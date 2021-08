അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഐഎസ് നേതാവും മുൻ തെക്കനേഷ്യൻ തലവനുമായ ഉമർ ഖൊറസാനിയെ താലിബാൻ കൊന്നു. മൗലവി സിയ ഉൾ ഹഖ് എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഖൊറസാനി അഫ്ഗാനിലെ പുലെ ചർഖി ജയിലിൽ തടവിലായിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് ഇയാളെ പിടിച്ചാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. 2020ലാണ് ഖൊറസാനി അഫ്ഗാൻ സുരക്ഷാ സേനയുടെ പിടിയിലായത്.അറസ്റ്റിനെത്തുടർന്ന് പുതിയ മേധാവിയായി മൗലവി അസ്‌ലം ഫറൂഖി എന്ന മറ്റൊരു ഭീകരനെ ഐഎസ് നിയമിച്ചിരുന്നു.



2015 മുതൽ അഫ്ഗാനിൽ ശക്തമാകാനായി ഐഎസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയായ നൻഗർഹാറിൽ 2015 ഇവർ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഖൊറസാൻ പ്രോവിൻസ് (ഐഎസ്കെപി) എന്ന പേരിൽ തട്ടകം സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് വളർച്ച പ്രാപിക്കാൻ ഇവർക്കായില്ല. താലിബാൻ അന്നു മുതൽ തന്നെ ഐഎസിനെ എതിരാളികളായാണു കാണുന്നത്. നൻഗർഹാറിൽ ഐഎസ് ക്യാംപ് സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇത് മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് താലിബാൻ നേതാവ് അഖ്തർ മുഹമ്മദ് മൻസൂർ ഐഎസ് തലവൻ അബു ബക്കൽ അൽ ബാഗ്ദാദിക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. താലിബാന്റെ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കണമെന്നും കത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ കത്തിന് ഐഎസ് വലിയ വിലയൊന്നും കൽപിച്ചില്ല. താലിബാൻ അംഗങ്ങളെ ഐഎസ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനും കൂടി തുടങ്ങിയതോടെ ഇരുവരും തമ്മിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ കനത്തു.

നാലു വർഷം മുൻപ് ഏപ്രിലിൽ, ജോവ്സ്ജാൻ പ്രവിശ്യയിൽ താലിബാനു വേണ്ടി ഫണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കറുപ്പ് വ്യാപാരികളെ ഐസിസ് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി. തുടർന്ന് ജോവ്സ്ജാൻ പ്രവിശ്യയിൽ താലിബാനും ഐഎസുമായി നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ ഇരുഭാഗത്തു നിന്നുമായി 20 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.തുടർന്ന് മേഖലയിൽ ഐഎസിനെ തുടച്ചുനീക്കണമെന്ന് ലക്ഷ്യമിട്ട് താലിബാൻ വൻ ആക്രമണം നടത്തി. ഇസ്ലാമിക് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എന്ന സംഘടനയും ഈ ആക്രമത്തിൽ താലിബാനൊപ്പം ചേർന്നു.ആയിരക്കണക്കിനു സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതമാണ് ഇതു മൂലം ബാധിക്കപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് 2000 ഐഎസ് ഭീകരർ അഫ്ഗാനിലുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. അടുത്തിടെയായി വിവിധ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇവരിൽ കുറെപ്പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കുറേപ്പേർ പിടിയിലുമായി.

എന്നാൽ താലിബാന്റെ ഐഎസ് വിരോധം ശാശ്വതമല്ലെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. മുൻ യുഎസ് പ്രതിരോധസെക്രട്ടറി ലിയോൺ പനേറ്റ ഇക്കൂട്ടത്തിലൊരാളാണ്. താലിബാൻ ഭീകരരാണ്. മറ്റു ഭീകരരെ അവർ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പനേറ്റ പറയുന്നു. മുൻ ഭരണത്തിൽ താലിബാൻ അൽ ഖ്വയ്ദയ്ക്ക് സുരക്ഷിത താവളം ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഒസാമ ബിൻ ലാദന്റെ മരണത്തോടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ച അൽഖ്വയ്ദ തിരിച്ചുവരാൻ ഇനി വഴിയൊരുങ്ങിയേക്കാമെന്ന് യുകെ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ബെൻ വാലസും മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Taliban executes former IS-K chief a year after Afghan govt jailed him