താലിബാന്റെ കൈവശം വിമാനവേധ മിസൈലുകൾ! രക്ഷാദൗത്യ വിമനങ്ങൾക്ക് വൻ ഭീഷണിയെന്ന് വിദഗ്ധർ

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാന്‍ നൂറ് കണക്കിന് മിസൈലുകളുടെ ശേഖരം കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്ന ആശങ്ക പങ്കുവെച്ച് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധര്‍. തോളില്‍ വെച്ചുകൊണ്ട് തൊടുക്കാവുന്ന വിമാനവേധ മിസൈലുകളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. എത്രയെണ്ണമാണ് താലിബാന്‍ സ്വന്തമാക്കിയതെന്നോ അവ എവിടെ നിര്‍മിച്ചതാണെന്നോ എത്ര പഴക്കമുണ്ടെന്നോ വ്യക്തമല്ല. കൂട്ടത്തില്‍ എളുപ്പത്തില്‍ കൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനമായ മാന്‍പാഡ്‌സ് (MANPADS) അഥവാ മാന്‍ പോര്‍ട്ടബിള്‍ എയര്‍ ഡിഫെന്‍സ് സിസ്റ്റംസും താലിബാന്റെ ശേഖരത്തിലേക്കെത്തിയെന്നും ആശങ്കയുണ്ട്.



വിമാനങ്ങളെ തകര്‍ക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ അമേരിക്ക കാബൂളിന് നല്‍കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. 2001ല്‍ അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെത്തുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന താലിബാന്റെയോ അവരുടെ മുന്‍ഗാമികളുടേയോ കൈവശമുള്ള ആയുധങ്ങളാണിവ എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. വളരെ കുറച്ച് എണ്ണമാണെങ്കില്‍ പോലും സജീവമായ മിസൈലുകളും വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും താലിബാന്റേയോ, അല്‍ഖായിദയുടേയോ, ഐഎസ്ഐഎസ്-കെ(അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ സജീവമായ ഐഎസ്)യുടേയോ കൈവശമെത്തിയാലുള്ള അപകടമാണ് ആശങ്ക വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇപ്പോഴും അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തിനു നേരെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇതിനകം തന്നെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. വിമാനവേധ മിസൈലുകള്‍ ഭീകരസംഘങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്താൽ വൻ ദുരന്തമായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. വ്യോമാക്രമണ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷാദൗത്യവുമായി പോവുന്ന വിമാനങ്ങള്‍ ഓരോ തവണയും പുതിയ ആകാശമാര്‍ഗങ്ങളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

1980കളില്‍ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെതിരായ യുദ്ധത്തില്‍ മുജാഹിദീനുകള്‍ക്ക് അമേരിക്കന്‍ ചാരസംഘടനയായ സിഐഎയാണ് MANPAD വിതരണം ചെയ്തത്. ഇത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനു വലിയ തിരിച്ചടി നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 1989ല്‍ സോവിയറ്റ് - മുജാഹിദീന്‍ യുദ്ധം അവസാനിച്ച ശേഷം ഇത്തരം മിസൈലുകള്‍ തിരികെ വാങ്ങാന്‍ അമേരിക്ക ഒട്ടനവധി ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. എങ്കില്‍ പൂര്‍ണമായും ഈ മിസൈലുകള്‍ തിരിച്ചുപിടിക്കാന്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. രാജ്യാന്തര ആയുധ കരിഞ്ചന്തയിലേക്കും പിന്നീട് ഭീകരസംഘങ്ങള്‍ക്കും ഇത്തരം മിസൈലുകള്‍ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

അതേസമയം, അമേരിക്കക്കെതിരെ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി തുടര്‍ന്ന യുദ്ധത്തില്‍ ഒരിക്കല്‍ പോലും താലിബാന്‍ മിസൈലുകള്‍ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ലെന്നത് വസ്തുതയാണ്. റോക്കറ്റ് പ്രൊപ്പെല്‍ഡ് ഗ്രെനേഡുകളും മനുഷ്യ ബോംബുകളും കുഴിബോംബുകളുമൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന ആയുധങ്ങള്‍. താലിബാന് മിസൈലുകള്‍ ലഭിച്ചതിന്റെ ആശങ്കയെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാന്‍ യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് വക്താവ് തയാറായിട്ടില്ല. അതേസമയം, അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ ആയുധശേഖരം താലിബാന്‍ സ്വന്തമാക്കിയെന്നത് അപകട മുന്നറിയിപ്പാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.

അമേരിക്കന്‍ നിര്‍മിത ടാങ്കുകളും വിമാനങ്ങളും ഡ്രോണുകളും തോക്കുകളും അടക്കമുള്ളവ താലിബാന്‍ സ്വന്തമാക്കിയെന്നാണ് റോയിട്ടേഴ്‌സ് അടക്കമുള്ള വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സികള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുഴിബോബ് സ്‌ഫോടനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഹംവീസ് ഉള്‍പ്പെടെ രണ്ടായിരത്തിലേറെ സായുധ പ്രതിരോധ വാഹനങ്ങളും യുഎച്ച് 60 ബ്ലാക്ക് ഹോക്‌സ് ഉള്‍പ്പടെ 40 വിമാനങ്ങളും ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളുമെല്ലാം താലിബാന്റെ കൈവശമെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഇവയെ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാനോ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനോ അറ്റകുറ്റപണികള്‍ നടത്താനോ വേണ്ട സാങ്കേതിക തികവ് താലിബാന് ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തതയില്ല.

