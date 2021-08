യഥാർഥ വില്ലൻ പാക്കിസ്ഥാൻ, താലിബാന് ആണവായുധം കിട്ടാം- മുന്നറിയിപ്പുമായി ബ്രിട്ടിഷ് മുൻ കമാൻഡർ

താലിബാന്റെ തിരിച്ചുവരവിൽ പാക്കിസ്ഥാനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയും താലിബാന് ആണവായുധം കിട്ടാവുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയും ബ്രിട്ടന്റെ മുൻ സൈനിക കമാൻഡർ കേണൽ റിച്ചഡ് കെംപ്റ്റ്. താലിബാൻ വളരാനും നിലനിൽക്കാനും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചുവരാനും പാക്കിസ്ഥാനുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണെന്ന് കെംപ് പറഞ്ഞു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇറാക്കിലും യുഎസ് സഖ്യസേനയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ബ്രിട്ടിഷ് സൈന്യത്തെ നയിച്ചയാളാണ് കെംപ്റ്റ്. അഷ്‌റഫ് ഗാനിയുടെ കീഴിലുള്ള ജനാധിപത്യ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച് കാബൂളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് താലിബാൻ തിരിച്ചുവന്നതിനാൽ അഫ്ഗാൻ ജനത കൂട്ടപ്പലായനം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു കെംപ്റ്റിന്റെ അഭിപ്രായം.



എന്നാൽ, ഇതേ താലിബാൻ തന്നെ പാക്കിസ്ഥാനു പണികൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. പാക്കിസ്ഥാനു കീഴിലുള്ള ആണവശേഖരത്തിലേക്കു താലിബാൻ കൈകടത്താനുള്ള ഭീതിദമായ സാധ്യതയായിരുന്നു അത്. പാക്കിസ്ഥാൻ സർക്കാരും ഇന്റലിജൻസ് വൃത്തങ്ങളും പാക്കിസ്ഥാനിലുള്ള വിവിധ ഭീകര ഗ്രൂപ്പുകളും പാക്ക് താലിബാനുമായിട്ട് അഫ്ഗാൻ താലിബാന് സങ്കീർണമായ ബന്ധമുണ്ട്. ഈ ബന്ധം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി ആണവായുധങ്ങൾ താലിബാൻ കരങ്ങളിൽ എത്തുന്നതിനുള്ള വിദൂരസാധ്യതയുണ്ട്. മിസൈലുകളിലും മറ്റു പോർമുനയാക്കി താലിബാന് ആണവ ആക്രമണം നടത്താനുള്ള ശക്തിയൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ആണവശേഷി ലഭിക്കുന്നത് താലിബാനെ ശക്തരും തീർത്തും അപകടകാരികളുമാക്കി മാറ്റും-കെംപ് പറഞ്ഞു.

ഇറാൻ, ചൈന, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ അഫ്ഗാൻ വിഷയത്തിലെ ഇടപെടലിനെയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. താലിബാനെ സാമ്പത്തികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും ഇറാൻ പങ്കുവഹിച്ചു. യുഎസ്, ബ്രിട്ടിഷ് സൈന്യത്തോടുള്ള വിരോധമാണ് ഇതിനു കാരണം. ചൈന വിമത നേതാക്കൻമാരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായി താലിബാന് സാമ്പത്തിക, ആയുധ സഹായങ്ങൾ നൽകി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും ധാതുസമ്പത്തും പിടിച്ചടക്കി ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥാപിത താൽപര്യമാണ് ചൈനയ്ക്ക്. ഇന്ത്യയ്ക്കു മാത്രമാണ് മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ സൃഷ്ടിപരവും ഗുണപരവുമായ ഒരു റോൾ വഹിക്കാവുന്നത്. എന്നാൽ പാക്ക്-ചൈന കൂട്ടുകെട്ട് ഇന്ത്യയെ അകറ്റി നിർത്താനാണു നോക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

റഷ്യയും ചൈനയും പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ താലിബാനെ വരുംകാലത്ത് ആയുധമാക്കാനിടയുണ്ട്. യുഎസ് പെട്ടെന്നു പിൻവാങ്ങൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് മടങ്ങിയതാണ് ഇതിനു കാരണം. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ നിലപാട് വിപരീത ഫലം സൃഷ്ടിക്കും. രാജ്യാന്തര ഭീകരർക്ക് ഒരു സുരക്ഷിത ഹബ്ബായി വരും കാലത്ത് താലിബാൻ നിയന്ത്രിത അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മാറാനിടയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

English Summary: Former British commander cautions Taliban may get control of Pakistan's nuclear weapons