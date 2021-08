താലിബാൻ മുന്നറിയിപ്പ്! 18 വിമാനങ്ങളുടെ സഹായം തേടി യുഎസ് സൈന്യം, 70 വർഷത്തിനിടെ ഇത് മൂന്നാം തവണ

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ രക്ഷാദൗത്യത്തിന് സ്വകാര്യ വിമാന കമ്പനികളുടെ സഹായം തേടി അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളില്‍ 24 മണിക്കൂറിനകം വിമാനങ്ങള്‍ വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്ന സിവില്‍ റിസര്‍വ് എയര്‍ ഫ്‌ളീറ്റില്‍(CRAF) പെന്റഗണുമായി രണ്ട് ഡസനിലേറെ വിമാന കമ്പനികള്‍ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് യുഎസ് സൈന്യം സ്വകാര്യ വിമാന കമ്പനികളെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷാദൗത്യം വിപുലവും വേഗത്തിലുമാക്കുന്നത്. ഈ മാസം അവസാനം തന്നെ രക്ഷാദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി യുഎസ് സൈന്യം രാജ്യം വിട്ടുപോകണമെന്ന് താലിബാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ നീക്കം. 70 വർഷത്തിനിടെ കേവലം മൂന്നു തവണയാണ് അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന് സ്വകാര്യ വിമാന കമ്പനികളുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത്.



∙ എന്താണ് സിവില്‍ റിസര്‍വ് എയര്‍ ഫ്‌ളീറ്റ്?

സിവില്‍ റിസര്‍വ് എയര്‍ ഫ്‌ളീറ്റിന്റെ സ്റ്റേജ് 1 നടപ്പില്‍ വരുത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയിഡ് ഓസ്റ്റിന്‍ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനകം തന്നെ അമേരിക്കന്‍ എയര്‍ലൈന്‍സ്, അറ്റ്‌ലസ് എയര്‍, ഡെല്‍റ്റ എയര്‍ലൈന്‍സ്, ഒമ്‌നി എയര്‍ തുടങ്ങിയ വ്യോമയാന കമ്പനികള്‍ മൂന്നു വീതം വിമാനങ്ങള്‍ വിട്ടു കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞു. യുണൈറ്റഡ് എയര്‍ലൈന്‍സ് നാല് വിമാനങ്ങളും ഹവായിയന്‍ എയര്‍ലൈന്‍സ് രണ്ട് വിമാനങ്ങളും വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ആകെ 18 വിമാനങ്ങള്‍ അധികമായി ഈയൊരു തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി രക്ഷാ ദൗത്യത്തില്‍ അധികമായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിലേക്കായിരിക്കില്ല ഇത്തരത്തില്‍ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന വിമാനങ്ങള്‍ പറക്കുക. മറിച്ച് കാബൂളില്‍ നിന്നും രക്ഷാദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചവരെയാണ് ഈ വിമാനങ്ങള്‍ വഴി ലക്ഷ്യ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കുക.

∙ ബര്‍ലിന്‍ എയര്‍ലിഫ്റ്റ്

1951 ഡിസംബറിലാണ് അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം CRAFന് രൂപം നല്‍കുന്നത്. ജര്‍മന്‍ വിഭജനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഭവിച്ച ബര്‍ലിന്‍ എയര്‍ലിഫ്റ്റിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം. യുഎസ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ടേഷന്‍ കമാന്റു (TRANSCOM)മായാണ് വിമാന കമ്പനികള്‍ കരാറില്‍ എത്തിയത്. ഇത്തരം കരാറില്‍ എത്തുന്ന വിമാന കമ്പനികള്‍ക്ക് യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ ചരക്കു നീക്കത്തിലും യാത്രകളിലും മുന്‍തൂക്കം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വിമാന കമ്പനികളുടെ ശേഷിക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളില്‍ ആഭ്യന്തര- രാജ്യാന്തര സര്‍വീസുകളില്‍ പെന്റഗണ്‍ സഹായം ആവശ്യപ്പെടുക. ഓരോ വിമാനങ്ങള്‍ക്കും ആവശ്യമായ നാല് ജീവനക്കാരേയും കമ്പനികള്‍ വിട്ടു നല്‍കും.

∙ 24 വിമാന കമ്പനികൾ, 450 വിമാനങ്ങൾ

ഇതുവരെ ഏതാണ്ട് 24 വിമാന കമ്പനികളാണ് അമേരിക്കയുടെ സിആർഎഎഫ് കരാറില്‍ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പരമാവധി 450 വിമാനങ്ങളെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും. ഇതില്‍ 413 വിമാനങ്ങളും രാജ്യാന്തര സര്‍വീസ് നടത്തുന്നവയും 37 എണ്ണം ആഭ്യന്തര സര്‍വീസ് നടത്തുന്നവയുമാണ്. ഈ വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഓരോ മാസവും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവുമെന്നും അമേരിക്കന്‍ വ്യോമസേന വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

∙ കരാര്‍ പ്രകാരം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത മുന്നറിയിപ്പുകൾ

സിആർഎഎഫ് കരാര്‍ പ്രകാരം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുക. ഇതിനനുസരിച്ച് 24, 48, 72 മണിക്കൂര്‍ വ്യത്യാസത്തില്‍ വിമാനങ്ങളെ യാത്രക്ക് സജ്ജമാക്കി കൈമാറാന്‍ വിമാന കമ്പനികള്‍ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു കരാര്‍ നിലവില്‍ വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ 70 വർഷത്തിനിടെ രണ്ട് തവണ മാത്രമേ ഈയൊരു കരുതല്‍ വിമാനസേനയെ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ. 1990ലെ ഗള്‍ഫ് യുദ്ധക്കാലത്തും 2003ല്‍ ഇറാഖ് അധിനിവേശക്കാലത്തുമായിരുന്നു ഇത്.

English Summary: What The Civil Reserve Air Fleet Is And Why It's Been Activated For The Third Time In 70 Years