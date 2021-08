അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാബൂൾ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം ആക്രമിക്കാൻ ഭീകരരുടെ നീക്കം. വിമാനത്താവളത്തിനു പുറത്തു തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെ ഭീകരസംഘടനയായ ഐഎസിന്റെ അഫ്ഗാൻ ഗ്രൂപ്പായ ഐഎസ്–കെ ആക്രമിച്ചേക്കാമെന്നുള്ള രഹസ്യവിവരം യുഎസ് ഇന്റലിജൻസിനു ലഭിച്ചു. ഈ മാസം 31നകം ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ താലിബാൻ നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വൻ ജനക്കൂട്ടമാണു രാജ്യം വിടാനായി വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപം നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു ആക്രമണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 31നുള്ളിൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ പൂർണമാകില്ലയെന്ന വസ്തുത ലോകരാജ്യങ്ങളെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ വിവരം നൽകുന്ന ഭീതി. യുഎസിന്റെ സൈനികരിലും സിവിലിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരിലും തന്നെ 1500 പേർ ഇനിയും തിരികെയത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.



∙ ആരാണ് ഐഎസ്–ഖൊറേസാൻ ?

ഐഎസ്–ഖൊറേസാൻ എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് ഐഎസ്–കെ. ഖൊറേസാനിലാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതിനാലാണ് ഈ പേര് വന്നത്. ഒഴിപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ കഴിയുന്നത്ര അലങ്കോലപ്പെടുത്തി മേഖലയിൽ വൻപ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഐഎസിന്റെ ശ്രമമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു ആക്രമണം നടത്താനുള്ള സാധ്യത താലിബാനും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾ അനാവശ്യമായി വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപം കൂട്ടംകൂടരുതെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള റോഡുവഴി വിദേശപൗരൻമാരെ മാത്രമേ കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ.

∙ 68 വിദ്യാർഥികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതും ഐഎസ്–കെ

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിരവധി ക്രൂരമായ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ ഐഎസ്–കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാബൂളിൽ കഴിഞ്ഞ മേയിൽ 68 വിദ്യാർഥികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സ്കൂൾ ബോംബ് സ്ഫോടനം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയത് ഐഎസാണ്. ജൂണിൽ ബ്രിട്ടിഷ്–യുഎസ് സംയുക്ത സൈന്യത്തിന്റെ വാഹനവ്യൂഹവും ഐഎസിന്റെ ആക്രമണം നേരിട്ടിരുന്നു. ഈ ആക്രമണത്തിൽ 10 പേർ മരിച്ചു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയായ നൻഗർഹാറിൽ 2015 ലാണ് ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഖൊറസാൻ പ്രോവിൻസ് (ഐഎസ്കെപി) എന്ന പേരിൽ ഐഎസ്–കെ ആദ്യം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. രൂപീകരിച്ച ഘട്ടം തൊട്ടുതന്നെ താലിബാനുമായി ഇവർ പടലപ്പിണക്കത്തിലാണ്. താലിബാൻ വിട്ടുപോകുന്ന അംഗങ്ങളെ ഐഎസ് വലിയ രീതിയിൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും കനത്ത സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി. 2017 ഏപ്രിലിൽ, ജോവ്സ്ജാൻ പ്രവിശ്യയിൽ താലിബാൻ അനുകൂലികളായ ലഹരിമരുന്ന് വ്യാപാരികളുടെ കിഡ്നാപ്പിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താലിബാനും ഐഎസുമായി നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ 20 ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഐഎസ്–കെ നേതാവും മുൻ തെക്കനേഷ്യൻ തലവനുമായ ഉമർ ഖൊറസാനിയെ താലിബാൻ ആഴ്ചകൾക്കുമുൻപ് കൊന്നു. അഫ്ഗാനിലെ പുലെ ചർഖി ജയിലിൽ നിന്നു പിടിച്ചിറക്കി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇതും ഇരുഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷസാധ്യത ആളിക്കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ അഫ്ഗാനിൽ 2000 ഐഎസ് ഭീകരർ

ഇന്ന് 2000 ഐഎസ് ഭീകരർ അഫ്ഗാനിലുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. പോയവർഷങ്ങളിൽ യുഎസ്–അഫ്ഗാൻ സംയുക്തസേനകൾ നടത്തിയ വിവിധ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇവരിൽ കുറെപ്പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കുറേപ്പേർ പിടിയിലുമായി. താലിബാൻ അഫ്ഗാൻ പിടിച്ചെടുത്തിനു പിന്നാലെ ഐഎസ്–കെ നൂറിസ്ഥാൻ, ബാഡ്ഗിസ്, സാരി പൽ, ബഡാക്ഷാൻ, ബാഗ്‌ലാൻ, കുൻഡുസ്, കാബൂൾ തുടങ്ങിയ പ്രവിശ്യകളിൽ സ്‌ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മുൻ സൈനികർ തുടങ്ങിയവരെ ഇവർ ലക്ഷ്യമിടാമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. താലിബാൻ യുഎസുമായി കഴിഞ്ഞവർഷമുണ്ടാക്കിയ സമാധാനക്കറാറിൽ വിയോജിപ്പുള്ളവർ സംഘത്തിലുണ്ട്. ഇവരെ ഐഎസ്–കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തേക്കാം. ഇതുവഴി 10000 പേരെയെങ്കിലും ഈ വർഷത്തോടെ തങ്ങളുടെ അംഗങ്ങളാക്കാനും ഐഎസ്–കെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് പറയുന്നു.

നിലവിൽ താലിബാൻ ഐഎസ് വിരോധം പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതു ശാശ്വതമല്ലെന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. മുൻ യുഎസ് പ്രതിരോധസെക്രട്ടറി ലിയോൺ പനേറ്റയെപ്പോലുള്ളവർ ഈ വാദഗതി മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നു. താലിബാൻ ഭീകരരാണെന്നും മറ്റു ഭീകരരെ അവർ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും പനേറ്റ പറയുന്നു.

English Summary: US Reportedly Has Intel That Daesh Affiliate Plans Attack on Kabul Airport Amid NATO Withdrawal