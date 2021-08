കാബൂൾ പിടിച്ചടക്കി അഫ്ഗാനിൽ താലിബാൻ ഭരണാധിപത്യം നേടിയെങ്കിലും വടക്കൻ പ്രവിശ്യയായ പഞ്ച്ശീർ ഇതുവരെ കീഴടങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അന്തരിച്ച മുജാഹിദീൻ നേതാവ് അഹമ്മദ് ഷാ മസൂദിന്റെ ജനനസ്ഥലമായ പഞ്ച്ശീർ, എൺപതുകളിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ആക്രമണ സമയത്തും, ഒന്നാം താലിബാൻ ഭരണകാലത്തും കീഴടങ്ങാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത പ്രവിശ്യയായിരുന്നു. ഒന്നാം താലിബാൻ സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധമുയർത്തിയ വടക്കൻ സഖ്യം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതും ശക്തി പ്രാപിച്ചതും ഇവിടെയാണ്. ഇപ്പോൾ പഞ്ച്ശീറിനെ ഏതുവിധേനയും വരുതിയിലാക്കാനായി അങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്രമി സംഘങ്ങളെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് താലിബാൻ. പഞ്ച്ശീർ വീണ്ടും ലോകശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.... താലിബാനെതിരായ പ്രതിരോധത്തിന്റെ അവസാന തട്ടകം എന്ന നിലയിൽ.



പഞ്ച്ശീറിലേക്ക് പതിനായിരം പേരടങ്ങിയ ആക്രമണസംഘത്തെ താലിബാൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവർ പഞ്ച്ശീറിലേക്കു യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇവരും വടക്കൻ സഖ്യവുമായി വഴിമധ്യേയുള്ള ജബൽ അൽ സിറാജിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ താലിബാൻ വലിയ തിരിച്ചടി നേടിട്ടതായാണു ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. 300 താലിബാൻ അംഗങ്ങളെ കൊന്നെന്ന് വടക്കൻ സഖ്യത്തിന്റെ ഉന്നത നേതാവ് അഹമ്മദ് മസൂദ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുൻപ് ബാഗ്ലാൻ പ്രവിശ്യയിലെ അൻഡാറബിലുള്ള ബാനു, പോളി ഹിസാർ, ദിസാലിഹ് പ്രവിശ്യകൾ താലിബാനിൽ നിന്നു മുൻ സുരക്ഷാ സൈനികരുടെ സഹായത്തോടെ തദ്ദേശീയ ജനത പിടിച്ചെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

യുദ്ധം തങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ പോരാടാൻ വൈമനസ്യമില്ലെന്നും അഹമ്മദ് മസൂദ് പറഞ്ഞു. താലിബാനെ സംബന്ധിച്ച് തങ്ങളുടെ എക്കാലത്തെയും വലിയ തലവേദനയായ വടക്കൻ സഖ്യത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള പഞ്ച്ശീർ പിടിക്കുകയെന്നത് അഭിമാനപ്രശ്‌നമാണ്.

താലിബാനെതിരെ എന്നും വമ്പൻ പ്രതിരോധം ഉയർത്തി ചെറുത്തുനിന്നിട്ടുള്ള അഹമ്മദ് ഷാ മസൂദിന്റെ മകനാണു അഹമ്മദ് മസൂദ്. 1980ൽ സോവിയറ്റ് അധിനിവേശക്കാലത്താണ് അഹമ്മദ് ഷാ മസൂദ് പഞ്ച്ശീർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രതിരോധ സേന രൂപീകരിച്ചത്. ഗറില്ലാ ആക്രമണ മുറ കൈക്കൊണ്ട മസൂദിന്റെ സേനയെ കീഴ്‌പ്പെടുത്താനോ പഞ്ച്ശീർ പിടിച്ചടക്കാനോ സോവിയറ്റ് യൂണിയനു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പഞ്ച്ശീറിന്റെ സിംഹം എന്നും വിളിപ്പേരുള്ള മസൂദ്, അഫ്ഗാൻ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ദേശീയ നായകപരിവേഷമുള്ള നേതാവാണ്.

