താലിബാൻ പിടിമുറുക്കുകയും പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഘാനി പടിയിറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ വീണ്ടും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ താലിബാന്റെ കരങ്ങളിലേക്കു വീഴുകയാണെന്ന് രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. താലിബാൻ നേതാവായ മുല്ല അബ്ദുൽ ഗനി ബരാദറാകും ഇനി അഫ്ഗാന്റെ ഭരണാധികാരിയെന്ന രീതിയിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാണ്.



മുല്ല ഒമറിനൊപ്പം 1994ൽ താലിബാൻ സ്ഥാപിച്ച നാൽവർ സംഘത്തിലെ അംഗമാണ് മുല്ല അബ്ദുൽ. ഒമർ കഴിഞ്ഞാൽ താലിബാനിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്ന അബ്ദുൽ, ഒമറിന്റെ വിശ്വസ്തനും വലംകൈയ്യുമായിരുന്നു. 2001ൽ താലിബാൻ വാഴ്ചയ്ക്ക് യുഎസ് അന്ത്യം കുറിച്ചതോടെ അബ്ദുൽ ഒളിവിൽ പോയി. ഈ ആക്രമണത്തിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിളിലേറ്റി മുല്ല ഒമറിനെ രക്ഷിച്ചതും അബ്ദുലാണെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്.

2010ൽ പാക്കിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ മുല്ല അബ്ദുൽ പിടിയിലായി. പിന്നീട് പാക്ക് ജയിലിലായിരുന്നു ഏഴു വർഷം. 2018 വരെ പാക്കിസ്ഥാനിൽ കഴിഞ്ഞ അബ്ദുൽ ഗനി ഇതിനു ശേഷം മോചിതനാകുകയും ഖത്തറിലേക്കു കടക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ ഖത്തറിലെ ദോഹയിലാണ് മുല്ല അബ്ദുൽ.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ദെ റാവോഡ് ജില്ലയിൽ വീത്‌മാക് ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു അബ്ഗുൽ ഗനിയുടെയും ജനനം. പ്രബല വിഭാഗമായ പഷ്തൂൺ വിഭാഗത്തിലെ ദുറാനി ഗോത്രത്തിൽ പെട്ട അബ്ദുൽ എഴുപതുകളിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെതിരായിട്ടാണ് ആയുധമെടുത്തു തുടങ്ങിയത്. എൺപതുകളിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെതിരെ നടന്ന കാണ്ടഹാർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

മുല്ല ഒമറിന്റെ മനസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരനെന്ന നിലയിൽ ആദ്യ താലിബാൻ ഭരണകൂടത്തിൽ ഹെറാത്, നിമ്രൂസ് പ്രവിശ്യകളുടെ ഗവർണർ സ്ഥാനം മുല്ല അബ്ദുലിനെ തേടി വന്നു. താലിബാന്റെ ഉപപ്രതിരോധമന്ത്രി സ്ഥാനവും താലിബാന്റെ സൈനികവിഭാഗമായ സെൻട്രൽ ആർമി കോർപ്സിന്റെ കമാൻഡർ സ്ഥാനവും അബ്ദുൽ വഹിച്ചു.

മുല്ല അബ്ദുൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറംഗ ഉന്നതസംഘമായിരിക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇനി താലിബാൻ ഭരണത്തിനു നേതൃത്വം വഹിക്കുകയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. താലിബാന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായ ഹൈബത്തുല്ല അഖുൻസാദ. താലിബാൻ സ്ഥാപകൻ മുല്ല ഒമറിന്റെ മകനായ മുല്ല മുഹമ്മദ് യാക്കോബ്, മുജാഹിദീൻ കമാൻഡർ ജലാലുദീൻ ഹഖാനിയുടെ മകൻ സിറാജുദീൻ ഹഖാനി, താലിബാൻ മുൻ സർക്കാരിൽ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഷേർ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് സ്റ്റാനിക്സായി, താലിബാന്റെ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിൽ പ്രധാനിയും മുൻ ന്യായാധിപനുമായിരുന്ന അബ്ദുൽ ഹക്കിം ഹഖാനി എന്നിവരാണ് ആ സംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവർ.

English Summary: Who is Mullah Abdul Ghani Baradar, Taliban's political bureau head, likely to be next Afghanistan President