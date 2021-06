എടുത്തു ചാടിയ ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി; പിഴവിനാൽ നഷ്ടമായത് 106 ജീവൻ

ഇസ്രയേലിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരാകുന്നതിൽ ബിസിനസ് പാരമ്പര്യമുള്ള ആദ്യത്തെയാളായിരിക്കുക്കുകയാണ് നഫ്താലി ബെന്നറ്റ്. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ബിസിനസ് രംഗത്ത് വലിയ നേട്ടമുണ്ടാക്കി ധനികനായ ബെനറ്റ്, 1999 ലാണു ക്യോട്ടയെന്നു പേരുള്ള തന്റെ ആദ്യ കമ്പനി തുടങ്ങിയത്. 2012ൽ ഈ രംഗം വിട്ടു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു കൂടുമാറിയ ബെന്നറ്റ് യമീന എന്ന തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാർട്ടിയുണ്ടാക്കുകയും ഭരണത്തിൽ ഉന്നത മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ ചുമതല വഹിക്കുകയും ചെയ്തു.



ഇസ്രയേലിലെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരിൽ മിക്കവരും ശക്തമായ സൈനിക പശ്ചാത്തലമുള്ളവരായിരുന്നു. രണ്ടാം പ്രധാനമന്ത്രി മോഷെ ഷാരെറ്റ് മുതൽ യിറ്റ്ഷാക് റാബിൻ, യിറ്റ്ഷാക് ഷാമിർ, യഹൂദ് ബറാക്, ഏരിയൽ ഷറോൺ, ബെന്യമിൻ നെതന്യാഹു എന്നിവരെല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഇക്കാര്യത്തിൽ നഫ്താലി ബെന്നറ്റും വ്യത്യസ്തനല്ല. ബെന്യമിൻ നെതന്യാഹു സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഇസ്രയേലിന്റെ മുൻനിര കമാൻഡോ വിഭാഗമായ സയററ്റ് മറ്റ്കലിലിൽ തന്നെയായിരുന്നു ബെന്നറ്റും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചത്. കമാൻഡറായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മികച്ച ബിസിനസുകാരനെന്നതിൽ കഴിവു തെളിയിച്ച ബെന്നറ്റിന്റെ സൈനിക കരിയറിൽ പക്ഷേ വലിയ കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തിയ സംഭവമായിരുന്നു 1996ലെ ഖ്വാന ബോംബിങ്. 106 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഈ ദുരന്തം ഇസ്രയേലിന്റെ ലബനൻ ആക്രമണത്തിനിടെയാണു സംഭവിച്ചത്. ഇതിന്റെ നാണക്കേട് അക്കാലത്തും പിൽക്കാലത്തും ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധവൃത്തങ്ങളെയും ഇസ്രയേലിനെത്തന്നെയും വിടാതെ വേട്ടയാടിയിരുന്നു.

ലബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ള അംഗങ്ങളുമായായിരുന്നു ഇസ്രയേലിന്റെ പോരാട്ടം. സൈന്യത്തിലിരിക്കെ എടുത്തുചാട്ടവും തന്റേടിത്തവും ബെനറ്റിന്റെ മുഖമുദ്രയായിരുന്നെന്ന് അക്കാലത്തെ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. തന്റെ മേലധികാരോട് പുച്ഛം നിറഞ്ഞ നിലപാടുകൾ പുലർത്തിയ ബെന്നറ്റ്, പലപ്പോഴും പടക്കളത്തിൽ അവരുടെ ആജ്ഞകളും നിർദേശങ്ങളും അവഗണിക്കുകയും സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. അത്തരമൊരു സംഭവമാണ് ഖ്വാനയിൽ നടന്നത്.

18 വർഷമായി തുടരുന്ന തെക്കൻ ലബനനിലെ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇസ്രയേലിനെ യുദ്ധത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രേപ്സ് ഓഫ് വ്രാത്ത് എന്നായിരുന്നു ദൗത്യത്തിന്റെ പേര്. ഇതിനു നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വിവിധ സേനാവിഭാഗങ്ങളിൽ മഗ്‌ൻ കമാൻഡോ യൂണിറ്റിന്റെ കമാൻഡറായിരുന്നു ബെന്നറ്റ്. 67 സൈനികർ ഇദ്ദേഹത്തിനു കീഴിലുണ്ടായിരുന്നു.

