അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വീണ്ടും താലിബാൻ കരങ്ങളിലേക്കു വീഴുന്നത് ആശങ്കയോടെ നോക്കുകയാണ് രാജ്യാന്തര സമൂഹം. താലിബാൻ പണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അൽ ഖായിദ ഉൾപ്പെടെ ഭീകരസംഘടനകൾക്ക് സുരക്ഷിത താവളം ഒരുക്കി. ഒസാമ ബിൻ ലാദനു പദ്ധതികൾ തയാറാക്കാൻ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഇടം നൽകി. ആ നീക്കം, യുഎസ് എംബസികളിലും സെപ്റ്റംബർ 11 ആക്രമണങ്ങളിൽ ലോക വ്യാപാര സംഘടനയുടെ ഇരട്ടക്കെട്ടിടങ്ങൾ തകർക്കുന്നതിലേക്കും നയിച്ചു. സടകുടഞ്ഞെണീറ്റ യുഎസ് രോഷത്തിനു മുന്നിൽ താലിബാൻ ഭരണം തകർന്നുവീണു. പത്തു വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ പാക്കിസ്ഥാനിലെ അബോട്ടാബാദിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.



എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അധികാരം താലിബാന്റെ കൈയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ വലിയ ആ ചോദ്യം രാജ്യാന്തര സമൂഹത്തിൽ നിന്നു വീണ്ടും ഉയരുന്നു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധമായ ഭീകരസംഘടനയായ അൽ ഖായിദ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കുമോ എന്നതാണ് ഇത്. തങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന താലിബാനിൽ ഭീകരസംഘടനകൾക്ക് ഇനി ഇടം അനുവദിക്കില്ലെന്ന് താലിബാൻ ഉറപ്പുകളൊക്കെ നൽകി. എന്നാൽ താലിബാൻ കാബൂൾ പിടിച്ചടക്കിയതിനു പിന്നാലെ അൽ ഖായിദ, സിറിയയിലെ ഹായത് തഹ്രീർ അൽ ഷാം തുടങ്ങിയ സംഘടനകൾ അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു വന്നത് ആ ആശങ്ക കൂട്ടി.

സെപ്റ്റംബർ 11 ആക്രമണങ്ങൾക്കു ശേഷമുണ്ടായ യുഎസ് നടപടികളിൽ അൽ ഖായിദ അൽപം ഒതുങ്ങിയെങ്കിലും ഇന്നും അത് ലോകത്തുണ്ടെന്നും യുഎസിനെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾ ഇന്നും അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നെന്നും ഏപ്രിലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു യുഎസ് സൈനികറിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതേ ആശങ്ക ബ്രിട്ടന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘടനയായ എംഐ ഫൈവിന്റെ ഡയറക്ടർ കെൻ മക്കല്ലവും പങ്കുവച്ചിരുന്നു. താലിബാൻ ഭരണം വീണതിനു ശേഷമുള്ള കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശകങ്ങളിലും അൽ ഖായിദ ലോകത്ത് പലയിടങ്ങളിലായി ഭീകരാക്രമണങ്ങളും സ്‌ഫോടനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിലും ഏഷ്യയിലുമായിരുന്നു ഇവയിലധികവും.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഎസുമായി താലിബാൻ ഒപ്പിട്ട സമാധാന ഉടമ്പടിയിൽ അൽ ഖായിദ ഉൾപ്പെടെ ഭീകരസംഘടനകൾക്കും തങ്ങളുടെ അധീനമേഖലകൾ പരിശീലനത്തിനോ ഭീകര പദ്ധതികളുടെ രൂപീകരണത്തിനോ വിട്ടുകൊടുക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ 4 മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു യുഎൻ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾക്കുമായി താലിബാൻ അൽ ഖായിദയുമായി ബന്ധപ്പെടാറുണ്ടെന്നും ഉപദേശം തേടാറുണ്ടെന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അൽ ഖായിദയുടെ ലാദനു ശേഷമുള്ള തലവനായ അയ്മൻ അൽ സവാഹിരിയും നൂറുകണക്കിന് അനുയായികളും അഫ്ഗാനുമായുള്ള സമ്പർക്കം വിട്ടിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കൂടാതെ അഫ്ഗാനിൽ നിന്നുള്ള ഭീകരഗ്രൂപ്പായ ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്ക് പാക്കിസ്ഥാനിലെ തെഹ്രീക് ഇ താലിബാൻ, അൽ ഖായിദ തുടങ്ങിയവരുമായി ബന്ധം തുടരുന്നെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തലവനായ സിറാജുദീൻ ഹഖാനി നിലവിൽ അഫ്ഗാനിൽ അധികാരം പിടിച്ച താലിബാൻ സംഘത്തിലെ ആറംഗ ഉന്നതനേതൃത്വത്തിലെ പ്രബലനാണ്.

രാജ്യാന്തര പിന്തുണയും സഹായവും തേടുന്നതിനാലും റഷ്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനാലും അൽ ഖായിദയ്ക്കും മറ്റും പ്രവർത്തിക്കാൻ വലിയ അവസരങ്ങൾ താലിബാൻ നൽകില്ലെന്ന വാദവും ശക്തമാണ്. രാജ്യം വിട്ട അഫ്ഗാൻ പ്രസിഡന്റ് അഷ്‌റഫ് ഗനിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അൽ ഖായിദ ഇപ്പോഴും അഫ്ഗാനിലുണ്ട്. അവരും താലിബാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ശക്തമാണ്. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ എന്താകുമെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. സമാധാനമായാലും സംഘർഷമായാലും ഭാവിയിൽ ഇതു ലോകരാജ്യങ്ങളെയെല്ലാം ബാധിക്കാനിടയുണ്ട് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.

English Summary: Under Taliban, Afghanistan is the address of global jihad