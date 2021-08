അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിൽ ഉപേക്ഷിച്ചത് 44 കോടിയുടെ 7 ചിനൂക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ

കാബൂളിലെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലുകൾ അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയിലെ സിഎച്ച്–46 (ചിനൂക്ക്) ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ അവസാന ദൗത്യമായിരിക്കും. ഏകദേശം 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിയറ്റ്നാമിലെ സൈഗോണിൽ നിന്നു ഇതേ ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏഴോളം ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ അമേരിക്കൻ സേന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉപേക്ഷിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

അമേരിക്കയുടെ പ്രതിരോധ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏഴ് സിഎച്ച് -46 ഇ സീ നൈറ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. ‘ഫ്രോഗ്സ്’ എന്ന പേരിലും ഈ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള തുടർച്ചയായ ഒഴിപ്പിക്കലിനു ശേഷം ഹെലികോപ്റ്ററുകളെല്ലാം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കി ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇപ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സിഎച്ച് -46 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ നേരത്തെ യുഎസ് മറൈൻ കോർപ്സിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങിയതാണ്. ഈ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ നിരവധി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിലും മറ്റു ദൗത്യങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോയിങ് നിർമിച്ചിരുന്ന ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ 1987 ലെ വില 60 ലക്ഷം ഡോളറായിരുന്നു (ഇന്നത്തെ നിരക്കിൽ ഏകദേശം 44 കോടി രൂപ). 524 സിഎച്ച്–46 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ഇതിൽ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: ഏഴ് സിഎച്ച് -46 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു, അവ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കി അതിനാലാണ്. ഈ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഇതിനകം തന്നെ സേനയിൽ നിന്ന് ഘട്ടം ഘട്ടമായി പിൻവലിച്ചതാണ്. കൂടാതെ കാലപ്പഴക്കവും സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങളും കാരണം തുടർന്നും സർവീസിന് സാധ്യമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, മറ്റു സൈനിക വിമാനങ്ങളോ ഹെലികോപ്റ്ററുകളോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

എന്നാൽ, യുസ് സേനയിൽ ഇപ്പോഴും എത്ര സിഎച്ച്-46 ഇ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്എഎ) രേഖകൾ പ്രകാരം 23 സിഎച്ച്–46 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2018-ൽ യുഎസ് സേനയുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന എണ്ണമാണിത്.

∙ ചിനൂക്ക്: കരുത്തുറ്റ ലിഫ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ

ലോകത്ത് നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ലിഫ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലൊന്നാണ് ചിനൂക്ക്. 1962 ലാണ് ഈ കരുത്തൻ ആദ്യമായി പറക്കുന്നത്. തുടർന്ന് യുഎസ് സേനയുടെ ഭാഗമായി. അഫ്ഗാൻ, ഇറാഖ്, വിയറ്റ്നാം യുദ്ധങ്ങളിൽ യുഎസ് സേന ചിനൂക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. വാഹനങ്ങൾക്കെത്താൻ കഴിയാത്ത ദുർഘട ഇടങ്ങളിലേക്കു സേനയ്ക്കാവശ്യമായ ഭാരമേറിയ യന്ത്രങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ എന്നിവ എത്തിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ദൗത്യം. എതിരാളികളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടിയ വേഗമാണ് ചിനൂക്കിന്റെ പ്രത്യേകത.

നിലവിൽ യുഎസ്, ഓസ്ട്രേലിയ, അർജന്റീന, ഇറാൻ, ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ, ഒമാൻ, സ്പെയിൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, യുകെ തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലെ സേനകൾക്ക് ഈ ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ വിവിധ വേരിയന്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ മോഡലുകളിലായി ഇതുവരെ ഏകദേശം 1500ൽ അധികം ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ കമ്പനി നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചിനൂക് ചിഎച്ച്–എഫ് ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ നവീന പതിപ്പാണ് ഇന്ത്യ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. മണിക്കൂറിൽ 302 കിലോമീറ്ററാണ് പരമാവധി വേഗം. ഏകദേശം 741 കിലോമീറ്റർ വരെ ഒറ്റയടിക്ക് പറക്കാനാവും. 6100 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വരെ പറക്കാനും സാധിക്കും. 3 പേരാണ് ചിനൂകിലെ ക്രൂ. അവരെ കൂടാതെ 33 മുതൽ 35 വരെ സൈനികരെയും വഹിക്കാനാവും. 10886 കിലോഗ്രാം ഭാരം വഹിക്കാനും ഈ കരുത്തനാകും. 3529 കിലോവാട്ട് വീതമുള്ള രണ്ട് ടർബോ ഷാഫ്റ്റ് എൻജിനാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിന് കരുത്തു പകരുന്നത്.

