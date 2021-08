അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ രക്ഷാദൗത്യത്തെ സഹായിക്കാന്‍ അമേരിക്കയുടെ 160ആം സ്‌പെഷല്‍ ഓപറേഷന്‍സ് എയര്‍ബോണ്‍ റെജിമെന്റ് (SOAR) കാബൂളിലെത്തി. നൈറ്റ് സ്റ്റാള്‍ക്കേഴ്‌സ് എന്ന പേരില്‍ ഒസാമ ബിന്‍ ലാദനെ വധിച്ച അമേരിക്കന്‍ കമാന്‍ഡോ സംഘമാണിത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ കുടുങ്ങിയ അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് ബൈഡന്‍ ഭരണകൂടം കാര്യമായി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് പുതിയ നീക്കം.



കാബൂള്‍ താലിബാന്‍ കീഴടങ്ങിയ ഓഗസ്റ്റ് 15ന് ശേഷമാണ് 160ആം SOAR വിഭാഗം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സാന്നിധ്യം വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. തുടര്‍ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ എട്ട് AH/MH ലിറ്റില്‍ ബേഡ് ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളാണ് അധികമായി കാബൂളിലേക്ക് പറന്നെത്തിയത്. വലുപ്പം കുറവായതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏതു പ്രദേശത്തേക്കും അതിവേഗത്തില്‍ പറന്നെത്താന്‍ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഇത്തരം ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകള്‍. മെഷീന്‍ ഗണ്ണുകളും മിസൈലുകളും അടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങളും ഇവയിലുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും രക്ഷാ ദൗത്യത്തിന് ആവശ്യം വരികയാണെങ്കില്‍ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവയെ ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കും. വലുപ്പം കൂടിയ എംഎച്ച് 60 ബ്ലാക്ക് ഹോക്ക്‌സ് എംഎച്ച് 47 ചിനൂക്ക്‌സ് ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളും നൈറ്റ് സ്റ്റാള്‍ക്കേഴ്‌സിന്റെ ഭാഗമായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പത്ത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപ് പാക്കിസ്ഥാനിലേക്ക് പറന്നെത്തി ഒസാമ ബിന്‍ലാദനെ ഒളി സങ്കേതത്തില്‍ വെച്ച് വകവരുത്തിയതോടെയാണ് അമേരിക്കന്‍ സൈന്യത്തിലെ 160ആം SOAR വിഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ജോ ബൈഡന്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്നുള്ള അമേരിക്കന്‍ സേനാ പിന്മാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളം രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി മാറിയത്. അമേരിക്കയും സഖ്യ രാജ്യങ്ങളും അടക്കം നിരവധി ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ സുരക്ഷിതമായി തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള രക്ഷാ ദൗത്യം തുടരുകയാണ്.

കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളം ഇപ്പോഴും അമേരിക്കന്‍ സേനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെങ്കിലും നഗരത്തില്‍ താലിബാന്‍ സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തങ്ങള്‍ക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ട പലരേയും താലിബാനെ മറികടന്ന് വേണം അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്കെത്തിക്കാന്‍.

കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് എത്താന്‍ സാധിക്കാത്തവരെ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം കാര്യമായി സഹായിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം ബൈഡന്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് താലിബാന്‍ മേഖലകളിലേക്ക് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്ന ചോദ്യം ഉയര്‍ന്നപ്പോള്‍ ഭീകര ആക്രമണങ്ങള്‍ക്കുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണന്ന ഉത്തരമാണ് ബൈഡന്‍ തന്നെ നല്‍കിയത്. ഇതിനിടെ കാബൂളിലെ ഹോട്ടലില്‍ കുടുങ്ങിയ 169 അമേരിക്കക്കാരെ യുഎസ് സൈന്യം മൂന്ന് സൈനിക ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളില്‍ രക്ഷിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

അതേസമയം ബ്രിട്ടിഷ്, ജര്‍മന്‍ ദൗത്യസംഘങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ രക്ഷിക്കാന്‍ താലിബാന്‍ മേഖലകളിലേക്ക് വരെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ 15,000ത്തോളം അമേരിക്കക്കാര്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നുവെന്നാണ് ബൈഡന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ഇവര്‍ക്ക് പുറമേ ഏതാണ്ട് 65,000 പേരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താനും അമേരിക്കയ്ക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്.

English Summary: Special operations helicopters from unit that helped kill Bin Laden gather at Kabul airport