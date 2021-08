അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിടിച്ചെടുത്ത താലിബാന് പുറത്തുനിന്നുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി തന്ത്രപരമായി നീങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുമെന്ന ഭീതിയും താലിബാനുണ്ട്. ഇതിനിടെ രാജ്യത്തെ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ താലിബാൻ സാങ്കേതി സഹായം തേടിയിട്ടുണ്ട്.



നിലവിൽ യുഎസ് സേനയാണ് കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തന്നങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ഓഗസ്റ്റ് 31 നു ശേഷം യുഎസ് സേനയും മറ്റുള്ളവരും മടങ്ങിയാൽ വിമാനത്താവളം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ താലിബാനു മുന്നിൽ വേറെ വഴികളില്ല. ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി മുന്നിൽകണ്ട താലിബാൻ കാബൂൾ വിമാനത്താവളം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തുർക്കിയോട് സാങ്കേതിക സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.

ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് തന്നെ തുർക്കി സൈന്യവും രാജ്യം വിടണമെന്ന് താലിബാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, പുറംലോകവുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കാബൂൾ വിമാനത്താവളം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ട സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും ജീവനക്കാരെയുമാണ് താലിബാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

എന്നാൽ, താലിബാന്റെ ഉപാധികളോടെയുള്ള അഭ്യർഥന പ്രകാരം അപകടകരമായ ജോലി സ്വീകരിക്കണമോ എന്ന കാര്യം തുർക്കിയ്ക്ക് തലവേദനയായിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏറെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും തുർക്കിയുടെ നിലപാട് അറിയിക്കുക. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ നാറ്റോ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു തുർക്കി. കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇപ്പോഴും തുർക്കിയുടെ നൂറുകണക്കിന് സൈനികരുണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഓഗസ്റ്റ് 31ന് മുൻപ് വിട്ടുപോകേണ്ടിവരും.

താലിബാൻ രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സാങ്കേതികവും സുരക്ഷയും തുർക്കി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ സായുധ സേനയില്ലാതെ വിമാനത്താവള ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നത് അപകടകരമായ ജോലിയാണെന്നും തുർക്കി വക്താവ് പറഞ്ഞു.

അഫ്ഗാനിലെ പ്രധാന വിമാനത്താവളമാണ് കാബൂളിലേത്. ലോകവുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിന് മാത്രമല്ല സഹായ സാമഗ്രികളും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലനിർത്തുന്നതിനും വിമാനത്താവളം തുറക്കുന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

നാറ്റോയ്ക്ക് കീഴിൽ കാബൂൾ വിമാനത്താവളം സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം തുർക്കിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ യുഎസ് സേനയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.

അതേസമയം, കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനം നിലനിർത്താൻ താലിബാനുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കയും പറയുന്നു. തങ്ങൾ താലിബാനുമായി ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയിലാണ്. ഒരു വാണിജ്യ വിമാനത്താവളം പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതായും യുഎസ് വക്താവ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Taliban ask Turkey for technical help to run Kabul airport: Officials