1996 ഏപ്രിൽ 11നു ശക്തമായ ആക്രണം തുടങ്ങാൻ ഇസ്രയേൽ പദ്ധതിയിട്ടു. തെക്കൻ ലബനനിലെ ജനവാസ മേഖലകൾ തങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമെന്നും ഒഴിഞ്ഞുപോകണമെന്നും റേഡിയോയിലൂടെ ഇസ്രയേൽ ലബനൻകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരിഭ്രാന്തരായ ലബനനിലെ ജനങ്ങൾ വീടുകൾ വിട്ട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു കൂടുമാറി. എണ്ണൂറിലധികം പേർ സുരക്ഷയ്ക്കായി എത്തിയത് തെക്കൻ ലബനനിലെ ഖ്വാനയിലുള്ള യുഎൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്കായിരുന്നു. ഫിജിയിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യാന്തര ദൗത്യസംഘമായിരുന്നു ഈ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സുരക്ഷ കാത്തിരുന്നത്. യുഎൻ കേന്ദ്രമായതിനാൽ ഒരു തരത്തിലും ഇവിടെ ആക്രമണം നടക്കാനിടയില്ലെന്ന ധാരണ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇതിനിടെ ഏപ്രിൽ 18നാണു ഹിസ്ബുള്ളയുമായി ഇസ്രയേൽ സേന ആക്രമണം തുടങ്ങിയത്. ബെന്നറ്റ് തന്റെ സൈനികമേധാവികളിൽ പലരെയും ഭീരുക്കളായാണു വിലയിരുത്തിയിരുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ അവരെ അറിയിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ സ്വയം പ്ലാൻ ചെയ്തു മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ നിർദേശം പാലിക്കാതെ മുന്നോട്ടു വന്ന ബെന്നറ്റിന്റെ സംഘം ഇതിൽ ഹിസ്ബുള്ള സംഘവുമായി വെടിവയ്പിലേർപ്പെട്ടു.

യുഎൻ കേന്ദ്രത്തിനു സമീപത്തു നിന്നായിരുന്നു ഹിസ്ബുള്ള അംഗങ്ങൾ വെടിവച്ചത്. എന്നാൽ ബെന്നറ്റ് വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ കരുത്തുറ്റതായിരുന്നു ലബനനിൽ നിന്നുള്ള ഫയറിങ്. കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയെന്ന മനസ്സിലാക്കിയ ബെന്നറ്റ് തന്നെയും കൂടെയുള്ളവരെയും സംരക്ഷിക്കാൻ മറ്റ് ഇസ്രയേൽ സേനാ യൂണിറ്റുകളോട് സഹായമഭ്യർഥിച്ചു. തീവ്രമായ ഫയറിങ് നടക്കുന്ന അങ്ങോട്ടേക്ക് കരസേനയ്ക്കു വരാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല.

38 ആർട്ടിലറി ഷെല്ലുകൾ ഇസ്രയേൽ സേന വെടിവയ്പ് നടക്കുന്നിടം കണക്കാക്കി വിട്ടു. എന്നാൽ ഈ ഷെല്ലുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും യുഎൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് ചെന്നത്. കേന്ദ്രത്തിന്റെ കെട്ടിടഭാഗങ്ങൾ ഷെല്ലിങ്ങിൽ തകർന്നു. അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പരിഭ്രാന്തിപ്പെട്ടു പാഞ്ഞു. ഇവരിൽ 106 പേരാണ് ആക്രമണത്തിൽ പെട്ട് മരിച്ചു. സാദലാഹ് ബൽഹാസ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് തന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ 37 പേരെയാണ് ഒറ്റയടിക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ യുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമായി.

ഖ്വാന സംഭവം, രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇസ്രയേലിനെതിരെ വലിയ രോഷവും പ്രതിഷേധവും ഉയരുന്നതിനു കാരണമായി. ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രേപ്സ് ഓഫ് വ്രാത്ത് പെട്ടെന്നു തന്നെ ഇസ്രയേൽ അവസാനിപ്പിച്ചു. മരിച്ചവരിൽ 4 പേർ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ജീവനക്കാരായിരുന്നതും ഇസ്രയേലിനു മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം കൂട്ടി. 2015ൽ ബെന്നറ്റിനു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രാശി തെളിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രയേലിലെ പ്രശസ്ത മാധ്യമപ്രവർത്തകനായ റാവിവ് ഡ്രക്കറാണ് ഈ കഥകൾ വീണ്ടും വിവാദമാക്കിയത്. ബെന്നറ്റിന്റെ കൃത്യവിലോപവും അഹങ്കാരവുമാണ് ഖ്വാന ദുരന്തത്തിനു കാരണമായതെന്ന് ഡ്രക്കർ പറഞ്ഞു. ഇതെത്തുടർന്ന് ബെന്നറ്റും ഡ്രക്കറും തമ്മിൽ വലിയ വാക്ക്പോര് ഉടലെടുത്തിരുന്നു. ബെന്നറ്റിനു പിന്തുണയുമായി അന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു കീഴിൽ ജോലിയെടുത്ത സൈനികരും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Who is Naftali Bennett, Israels new premiere?