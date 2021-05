തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ മിസൈലുകൾ, ഇസ്രയേലിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ആവർത്തിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ട്വിറ്റർ അനുവദിച്ചില്ല

ഇസ്രയേൽ–പലസ്തീൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുകയാണ്. ഇസ്രയേലി നഗരങ്ങൾക്കു നേരെ ഹമാസും ഗാസ സിറ്റിയിൽ ഇസ്രയേലും ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇസ്രയേലി നഗരങ്ങൾക്കു മുകളിലൂടെ ഹമാസിന്റെ മിസൈലുകൾ പായുന്നത് ഇപ്പോഴും കാണാമെന്നാണ് വാർത്താ ഏജൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനിടെ ഇസ്രയേലി നഗരമായ ബീർഷെബയിലെ സൈറണുകളെക്കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശം ആവർത്തിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ട്വിറ്റർ വിസമ്മതിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ആരോപിച്ചു.

മെയ് 10 മുതൽ ഗാസയിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തോളം മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചു. ഇതോടെയാണ് ഹമാസിന്റെ താവളങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ ഇസ്രയേൽ സൈന്യവും രംഗത്തിറങ്ങിയതെന്ന് ഐഡിഎഫ് വക്താവ് പറഞ്ഞു. ബീർഷെബ നഗരത്തിൽ മിസൈൽ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും എല്ലാവരും വീടിനകത്ത് തന്നെ തുടരണമെന്നുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ആവർത്തിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ട്വിറ്റർ അനുവദിച്ചില്ലെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന (ഐഡിഎഫ്) പരാതിപ്പെട്ടത്.

ഗാസയിൽ ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയും ഇസ്രയേൽ പോർവിമാനങ്ങൾ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഹമാസ് നടത്തിയ മിസൈലാക്രമണത്തിന് മറുപടിയായാണ് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ ഐഡിഎഫ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഗാസയിൽ നിന്നെത്തിയ രണ്ടായിരത്തിലധികം മിസൈലുകളിൽ പകുതിയും തകർത്തുവെന്നും ഐഡിഎഫ് വക്താവ് പറഞ്ഞു.

തെക്കൻ ഇസ്രയേലിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സൈറൻസ് മുഴങ്ങി. ബീർഷെബ, അഷ്ദോഡ് നഗരങ്ങളിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ മിസൈലുകൾ വീണ് തകർന്നു. ആർക്കും പരുക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

English Smmary: Israeli Army Deplores Twitter Refusal to Publish ‘Repetitive’ Post About Sirens in Beersheba