പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് 18,143 കിലോ ബോംബ്, സമീപത്ത് യുഎസ് വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലും, സംഭവിച്ചതെന്ത്? വിഡിയോ

ഭാവിയിലെ വൻ ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ അമേരിക്കയുടെ നാവിക, വ്യോമ സേനകൾ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്‍പ് സമുദ്രത്തിൽ വൻ സ്ഫോടനം നടത്തിയും പരീക്ഷണം നടത്തി. 18,143 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ബോംബാണ് സമുദ്രത്തിൽ പൊട്ടിച്ച് പരീക്ഷിച്ചത്.



യു‌എസ് നാവികസേനയുടെ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ യു‌എസ്‌എസ് ജെറാൾഡ് ആർ ഫോർഡ് (സിവി‌എൻ 78)ന്റെ സുരക്ഷ പരിശോധിക്കാനായിരുന്നു അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച പ്രകാരം സ്ഫോടനം നടത്തിയത്. സമുദ്രത്തിനടിയിൽ 40,000 പൗണ്ട് ( ഏകദേശം 18,143 കിലോഗ്രാം) സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. എന്നാൽ, സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന വിമാനവാഹനിക്കപ്പലിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല. കാര്യമായ ഇളക്കം പോലും സംഭവിച്ചില്ലെന്നാണ് വിഡിയോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്.

പുതിയ കപ്പലുകളുടെ രൂപകൽപന പരിശോധിക്കുന്നതിനും യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇത്തരം സ്ഫോടനങ്ങൾ നേരത്തെയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടിത്തെറിയെത്തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 3.9 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമുണ്ടായി, ചെറിയൊരു സൂനാമി തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും കപ്പലിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചില്ല.

പരീക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സൈനിക, സിവിലിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി നാവികസേന വിപുലമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരുന്നു. അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ ഫ്ലോറിഡ തീരത്തുനിന്നു 100 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് സ്ഫോടനം നടത്തിയത്.

യുഎസ് നേവി നേരത്തെയും സമാനമായ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫോർഡിന് മുൻപ് ലിറ്ററൽ കോംബാറ്റ് കപ്പലുകളായ യു‌എസ്‌എസ് ജാക്സൺ (എൽ‌സി‌എസ് 6), യു‌എസ്‌എസ് മിൽ‌വാക്കി (എൽ‌സി‌എസ് 5) എന്നിവയുടെ സുരക്ഷ പരിശോധിക്കാൻ 2016 ൽ സ്ഫോടനം നടത്തിയിരുന്നു. യു‌എസ്‌എസ് മെസ വെർ‌ഡെ (എൽ‌പി‌ഡി 19)യ്ക്ക് 2008 ലും, യു‌എസ്‌എസ് വാസ്പ് (എൽ‌എച്ച്ഡി 1) 1987 ലും സ്ഫോടനം നടത്തി സുരക്ഷാപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: What happens when 18,000 kilo bomb is detonated in middle of sea