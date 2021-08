ഇന്ത്യയിൽ പരിശീലനം തേടിയ അഫ്ഗാൻ സൈനികൻ: ഇപ്പോൾ താലിബാൻ ഉന്നത നേതാവ്

ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം നേടിയ മുൻ അഫ്ഗാൻ സൈനികൻ പിന്നീട് കൂറുമാറി ഇപ്പോൾ താലിബാന്റെ ഉന്നത നേതാവ്. ഖത്തർ തലസ്ഥാനം ദോഹയിലെ താലിബാൻ രാഷ്ട്രീയകാര്യാലയത്തിന്റെ മേധാവിയായി മാറിയ ഷെർ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് സ്റ്റാനിക്സായിയാണ് ഈ താലിബാൻ അംഗം.



എഴുപതുകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഊഷ്മളമായി നിലനിർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അഫ്ഗാൻ സൈനികർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്ന പതിവ് ഡെറാഡൂണിലെ ഇന്ത്യൻ മിലിട്ടറി അക്കാദമിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അന്ന് അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തിൽ ഓഫിസറായിരുന്ന സ്റ്റാനിക്സായി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ബറാകി ബറാക് ജില്ലയിൽ ജനിച്ച സ്റ്റാനിക്സായിക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദമുണ്ട്.

തുടർന്ന് എഴുപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ നടന്ന സോവിയറ്റ്–അഫ്ഗാൻ യുദ്ധത്തിൽ ഇസ്‌ലാമിക് ആൻഡ് നാഷനൽ റെവല്യൂഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ഇസ്‌ലാമിക് യൂണിയൻ ഫോർ ലിബറേഷൻ ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നീ മുജാഹിദീൻ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ കമാൻഡറായി പ്രവർത്തിച്ചു.

1996 ൽ താലിബാൻ അഫ്ഗാനിൽ ആദ്യം അധികാരം പിടിച്ചതു മുതൽ യുഎസ് ആക്രമണങ്ങളിൽ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതു വരെ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയായിരുന്നു സ്റ്റാനിക്സായി. അക്കാലത്തെ പ്രമുഖ താലിബാൻ നേതാവ് വക്കീൽ അഹമ്മദ് മുത്തവക്കീലിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ആ സ്ഥാനം. താലിബാൻ നിരയിൽ ഇംഗ്ലിഷ് ഒഴുക്കോടെ സംസാരിക്കാൻ അറിയുന്ന സ്റ്റാനിക്സായി അതിനാൽ തന്നെ ടെലിവിഷനുകളിലും മറ്റും അക്കാലത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്നു, മുത്തവക്കീലിനു അത്രയ്ക്ക് താൽപര്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും. 1996ൽ ഇതേ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ബിൽ ക്ലിന്റനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താൻ പോയ താലിബാൻ പ്രതിനിധിയും സ്റ്റാനിക്സായിയാണ്.

2012ലാണ് സ്റ്റാനിക്സായി ഖത്തറിലെത്തിയതും അവിടെ താലിബാന്റെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യാലയം തുറക്കാൻ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതും. എന്നാൽ തയ്യബ് ആഘ എന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ആദ്യം അവിടെ മേധാവിയായത്. 2015 ആയതോടെ ആഘ സ്ഥാനമൊഴിയുകയും സ്റ്റാനിക്സായി അധികാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. താലിബാനുമായി അഫ്ഗാൻ സർക്കാർ യുദ്ധം നടത്തുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാനിക്സായി ചൈന, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, ഇന്തൊനീഷ്യ തുടങ്ങിയ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും വിവിധ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഇപ്പോൾ താലിബാന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നേതാവായ ഹൈബത്തുല്ല ആഖുൻഡ്സാദ, മുല്ല ഒമറിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് യാക്കൂബ്, സിറാജുദ്ധീൻ ഹക്കാനി, പ്രസിഡന്റാകുമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന മുല്ല ഗനി ബറാദാർ, അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഹഖാനി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട പ്രബല താലിബാൻ ആറംഗ സംഘത്തിലെ അംഗമാണ് സ്റ്റാനിക്സായി.