തുടർന്ന് നജീബുല്ല സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് ഭരണത്തിൽ അഹമ്മദ് ഷാ മസൂദ് പങ്കാളിയായി. 1996ൽ താലിബാൻ അഫ്ഗാനിൽ അധികാരം പിടിച്ചപ്പോൾ കാബൂൾ വിട്ട് പഞ്ച്ശീറിൽ പ്രതിരോധം പടുത്തുയർത്തിയ ഷാ മസൂദിനൊപ്പം താലിബാൻ വിരുദ്ധ സംഘങ്ങൾ കൂട്ടുചേർന്നാണ് നോർതേൺ അലയൻസ് എന്നു പേരുള്ള വടക്കൻ സഖ്യം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. പിൽക്കാലത്ത് 2001ൽ അൽ ഖായിദ, ചതിയിലൂടെയാണ് അഹമ്മദ് ഷാ മസൂദിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സെപ്റ്റംബർ 11 ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങൾ മുൻപ്.

അന്നു ശിഥിലമാക്കപ്പെട്ട വടക്കൻ സഖ്യം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് ഇവർ പഞ്ച്ശീറിൽ വടക്കൻ സഖ്യത്തിന്റെ പതാക ഉയർത്തിയതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. അഫ്ഗാൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റും അഷ്‌റഫ് ഗനിയുടെ അഭാവത്തിൽ അഫ്ഗാൻ കെയർടേക്കർ പ്രസിഡന്റുമായ അമറുല്ല സാലിഹ് ഇപ്പോൾ വടക്കൻ സഖ്യത്തിനൊപ്പമാണുള്ളത്. താലിബാൻ ആധിപത്യത്തെത്തുടർന്ന് തകർന്ന അഫ്ഗാൻ സേന, സുരക്ഷാ സേന, പൊലീസ് വിഭാഗങ്ങളിലെ സൈനികരും ഇപ്പോൾ പഞ്ച്ശീറിലെത്തി വടക്കൻ സഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. യുഎസ് നിർമിത കവചിത വാഹനങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഇവരുടെ പക്കലുണ്ട്. പതിനായിരത്തോളം സൈനികർ വടക്കൻ സഖ്യസംഘത്തിലുണ്ടെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു.

പഞ്ച്ശീർ താഴ്‍വര മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ്. ഇങ്ങോട്ടേക്കു കടക്കാനും പുറത്തുപോകാനുമുള്ള ഒരേയൊരു വഴി നദീതീരത്തുകൂടിയാണ്. ഇതു ചെറിയ ഒരു സൈന്യത്തിനു പോലും വിജയകരമായി പ്രതിരോധിക്കാമെന്നത് വടക്കൻ സഖ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗുണമാണ്.

എന്നാൽ പഞ്ച്ശീർ താലിബാൻ നിയന്ത്രിത പ്രദേശങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു പ്രവിശ്യയാണെന്നത് ഒരു പ്രതിബന്ധമാണ്. മറ്റൊരു രാജ്യങ്ങളുടെയും അതിർത്തിയുമായി പഞ്ച്ശീറിനു ബന്ധമില്ല. അഹമ്മദ് ഷാ മസൂദിന്റെ പാടവം മകനുണ്ടോയെന്നുള്ളതും രാജ്യാന്തര രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ സംശയമുണർത്തുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഏറിയ പങ്കും ബ്രിട്ടനിലും ഇറാനിലും കഴിഞ്ഞ മകന് അഫ്ഗാൻ സാമൂഹിക ക്രമത്തെപ്പറ്റി അജ്ഞത ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നു. അമറുല്ല സാലിഹിന്റെ നയങ്ങളും നിലപാടുകളും പഞ്ച്ശീർ വിഷയത്തിൽ നിർണായകമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.

