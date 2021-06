‘നിഗൂഢസേന’യിൽ 60000 പേർ! അമേരിക്കയ്ക്ക് സിഐഎക്കാളും പത്തിരട്ടി വലുപ്പമുള്ള രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തല്‍

സിഐഎക്കാളും പത്തിരട്ടി വലുപ്പമുള്ള ഗൂഢരഹസ്യാന്വേഷണ സംഘം അമേരിക്കക്കുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തല്‍. അമേരിക്കക്ക് അകത്തും പുറത്തുമായി വിവിധ ദൗത്യങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന 60000ത്തോളം പേര്‍ ഈ രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ന്യൂസ്‌വീക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. പ്രതിവര്‍ഷം ഏതാണ്ട് 900 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ (ഏകദേശം 6500 കോടിരൂപ) ഈ സംഘത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി അമേരിക്ക ചെലവിടുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്.



നിരവധി വിവരാവകാശ അപേക്ഷകള്‍ക്കും രണ്ട് വര്‍ഷം നീണ്ട അന്വേഷണത്തിനും ശേഷമാണ് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിടുന്നതെന്നാണ് ന്യൂസ്‌വീക്ക് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുംവിധമുള്ള രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘം അമേരിക്കക്കുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഒരേസമയം അമേരിക്കന്‍ നിയമങ്ങളേയും ജനീവ കണ്‍വെന്‍ഷനേയും ലംഘിക്കുന്നതായിരിക്കും. അമേരിക്കയിലെ നികുതിപ്പണം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ജനപ്രതിനിധി സഭയുമായി യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഈ സംഘത്തിനില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു.

ഈ രഹസ്യ സംഘത്തിലെ പകുതിയോളം പേര്‍ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണ് അമേരിക്കക്കുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാന്‍, യമന്‍, കിഴക്കന്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങി വടക്കന്‍ കൊറിയയിലും ഇറാനിലും വരെ ഈ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. തികച്ചും സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെപ്പോലെയാണ് ഇവര്‍ അതാത് പ്രദേശങ്ങളില്‍ പെരുമാറുന്നത്. ഇവര്‍ക്ക് സൈബര്‍ ആക്രമണത്തിനും വിവരശേഖരണത്തിനും മാത്രമായി സൈബര്‍ സേന തന്നെയുണ്ടെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തരത്തില്‍ പ്രചാരണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണം നേരത്തെ തന്നെ റഷ്യ, ചൈന, ഇറാന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കെതിരെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ ഈ സൈബര്‍ സംഘവും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ നിശ്ചിത ലക്ഷ്യത്തില്‍ പ്രചാരണങ്ങള്‍ നടത്താറുണ്ട്.

'സിഗ്നേച്ചര്‍ റിഡക്ഷന്‍' എന്നാണ് ഈ അമേരിക്കന്‍ ഗൂഢസംഘത്തിന്റെ പേര്. ഏതാണ്ട് 130 കമ്പനികളും ഈ സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സിഗ്നേച്ചര്‍ റിഡക്ഷന്റ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനായി വ്യാജ വ്യക്തിത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വ്യാജ ബില്ലുകളും നികുതി രേഖകളും അടക്കമുള്ള നിരവധി വ്യാജ രേഖകളും നിര്‍മിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. വിരലടയാളവും ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്നിഷനും അടക്കമുള്ള വ്യാജ ബയോ മെട്രിക് രേഖകളും അമേരിക്കക്ക് അകത്തും പുറത്തും ഇവര്‍ സംഘാംഗങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി ചമച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളെ വിദഗ്ധമായി കബളിപ്പിക്കാന്‍ ഇത് സിഗ്നേച്ചര്‍ റിഡഗ്ഷന്‍ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘം എന്ന നിലയില്‍ അമേരിക്കന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ വിവരങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള എല്ലാ അധികാരവും ഇവര്‍ക്കുണ്ട്. ഏജന്റുമാര്‍ക്കുവേണ്ടി വിദേശ പാസ്‌പോര്‍ട്ടുകളും വിസകളുമൊക്കെ ഇവര്‍ നിര്‍മിക്കാറുണ്ടെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. അമേരിക്കന്‍ കസ്റ്റംസ് ഇമിഗ്രേഷന്‍ ഡേറ്റാബേസുകളിലും ആവശ്യമുള്ള മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി തങ്ങളുടെ വ്യാജ വ്യക്തിത്വമുള്ള ഏജന്റുമാര്‍ സുരക്ഷിതരാണെന്ന് ഇവര്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇപ്പോഴും എത്രത്തോളം വലുപ്പമുണ്ട് സിഗ്നേച്ചര്‍ റിഡക്ഷന് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആര്‍ക്കും ധാരണയില്ലെന്നാണ് മുന്‍ അമേരിക്കന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ ഓഫിസറെ ഉദ്ധരിച്ച് സ്ഫുട്‌നിക് ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. ജനീവ ഉടമ്പടി പ്രകാരം വ്യാജ വ്യക്തിത്വം ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെ പിടികൂടാന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് അധികാരമുണ്ട്. അമേരിക്കന്‍ ജനപ്രതിനിധി സഭയുടെ അറിവോ സമ്മതമോ പോലുമില്ലാതെയാണ് ഈ സംഘത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനമെന്നതും ഇവരുടെ കുപ്രസിദ്ധി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു.

English Summary: US DoD’s Secret Army Operating at Home and Abroad Exposed