താലിബാൻ നിയന്ത്രിത അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി സൗഹൃദ ബന്ധം തുടങ്ങാൻ ചൈന ഒരുങ്ങുന്നതായുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു. ചങ്ങാത്തപരവും സഹകരണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതവുമായ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിനാണു തങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ബെയ്ജിങ് വക്താവ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാബൂൾ പിടിച്ചടക്കുന്നതിനു മുൻപ് യുഎസുമായും അഫ്ഗാൻ സേനയുമായും താലിബാൻ നടത്തിയ യുദ്ധങ്ങൾക്കിടയിലും താലിബാനുമായി ചൈന അനൗദ്യോഗിക ബന്ധങ്ങൾ തുടർന്നിരുന്നു.



ചൈനയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായി 76 കിലോമീറ്റർ അതിർത്തിയുണ്ട്. മലനിരകൾ നിറഞ്ഞ പരുക്കൻ അതിർത്തി. എങ്കിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ സംശയത്തോടെയും ആശങ്കയോടെയുമാണ് ചൈന എന്നും നോക്കിക്കാണുന്നത്. ചൈനയിൽ സിൻജിയാങ്ങിൽ നടക്കുന്ന ഉയ്ഗുർ പ്രക്ഷോഭത്തിലെ നേതാക്കൾക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒരു സുരക്ഷിത സങ്കേതമാകുമോയെന്നതാണ് ചൈനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു താലിബാൻ ദൗത്യസംഘം ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി വാങ്‌യിയെ ചൈനയിലെ ടിയാൻജിനിൽ വച്ചുസന്ദർശിച്ചു ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഉയ്ഗുർ പ്രക്ഷോഭകാരികൾക്ക് തങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള അഫ്ഗാനിൽ ഇടമുണ്ടാകില്ലെന്ന് അന്ന് താലിബാൻ ഉറപ്പ് നൽകി. ഇതിനു പകരമായി സാമ്പത്തിക സഹായവും അഫ്ഗാനിൽ നി‍ർമാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സഹായവും ചൈന വാഗ്ദാനം നൽകി.

യുഎസ് ഉൾപ്പെടെ പല മുൻനിര ലോകരാജ്യങ്ങളും കാബൂളിലെ എംബസി പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചൈന ഇതിനു തയാറായിട്ടില്ല. അഫ്ഗാനിലുള്ള തങ്ങളുടെ പൗരൻമാരോട് മടങ്ങിവരാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ശ്രദ്ധാവാൻമാരായി ഇരിക്കുക, കഴിയുന്നതും താമസസ്ഥലങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുക എന്നാണ് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം. ഇതെല്ലാം അഫ്ഗാന്റെ ഭാവി തങ്ങൾക്കനുകൂലമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ സൂചനകളായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു.

ചൈനയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ധാരാളം സങ്കീർണതകളും യാദൃച്ഛികതകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ സിൽക്ക് റൂട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഹാൻ രാജവംശത്തിന്റെ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇത്. 1980ൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെതിരായ മുജാഹിദീൻ പോരാട്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പണം കൊടുത്ത് സഹായിച്ച ആറ് രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് ചൈനയായിരുന്നു. അന്ന് ചൈന ഇന്നത്തെപ്പോലെ വൻശക്തിയാകുകയോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നേടുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല.

യുഎസ് അഫ്ഗാനിൽ യുദ്ധം നടത്തുമ്പോൾ ചൈന വലിയ നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾക്ക് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ അപ്പോഴും അഫ്ഗാനുമായുള്ള കച്ചവട ഇടപാടുകൾ സജീവമായിരുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാരപങ്കാളിയും വിദേശനിക്ഷേപക രാജ്യവും ചൈനയാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വിവരസാങ്കേതികമേഖലയിൽ മുതൽക്കൂട്ടായ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് കേബിളുകളുടെ വിതരണം ചൈനയിൽ നിന്നായിരുന്നു. അഫ്ഗാനിലെ അമു ദാര്യ നദിക്കരയിൽ നിന്ന് എണ്ണഖനനവും ചൈന ഏറ്റെടുത്തു നടത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ചൈനയുടെ 70 രാജ്യങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള ബെൽറ്റ് ആൻഡ‍് റോ‍ഡ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പദ്ധതിയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ണിയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അസ്ഥിരത ഉണ്ടാകുന്നത് ചൈനയും പാക്കിസ്ഥാനുമായുള്ള ചൈന പാക്കിസ്ഥാൻ ഇക്കണോമിക് കോറിഡോറിനെ ബാധിക്കും. പാക്കിസ്ഥാനിലും താലിബാൻ സാന്നിധ്യമുള്ളതിനാൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള എന്തു പ്രശ്നവും പാക്കിസ്ഥാൻ താലിബാൻ മേഖലകളിലും തുടർച്ചലനങ്ങളുണ്ടാക്കും. അതു പോലെ തന്നെ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറാൻ, കിർഗിസ്ഥാൻ, അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, തജിക്കിസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പഞ്ചരാഷ്ട്ര ഹൈവേ തുടങ്ങാനും ചൈനയ്ക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. ഈ പദ്ധതിക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സ്ഥിരത പരമപ്രധാനമാണ്.

അഫ്ഗാനു മേൽ യുഎസ് നിയന്ത്രണമുണ്ടായപ്പോൾ ചൈനയ്ക്ക് നേരിട്ട് ഇടപെടലിന് അവസരമുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും പദ്ധതികൾ സുരക്ഷയോടെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനി ചൈനയ്ക്ക് വ്യക്തമായി അഫ്ഗാൻ രാഷ്ട്രീയരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കളിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ സുരക്ഷയില്ലായ്മയുടെയും അസ്ഥിരതയുടെയും ഭീഷണി അവർക്കുമേലുണ്ടെന്നു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നു. യുഎസ് പോയ ഒഴിവിലേക്ക് ചൈന വരുമെന്നും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സമാധാനം അവർ പുനസ്ഥാപിക്കുമെന്നും ഇടയ്ക്ക് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ചൈന തന്നെ അതു തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

താലിബാന്റെ ഈ തിരിച്ച് വരവ് ചൈനയ്ക്ക് അനുകൂലമാണെന്നു ചില രാജ്യാന്തര നിരീക്ഷകരും അനുകൂലമാണെന്നു തോന്നുന്നെങ്കിലും പ്രതികൂലമാകാനാണു സാധ്യതയെന്ന് മറ്റു ചിലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

