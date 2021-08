താലിബാന്റെ ഭയപ്പെടുത്തും ‘രാത്രി കത്തുകൾ’ ഇപ്പോൾ ഹൈടെക് രൂപത്തിൽ! മേധാവികളെല്ലാം ഓൺലൈനിലാണ്

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത താലിബാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് തങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് വാര്‍ത്താ വിനിമയത്തിന് ‘ശബ്‌നാമാമ’ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രാത്രി കത്തുകളായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇന്ന് ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റേയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടേയും സാധ്യത ഉപയോഗിക്കാനാണ് താലിബാന്‍ ശ്രമം. ആധുനിക വാര്‍ത്താ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങള്‍ കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നതോടെ ആഗോള തലത്തിലേക്ക് തങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങള്‍ ഒറ്റ ക്ലിക്കില്‍ എത്തിക്കാമെന്ന സാധ്യത കൂടിയാണ് താലിബാന് മുന്നില്‍ തുറക്കുന്നത്.



ഇപ്പോഴും അവികസിതവും ഗോത്ര വര്‍ഗക്കാര്‍ക്ക് മേല്‍ക്കയ്യുള്ളതും വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതും ഇന്റര്‍നെറ്റ് എത്തിയിട്ടില്ലാത്തതുമായ പ്രദേശങ്ങളാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ ഭൂരിഭാഗവും. വാര്‍ത്താ വിനിമയ സൗകര്യങ്ങള്‍ നന്നേ പരിമിതയായ ഉള്‍പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് താലിബാന്‍ തങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങള്‍ എത്തിച്ചിരുന്ന രീതിയാണ് ‘രാത്രി കത്തുകള്‍’ അഥവാ ശബ്‌നാമ. ഉള്‍ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് രാത്രികളില്‍ കടലാസില്‍ എഴുതിയ സന്ദേശങ്ങളായാണ് സാധാരണ ഇവ എത്തിക്കുക. വ്യക്തികള്‍ക്കോ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികള്‍ക്കോ ഈ സന്ദേശം കൈമാറുകയോ ഗ്രാമത്തിലെ ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് സമീപത്ത് ഒട്ടിച്ചുവെക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ രീതി. നേരം പുലരുമ്പോള്‍ ഗ്രാമീണര്‍ താലിബാന്‍ മുന്നറിയിപ്പുകളേയും ഭീഷണികളേയും ഇത്തരം രാത്രികത്തുകള്‍ വഴിയാണ് അറിഞ്ഞിരുന്നത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്‍ അധിനിവേശ കാലത്ത് നടന്ന യുദ്ധത്തിനിടെയാണ് ഇത്തരം രാത്രി കത്തുകള്‍ വഴിയുള്ള ആശയവിനിമയം പ്രചാരം നേടിയത്.

സമാധാനത്തിനായാലും അക്രമത്തിനായാലും അഫ്ഗാനികളുടെ കൂട്ടായ്മയില്‍ ഇത്തരം ശബ്‌നാമകള്‍ക്ക് നിര്‍ണായക പങ്കുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകനായ തോമസ് എച്ച് ജോണ്‍സണ്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റര്‍നെറ്റിന്റേയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടേയും അതിവേഗ വാര്‍ത്താ വിനിമയത്തിന്റെ കാലത്ത് പോലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ ശബ്‌നാമകള്‍ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.

മറ്റേതൊരു ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങളേയും പോലെ വാര്‍ത്താവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളെ പ്രധാന ആയുധമായാണ് താലിബാനും കരുതുന്നത്. ശരിക്കുള്ള ആയുധങ്ങളുടെ തൊട്ടു പിന്നിലുള്ള സ്ഥാനം ഈ സന്ദേശങ്ങള്‍ വഴിയുള്ള യുദ്ധത്തിന് ഇവര്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്. ലോകബാങ്കിന്റെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 2000ത്തില്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് ഉപയോഗം പൂജ്യമായിരുന്നു. 2018ല്‍ ഇത് ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 11.5 ശതമാനത്തിലേക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പല പട്ടനങ്ങളിലും താലിബാന്‍ തങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൈമാറുന്നുണ്ട്.

2016ലാണ് താലിബാന്‍ തങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റായ Alemara ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ദാരി, പഷ്തൂ, ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷകളില്‍ ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് ലഭ്യമാണ്. അമേരിക്ക ഇപ്പോഴും ഔദ്യോഗിക ഭീകര സംഘടനകളുടെ പട്ടികയില്‍ അഫ്ഗാന്‍ താലിബാനെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പാക്ക് താലിബാനാണ് ഈ പട്ടികയിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അമേരിക്കന്‍ നിര്‍മിത സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ, വെബ് സൈറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ അഫ്ഗാന്‍ താലിബാന് യാതൊരു തടസവും നേരിട്ടിരുന്നില്ല.

പ്രധാനമായും മൂന്ന് പേരാണ് ട്വിറ്ററില്‍ താലിബാന്റെ ഔദ്യോഗിക സാന്നിധ്യമായുള്ളത്. ഇസ്‌ലാമിക് എമിറേറ്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വക്താവായ സബിയുള്ള മുജാഹിദിന് ട്വിറ്ററില്‍ 2.55 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്‌സുണ്ട്. ഖത്തറിലെ ഓഫിസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയകാര്യ വക്താവ് ഡോ. എം. നയീമിന് 1.78 ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്‌സാണ് ട്വിറ്ററിലുള്ളത്. താലിബാന്റെ വിദേശ മാധ്യമ വക്താവായ സുഹൈല്‍ ഷഹീന് മൂന്ന് ലക്ഷം ഫോളോവേഴ്‌സുമുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളില്‍ ഈ താലിബാന്‍ വക്താക്കള്‍ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ആശയപ്രചരണം മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്തവിധം വര്‍ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. നേരത്തെ സബിയുള്ള മുജാഹിദിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും പ്രതിദിനം രണ്ടോ മൂന്നോ ട്വീറ്റുകളാണ് വന്നിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒരു ദിവസം അമ്പതോളം ട്വീറ്റുകളാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ പുതിയ സാഹചര്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് താലിബാന് ആഗോളവ്യാപകമായി ലഭിച്ച പ്രാധാന്യത്തെ പരമാവധി മുതലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് താലിബാന്‍ വക്താക്കള്‍ നടത്തുന്നതെന്ന് ചുരുക്കം.

മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളുടേയും കൂട്ടക്കൊലകളുടേയും ഭൂതകാലമുള്ള ഒരു ഭീകര സംഘടനക്ക് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിര്‍ബാധം ആശയപ്രചാരണം നടത്താനുള്ള അനുമതി നല്‍കുന്നതിലെ അപകടമാണ് orfonline.org ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. കാബൂളിലെ അഫ്ഗാന്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അഫ്ഗാന്‍ ഭീകരര്‍ പ്രവേശിച്ചതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതില്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍ കൂട്ടത്തില്‍ നിരവധി പേരുടെ കൈവശം സ്മാര്‍ട് ഫോണുകളുണ്ടെന്ന് കാണാനാകും. തോക്കുകളും മിസൈലുകളും പോലെ തന്നെ ആശയപ്രചാരണവും പ്രധാന ആയുധമായി കാണുന്ന താലിബാനെ കയറൂരി വിടരുതെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്.

