ അടുത്തകാലത്തായി തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ച മിസൈലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തമായി മിസൈലുകള്‍ നിര്‍മിക്കാനാണ് പലസ്തീനിലെ പ്രതിരോധ സംഘങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചനകള്‍. 2014 മുതല്‍ തന്നെ ഹമാസും പിഐജെയുമെല്ലാം സ്വന്തമായി മിസൈലുകള്‍ നിര്‍മിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും 2019ല്‍ മാത്രമാണ് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവരുന്നത്.

ഇസ്രയേലി മിസൈല്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള്‍ വെടിവെച്ചിട്ട പലസ്തീനി മിസൈലുകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചതില്‍ നിന്നാണ് ഇസ്രയേലി രഹസ്യാന്വേണ വിഭാഗങ്ങള്‍ ഇക്കാര്യം കണ്ടെത്തിയത്. ഹമാസിന്റെ പക്കല്‍ 100 കിലോമീറ്റര്‍ മുതല്‍ 160 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ പരിധിയുള്ള മിസൈലുകള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇസ്രയേലിലെ ഒട്ടു മിക്കപ്രദേശങ്ങളും ഈ മിസൈലുകളുടെ പരിധിയില്‍ വരും.

പിഐജെയുടെ കൈവശം കുറച്ച് ബുറാക്ക് 100 മിസൈലുകളും ഉണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. 100 കിലോമീറ്ററിലേറെ ദൂരത്തെ ലക്ഷ്യം തകര്‍ക്കാനാകും ഈ മിസൈലുകള്‍ക്ക്. 70-80 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം മറികടക്കാന്‍ കഴിയുന്ന നൂറുകണക്കിന് മിസൈലുകള്‍ ഹമാസിന്റെ ആയുധശേഖരത്തിലുണ്ട്. ടെല്‍ അവീവ്, ബെന്‍ ഗുറിയോണ്‍ വിമാനത്താവളം, ജെറൂസലേം തുടങ്ങിയ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ആക്രമിക്കാന്‍ ഹമാസിന് ഈ മിസൈലുകള്‍ തന്നെ ധാരാളം. ജെ 80, എം 75, ഫാജിര്‍ 5, എം 75 തുടങ്ങിയവയാണ് ഹമാസിന്റെ ശേഖരത്തിലെ ഹ്രസ്വദൂര മിസൈലുകള്‍. ഇതേ ദൂരപരിധിയുള്ള ബുറാക്ക് 70 മിസൈലുകള്‍ പിഐജെയുടെ പക്കലുമുണ്ട്.

അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്നും 40-55 കിലോമീറ്റര്‍ ഇസ്രയേലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്രമണം നടത്താന്‍ ശേഷിയുള്ള 5000-6000 മിസൈലുകള്‍ ഹമാസിന്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ഇസ്രയേലി രഹസ്യാന്വേഷണ സംവിധാനത്തിന്റെ കണക്ക്. 40 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലാണെങ്കില്‍ ഗ്രാഡ് മിസൈലുകളും ബാദര്‍ 3 മിസൈലുകളും ഹമാസിന്റേയും പിഐജെയുടേയും പക്കലായുണ്ട്. പത്ത് കിലോമീറ്റര്‍ പരിധിയാണെങ്കില്‍ പല തരത്തിലുള്ള ഖ്വാസം മിസൈലുകള്‍ പലസ്തീന്‍ സംഘങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെന്നും ഇസ്രയേല്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

മിസൈലുകള്‍ക്ക് പുറമേ പല ദൂരപരിധിയിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് മോര്‍ട്ടാറുകളും ഹമാസിന്റെ ആയുധശേഖരത്തിലുണ്ട്. അതിര്‍ത്തിയോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ഇസ്രയേലി പ്രദേശങ്ങളെ ആക്രമിക്കാന്‍ ഇവ തന്നെ ധാരാളം. ഹമാസ് അടക്കമുള്ള പലസ്തീനി സംഘങ്ങളുടെ പക്കല്‍ വലിയ തോതില്‍ റോക്കറ്റ് ശേഖരമുണ്ടെന്ന് ഇസ്രയേല്‍ ആരോപിക്കുമ്പോഴും വളരെ കുറച്ച് മിസൈലുകള്‍ മാത്രമേ 2014നു ശേഷം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി വരെയുള്ള കാലത്ത് ഇസ്രയേലിന് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ.

പലസ്തീനി ജിഹാദ് മൂവ്‌മെന്റ് അഥവാ പിഐജെയെ അപേക്ഷിച്ച് വിപുലമായ മിസൈൽ ശേഖരമാണ് ഹമാസിന്റേതെന്നാണ് ഇസ്രയേല്‍ ആരോപിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 8,000 മിസൈലുകള്‍ ഹമാസിന്റെ പക്കലുണ്ടെന്നാണ് ഇസ്രയേലി കണക്ക്. ഏതാണ്ട് 40,000ത്തോളം പേര്‍ ഹമാസിന്റെ പോരാളി സംഘത്തിലുണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. പിഐജെക്ക് ഒൻപതിനായിരത്തോളം പേരുടെ സേനയുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

