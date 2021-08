ഇരുട്ടിൽ യുഎസ് സേനയുടെ ‘ഓപ്പറേഷൻ പ്രോമിസ് കെപ്റ്റ്’, രക്ഷിച്ചത് ജീവൻ രക്ഷിച്ചവനെയും

താലിബാനെതിരെ പോരാടാൻ തങ്ങൾക്കൊപ്പം കൈ മെയ്യ് മറന്ന് സഹകരിച്ച അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സുരക്ഷാ സൈനികനെ അമേരിക്കയുടെ സൈന്യം രക്ഷിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മുഹമ്മദ് ഖാലിദ് വർധക്കിനെയാണ് രാത്രി രഹസ്യ നീക്കത്തിലൂടെ ഹെലികോപ്റ്റർ വഴി രക്ഷിച്ചത്. ‘ഓപ്പറേഷൻ പ്രോമിസ് കെപ്റ്റ്’ എന്ന ദൗത്യത്തിലൂടെയാണ് ഖാലിദിനെയും കുടുംബത്തെയും രക്ഷിച്ച് പുറത്തേക്കെത്തിച്ചത്.



അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിനൊപ്പം വർഷങ്ങളോളം പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് മുഹമ്മദ് ഖാലിദ്. താലിബാനെ ഭയന്ന് കാബൂളിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒളിച്ചിരുന്ന ഖാലിദിനെയും കുടുംബത്തെയും കണ്ടെത്താനും രക്ഷിക്കാനും യുഎസ് സൈന്യം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി. രക്ഷിക്കാൻ പലതവണ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. നാല് തവണയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. അവസാനം അമേരിക്കയുടെ സൈന്യവും സഖ്യകക്ഷികളും ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷൻ പ്രോമിസ് കെപ്റ്റ് എന്ന നാടകീയമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഖാലിദിനെയും കുടുംബത്തെയും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കടത്തുകയായിരുന്നു.

രക്ഷിക്കാൻ നടപടിയുണ്ടാകണമെന്ന് അമേരിക്കൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യമുയർത്തി യുഎസ് സൈനികരുടെ ക്യാംപെയ്ൻ തന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. യുഎസിലെ സ്പെഷൽ ഓപ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നത്. കാബൂൾ പിടിച്ചടക്കി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ആധിപത്യം നേടിയതിനു ശേഷം ഒളിവിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഖാലിദ്.

എന്നാൽ, സംഭവത്തിൽ യുഎസിന്റെ നയം ഖാലിദിന് ഒട്ടും ആശ്വാസ്യകരമായിരുന്നില്ല. ദ്വിഭാഷികൾ, ഗുമസ്തർ, മറ്റ് ജീവനക്കാർ, എംബസിയിലെ സഹായികൾ തുടങ്ങി യുഎസിനു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്ത അഫ്ഗാൻകാർക്ക് പ്രത്യേക വീസ കൊടുക്കാൻ ഭരണകൂടം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ അഫ്ഗാൻ സൈനികരോ, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പെടില്ലെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

എന്നാൽ, യുഎസ് സ്പെഷൽ ഓഫിസർ റയാൻ ബ്രുമൊണ്ടിനെപ്പോലെയുള്ളവർ ഏതുവിധേനയും ഖാലിദിനെയും ഭാര്യ, നാലുമക്കൾ എന്നിവരടങ്ങിയ കുടുംബത്തെയും കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിച്ച് യുഎസിലേക്ക് രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവർ ഖാലിദിനൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഖാലിദ് വെറുമൊരു സൈനികനല്ലെന്നും താലിബാനെതിരായ യുദ്ധത്തിൽ തോളോടു തോൾ ചേർന്ന് തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിന്ന് പൊരുതിയ തങ്ങളുടെ സഹോദരനാണെന്നും ഖാലിദിന്റെ മിത്രങ്ങളായ യുഎസ് സൈനികർ പറയുന്നു.

തങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ ആപത്ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചു സഹായിക്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സ്പെഷൽ ഫോഴ്സ് മേജർ ക്രിസ് ഗ്രീൻ പറഞ്ഞത്. അമേരിക്കയിൽ അഭയാർഥിയായി വീസ ലഭിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ ഖാലിദ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഖാലിദും അതുപോലെയുള്ളവരും താലിബാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് മുൻ യുഎസ് ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് റോബർട് മക്‌ക്രിയറി പറയുന്നു. താലിബാൻ ഖാലിദിന്റെ പേര് ഉറക്കെവിളിച്ച് തെരുവുകളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു. കൈയിൽ കിട്ടിയാൽ അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും വെറുതെ വിടില്ലെന്ന് യുഎസ് സൈനികർക്കും അറിയാമായിരുന്നു.

Photo: AFP

ഖാലിദ് യുഎസ് സ്പെഷൽ ഫോഴ്സിന് ഇത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവനായതിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്. 2013ൽ അഫ്ഗാൻ സേനയും യുഎസ് സേനയും കിഴക്കൻ അഫ്ഗാനിൽ സംയുക്തമായി ഒരു ചെക്പോസ്റ്റ് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനിടയിൽ താലിബാൻ അംഗങ്ങൾ അഫ്ഗാൻ സൈനികരുടെ വേഷം ധരിച്ച് കടന്നു കയറി. തുടർന്ന് അവർ നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ രണ്ട് അമേരിക്കക്കാർ മരിച്ചു. ആകെ പകച്ചുപോയ അമേരിക്കൻ സംഘം ഉടൻ തന്നെ ഖാലിദിനെ വിളിച്ചു. തന്റെ സംഘവുമായി മേഖലയിലെത്തിയ ഖാലിദ് നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ യുഎസ് സ്പെഷൽ ഫോഴ്സിലെ ഒട്ടേറെ പേര് അന്ന് മരിച്ചുവീണേനെ.

2015ൽ ഒരു ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിൽ ഖാലിദിന്റെ വലതുകാൽ നഷ്ടമായിരുന്നു. യുഎസ് സൈനികരാണ് അപ്പോൾ കൃത്രിമക്കാൽ വച്ചുകൊടുക്കാൻ സഹായിച്ചത്. എന്നാൽ അംഗഭംഗത്തിൽ വിഷമിക്കാതെ വീണ്ടും പൊലീസ് ഓപ്പറേഷനുകൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിച്ച ഖാലിദ് ഗസ്നി, ഹെൽമന്ദ് പ്രവിശ്യകളുടെ പൊലീസ് അധികാരിയായി മാറി.

താലിബാനെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ വിറപ്പിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണു ഖാലിദ്. വീണ്ടും സ്ഫോടനത്തിൽ മരണാസന്നനായിട്ടും താലിബാനെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ചുക്കാൻ പിടിച്ചു. ഏതുവിധേനയും ഖാലിദിനെ ഇപ്പോൾ ഒളിവിലായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്നു രക്ഷിച്ച് യുഎസിലെത്തിക്കണം എന്നായിരുന്നു സ്പെഷൽ ഓപ്സിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഹകരിച്ച യുഎസ് സൈനികരുടെ ആവശ്യം. ഖാലിദിന് 4 ചെറിയ കുട്ടികളാണ്, മൂന്നിനും 12നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ് ഇവർ.

English Summary: Afghan officer who fought with US forces rescued from Kabul