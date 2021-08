കാബൂളിൽ നിന്ന് പറന്നുയുർന്ന വിമാനത്തില്‍ നിന്നും തീജ്വാലകൾ! സംഭവമെന്ത്?

കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്. ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളും നിരവധി പേരെയാണ് വ്യോമസേനാ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. കാബൂൾ വിമാനത്താവളവും താലിബാന്റെ പിടിയിലാകുന്നതിനു മുൻപേ രക്ഷാദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് യുഎസ് സേനയുടെ നീക്കം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രക്ഷാദൗത്യത്തിനായി ഫ്രഞ്ച് വ്യോമസേനയുടെ വിമാനവും എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ടേക്ക് ഓഫ് സമയത്ത് ഈ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന തീജ്വാലകൾ എന്താണെന്നാണ് മിക്കവരും അന്വേഷിക്കുന്നത്.



യാത്രക്കാരുമായി പറന്നുയർന്ന ഫ്രഞ്ച് വ്യോമസേനയുടെ എ400എം വിമാനത്തിൽ നിന്നാണ് തീജ്വാലകൾ പുറത്തുവന്നത്. അൽ ദഫ്ര വ്യോമതാവളത്തിലേക്ക് പറക്കുന്നതിനിടെ എയർബസ് A400M വിമാനത്തിലെ ആന്റി–മിസൈൽ ഫ്ലെയർ സംവിധാനം പ്രയോഗിച്ചതായിരുന്നു ഇത്.

താലിബാൻ ഭീകരരുടെ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ടേക്ക് ഓഫ് സമയത്ത് ആന്റി–മിസൈൽ ഫ്ലെയർ പ്രയോഗിച്ചത്. മിസൈലുകളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വിമാനങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. വിമാനത്തിനു നേരെ വരുന്ന മിസൈലുകളെ വഴി തെറ്റിക്കാനും ഇതിനു സാധിക്കും.

ALERT A French Air Force A400M triggered flares as it departed Kabul Airport today to Al Dhafra Air Basepic.twitter.com/C9FF87GisT — AIRLIVE (@airlivenet) August 21, 2021

ഇതിനർഥം ഫ്രഞ്ച് വ്യോമസേനയുടെ വിമാനത്തിന് മിസൈൽ ഭീഷണികൾ കണ്ടെത്താനും സ്വപ്രേരിതമായി ആന്റി–മിസൈൽ ഫ്ലെയർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും കഴിയുമെന്നതാണ്. അമേരിക്ക ഉപേക്ഷിച്ചതും അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തിന് നൽകിയതുമായ നിരവധി ചെറിയ മിസൈലുകൾ താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം മിസൈൽ ഭീഷണിയെ നേരിടാനാണ് ആന്റി–മിസൈൽ ഫ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് കരുതാം.

വിമാനത്തിന്റെ ഫ്യൂസ്ലേജ്, ചിറക്, മുൻഭാഗം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സാധാരണയായി ഈ സംവിധാനം ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. മിക്ക രാജ്യങ്ങളുടെയും വിവിഐപി വിമാനങ്ങളിൽ ഈ മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അടുത്തിടെ ഇന്ത്യ വാങ്ങിയ വിവിഐപി വിമാനത്തിലും ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് കൗണ്ടര്‍മെഷര്‍ സംവിധാനമുണ്ട്.

English Summary: Why a French Air Force A400M released flares as it took off from Kabul Airport?