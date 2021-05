ഇസ്രയേൽ വിമാനത്താവളത്തിനടുത്ത് ഹമാസിന്റെ ‘അയ്യാഷ്’ മിസൈൽ ആക്രമണം, വിമാനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിട്ടു

ഇസ്രയേൽ–പലസ്തീൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുകയാണ്. ഹമാസും ഇസ്രയേൽ സേനയും നേർക്കുനേർ ആക്രമണം തുടരുന്നു. ഒരുഭാഗത്ത് ഹമാസിന്റെ മിസൈലാക്രമണവും മറുഭാഗത്ത് ഇസ്രയേലിന്റെ പോർവിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബോംബിങ്ങുമാണ് നടക്കുന്നത്. രണ്ടു ഭാഗത്തും നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഇസ്രയേലിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട, റാമോൺ വിമാനത്താവളത്തിനടുത്ത് ഹമാസ് ലോങ് റേഞ്ച് മിസൈൽ വീണതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇസ്രയേലിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള റാമോൺ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് സായുധ വിഭാഗം ആദ്യമായാണ് മിസൈൽ പ്രയോഗിച്ചതെന്ന് ഹമാസിന്റെ അൽ-ഖസം ബ്രിഗേഡ്സ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.

ഗാസയിൽ നിന്ന് 220 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള റാമോൺ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് 250 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ദൂരപരിധിയിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ‘അയ്യാഷ് 250’ മിസൈലാണ് തൊടുത്തതെന്ന് ഹമാസ് വക്താവ് പറഞ്ഞു. 1996 ൽ ഇസ്രയേൽ വധിക്കപ്പെട്ട ഹമാസിലെ പ്രമുഖ പ്രവർത്തകരിലൊരാളായ യഹ്യ അയ്യാഷിന്റെ പേരിലാണ് ഈ മിസൈൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. മുതിർന്ന കമാൻഡർമാരെ വധിച്ചതിനോടുള്ള പ്രതികാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ആക്രമണമെന്ന് ഹമാസ് വക്താവ് പറഞ്ഞു. ഹമാസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മിസൈലുകളിൽ ഒന്നാണിത്.

ആക്രമണത്തിനു പിന്നാലെ ബ്രിട്ടിഷ് എയർവെയ്‌സ്, വിർജിൻ അറ്റ്ലാന്റിക്, ലുഫ്താൻസ, ഐബീരിയ എന്നിവയെല്ലാം ടെൽ അവീവിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെയും ഉപഭോക്താക്കളുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും മുൻ‌ഗണന, ഞങ്ങൾ സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നത് തുടരുകയാണെന്ന് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയ ശേഷം ബ്രിട്ടിഷ് എയർവെയ്സ് പറഞ്ഞു.

റാമോൺ വിമാനത്താവളത്തിലെ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു. നാശനഷ്ടങ്ങളോ അപകടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതേസമയം, ഹമാസിന്റെ മിസൈൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ വീണിട്ടില്ലെന്നും കാര്യങ്ങൾ പതിവുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇസ്രയേൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് കിലോമീറ്ററുകളോളം അകലെയുള്ള തുറന്ന പ്രദേശത്താണ് മിസൈൽ വീണതെന്നാണ് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട്.

