താലിബാനെത്തും മുൻപെ അവർ അതിർത്തി കടന്നു, കിട്ടിയ വിമാനങ്ങളുമായി

അമേരിക്കയും മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളും അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് നൽകിയ സൈനിക വിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളുമെല്ലാം സൈനികർ നേരത്തെ തന്നെ അതിർത്തി കടത്തിയിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. താലിബാൻ കാബൂളിലെത്തും മുൻപെ അയൽ രാജ്യങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെ തന്നെ ഒരു സംഘം സൈനികരും വിമാനങ്ങളും സുരക്ഷിതമായി അതിർത്തി കടന്നിരുന്നു.



അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയ വിമാനങ്ങൾ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ വ്യോമതാവളങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതിന്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ വരെ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജറി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അഫ്ഗാൻ വ്യോമസേനയുടെ വിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളുമെല്ലാം അയൽരാജ്യമായ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ ടെർമെസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് കാണാം. എ-29 പോലെയുള്ള ഡസൻ കണക്കിന് വിമാനങ്ങളും യുഎച്ച് -60 ബ്ലാക്ക് ഹോക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഇവിടെ സുരക്ഷിതമായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഓഗസ്റ്റ് 16 ന് പ്ലാനറ്റ് ലാബിന്റെ സാറ്റലൈറ്റുകൾ പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ടെർമെസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 22 ചെറിയ വിമാനങ്ങളുടെയും 26 ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെയും രൂപങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ വിമാനങ്ങളെല്ലാം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അതിർത്തികടന്ന 46 വിമാനങ്ങളും 24 ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ അനുമതി തേടിയതായി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന കണക്കിലെടുക്കാം.

ഞായറാഴ്ച രാത്രി അഫ്ഗാൻ വ്യോമസേനയുടെ മൂന്ന് വിമാനങ്ങളും രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും 143 സൈനികരെ തജിക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. അയൽ രാജ്യത്തെ അധികാരികളിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷമായിരുന്നു നീക്കം.

എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എത്ര വിമാനങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പുറത്തേക്ക് പറന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമല്ല. 22 സൈനിക വിമാനങ്ങളും 26 ഹെലികോപ്റ്ററുകളും 585 സൈനികരെയും വഹിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 14, 15 തിയതികളിൽ രാജ്യത്തേക്ക് പറന്നതായി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലെ പോഡ്രോബ്നോ വാർത്താ ഏജൻസിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

അഫ്ഗാൻ വ്യോമസേനയുടെ ചില വിമാനങ്ങൾ ആദ്യം തജിക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി ഓൺലൈൻ ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിങ് സൈറ്റുകൾ കാണിച്ചിരുന്നു. കൂടുതൽ ദൂരം പറക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതല്ല അഫ്ഗാന്റെ കൈവശമുള്ള മിക്ക സൈനിക വിമാനങ്ങളും. ഇതിനാൽ തന്നെ സമീപത്തെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് തന്നെയാണ് അഫ്ഗാൻ വിമാനങ്ങൾ പറന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

