2001 സെപ്റ്റംബര്‍ 11ന് ശേഷമുള്ള 20 വര്‍ഷത്തിനിടെ അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ പൊടിച്ചുകളഞ്ഞത് രണ്ട് ട്രില്യണ്‍ ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 148 ലക്ഷം കോടി രൂപ)! ഈ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനിടെ ഓരോ ദിവസവും 300 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് അമേരിക്കക്ക് അഫ്ഗാനില്‍ വേണ്ടി വന്ന ചെലവ്. ഏതാണ്ട് നാല് കോടിയോളം വരുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ ജനസംഖ്യയില്‍ തലയെണ്ണി ഓരോരുത്തര്‍ക്കും 50,000 ഡോളര്‍ നല്‍കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അമേരിക്കയുടെ ഈ യുദ്ധചെലവ്. മറ്റൊരു തരത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ ജെഫ് ബെസോസ്, ഇലോണ്‍ മസ്‌ക്, ബില്‍ഗേറ്റ്‌സ് എന്നിവരുടെ സമ്പാദ്യങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും ധനികരായ 30 ശതകോടീശ്വരന്മാരുടെ പണം കൂടി കൂട്ടിവെച്ചാലുള്ള തുകയാണ് അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ ചെലവാക്കിയത്.



അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നടന്ന പ്രത്യക്ഷ യുദ്ധത്തിന്റെ മാത്രം ചെലവ് 80,000 കോടി ഡോളറാണ്. എന്നാൽ, ഒരു മാസത്തില്‍ കുറവ് സമയം കൊണ്ടാണ് താലിബാന്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ നിയന്ത്രണം തിരിച്ചുപിടിച്ചത്. മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന അമേരിക്കന്‍ നിര്‍മിത അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യം ഇതിനിടെ കാര്യമായ പ്രതിരോധം പോലുമില്ലാതെ കീഴടങ്ങി. കാര്യമായ പോരാട്ടവീര്യം പോലും പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ഈ അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ പരിശീലനത്തിന് മാത്രം അമേരിക്ക ചെലവിട്ടത് 8500 കോടി ഡോളറാണ്. ഓരോ വര്‍ഷവും അമേരിക്കന്‍ നികുതിദായകര്‍ 75 കോടി ഡോളറാണ് അഫ്ഗാന്‍ സൈനികരുടെ ചെലവിന് വേണ്ടി നല്‍കിയിരുന്നത്. ബ്രൗണ്‍ സര്‍വകലാശാലയുടെ അമേരിക്കയുടെ അഫ്ഗാന്‍ യുദ്ധത്തിന്റെ ആകെ ചെലവ് കണക്കാക്കുന്നത് 2.26 ട്രില്യണ്‍ ഡോളറാണ്.

ജീവഹാനിയുടെ കൂടി കണക്കെടുത്താല്‍ അമേരിക്കയുടെ നഷ്ടം വീണ്ടും വലുതാവും. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ 2,500 അമേരിക്കന്‍ സൈനികര്‍ക്കും 4,000ത്തിലേറെ അമേരിക്കന്‍ കരാറുകാര്‍ക്കും ജീവന്‍ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. മറുവശത്ത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍ മിലിറ്ററി പൊലീസിലെ 69,000ത്തിലേറ പേര്‍ക്കും 47,000 അഫ്ഗാന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്കും ഈ യുദ്ധത്തിനിടെ ജീവന്‍ നഷ്ടമായി. താലിബാന്‍ പക്ഷത്ത് 51,000 ത്തിലേറെ പേര്‍ക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിച്ചെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

ഏതാണ്ട് 30000 കോടി ഡോളറാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ വെച്ച് പരുക്കേല്‍ക്കുകയോ ജീവഹാനിയുണ്ടാവുകയോ ചെയ്ത അമേരിക്കന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്കുവേണ്ടി അവര്‍ ചെലവാക്കിയത്. ഭാവിയില്‍ അര ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ കൂടി ഈയിനത്തില്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് ചെലവു വരുമെന്ന് ഫോബ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു.

മറ്റൊരു സുപ്രധാനമായ കാര്യ അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ യുദ്ധം നടത്തിയത് കടമെടുത്ത പണംകൊണ്ടാണെന്നതാണ്. ബ്രൗണ്‍ സര്‍വകലാശാലയുടെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം അമേരിക്ക യുദ്ധചെലവിനെടുത്ത കടത്തിന് ഇതുവരെ പലിശ മാത്രം 50000 കോടി ഡോളര്‍ നല്‍കി കഴിഞ്ഞു. ഇതടക്കമാണ് ബ്രൗണ്‍ സര്‍വകലാശാല സംഘം ആകെ യുദ്ധചെലവ് 2.26 ട്രില്യണ്‍ ഡോളറായി കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. 2050 ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ കടബാധ്യതയുടെ പലിശമാത്രം ഏതാണ്ട് 6.5 ട്രില്യണ്‍ ഡോളര്‍ വരുമെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു. അങ്ങനെ വന്നാല്‍ അഫ്ഗാന്‍ അധിനിവേശം ഓരോ അമേരിക്കന്‍ പൗരനും 20,000 ഡോളറിന്റെ അധിക ബാധ്യതയാണ് ഇത് സമ്മാനിക്കുക.

