അമേരിക്ക വ്യോമാക്രമണം തുടങ്ങി, പ്രയോഗിച്ചത് റീപ്പര്‍ ഡ്രോണ്‍, വധിച്ചത് കാറിലിരുന്ന ഭീകരനെ

ഇരുപത് വർഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭീകരർക്കു നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയ അമേരിക്കൻ സേന തിരിച്ചുപോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഐഎസ് ഭീകരർ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തിയത്. എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് 31ന് തന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിടാൻ തീരുമാനിച്ച അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ 13 മറീനുകളെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിൽ വീണ്ടും വ്യോമാക്രമണം തുടങ്ങി. ഭീകരാക്രമണത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ ഭീകരനെയാണ് ആദ്യം തന്നെ വധിച്ചത്.



∙ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം തിരിച്ചടി നല്‍കി അമേരിക്ക

കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഐഎസ്-കെ നടത്തിയ മനുഷ്യ ബോംബാക്രമണത്തിന് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം തിരിച്ചടി നല്‍കി അമേരിക്ക. 13 അമേരിക്കന്‍ മറീനുകളടക്കം നൂറിലേറെ പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ കാബൂള്‍ വിമാനത്താവള സ്‌ഫോടനത്തിന് പകരം ഐഎസ്-കെ സൂത്രധാരന്മാരില്‍ ഒരാളെ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തിലൂടെയാണ് അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം വധിച്ചത്. കാബൂള്‍ ആക്രമണം മറക്കില്ലെന്നും തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

∙ ആക്രമണത്തിന് ഡ്രോൺ

യുഎസ് സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്റ് വക്താവ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ബില്‍ അര്‍ബനാണ് ഐഎസ്-കെ ഭീകരരില്‍ ഒരാളെ വധിച്ച വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. 'ഐഎസ് -കെ ഭീകരനെ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം ആക്രമണത്തിലൂടെ വധിച്ചിരിക്കുന്നു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ നാന്‍ഗഹര്‍ പ്രവിശ്യയില്‍ വെച്ച് നടത്തിയ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തിലൂടെയാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടയാളെ വധിച്ചത്. ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തില്‍ സാധാരണക്കാര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല' എന്നാണ് യുഎസ് സെന്‍ട്രല്‍ കമാന്റ് പുറത്തുവിട്ട വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

അതേസമയം കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യക്തി മാത്രമാണോ മറ്റുള്ളവര്‍ ആരെങ്കിലും കാബൂള്‍ സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ സൂത്രധാരന്മാരില്‍ ഉണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. എത്ര പേര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ആസൂത്രണവും സ്‌ഫോടനവും നടത്തിയതെന്നതിലും വ്യക്തതയില്ല. എങ്കിലും ജോ ബൈഡന്റെ വാക്കുകള്‍ ശരിവെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോള്‍ യുഎസ് സൈന്യം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്നുള്ള സേനാ പിന്മാറ്റം തുടരുന്നതിനിടെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് ബൈഡന്റെ വൈകാരിക പ്രസംഗത്തോടെ ഉറപ്പായിരുന്നു.

∙ പ്രയോഗിച്ചത് റീപ്പർ ഡ്രോൺ

റീപ്പര്‍ ഡ്രോണ്‍ വഴിയാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും അനുയായിക്കൊപ്പം കാറില്‍ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇയാളെ വധിച്ചതെന്നുമാണ് റോയിട്ടേഴ്‌സ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നത്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന അനുയായിയും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. കാബൂള്‍ സ്‌ഫോടനത്തിന് പിന്നില്‍ ഇയാളാമെന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിലും ഭാവിയില്‍ അമേരിക്കക്കെതിരെ നടക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യാന്‍ ശേഷിയുള്ളവരില്‍ ഒരാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് വിശദീകരണം. ഇനിയും കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തിന് നേരെ ചാവേര്‍ ആക്രമണം ഉണ്ടാവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നിലനില്‍ക്കെയാണ് ഈ അമേരിക്കന്‍ നീക്കം.

∙ ഇറാന്റെ സൈനിക മേധാവി സുലൈമാനിയെ വധിച്ചതും റീപ്പർ

ഇറാൻ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സ് (ഐആർജിസി) കമാൻഡർ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ കൊല്ലപ്പെടുത്താന്‍ യുഎസിനെ സഹായിച്ചതും എംക്യു–9 റീപ്പർ ഡ്രോൺ ആയിരുന്നു. റീപ്പറും ഹെൽഫയറും ചേർന്നതാണ് ഇറാനിയൻ ജനറൽ കാസിം സുലൈമാനിയെ വധിച്ചത്. അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം നടന്ന ഓപ്പറേഷനിൽ ആളില്ലാ വിമാനമായ എംക്യു -9 അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറിലേക്കും കോൺ‌വോയിയിലും രണ്ട് ഹെൽഫയർ മിസൈലുകളാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്.

∙ എന്താണ് എംക്യു–9 റീപ്പർ?

ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത കൊലപാതക ദൗത്യങ്ങൾക്ക് റീപ്പർ പേരുകേട്ട ഡ്രോണാണ്. 2015 നവംബറിൽ സിറിയയിലെ റാക്കയിൽ ഒരു വാഹനത്തിൽ യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് അംഗം മുഹമ്മദ് ഇംവാസി എന്ന ‘ജിഹാദി ജോൺ’ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എംക്യു–9 റീപ്പർ ആക്രമണത്തിലായിരുന്നു.

ആയുധങ്ങൾ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് എംക്യു–9 റീപ്പർ എന്ന പേരിലുള്ള പ്രെഡേറ്റർ ഡ്രോണുകൾ. ആളില്ലാത്ത ഈ വിമാനം ഉപയോഗിച്ച് അതിർത്തി രാജ്യങ്ങളിലെ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ബോംബിടാൻ സാധിക്കും. ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇരുന്ന് പാക്കിസ്ഥാൻ നഗരങ്ങളിൽ എവിടെ ആക്രമിക്കണമെന്ന് വരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എംക്യു–9 റീപ്പർ ഡ്രോണുകൾ. താലിബാനെതിരെയും പാക്കിസ്ഥാന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും ആക്രമണം നടത്താൻ അമേരിക്ക ഇത്തരം ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

∙ തുടർച്ചയായി 27 മണിക്കൂർ പറക്കും

എംക്യു–9 റീപ്പർ ഡ്രോണുകൾക്ക് ഏകദേശം 27 മണിക്കൂറോളം തുടർച്ചയായി പറക്കാനാകും. 50,000 അടി ഉയരത്തിൽ വരെ പറക്കാനാകുന്ന എംക്യു–9 റീപ്പർ ഡ്രോണുകളിൽ 1,746 കിലോഗ്രാം യുദ്ധസാമഗ്രികൾ വരെ വഹിക്കാനാകും. അമേരിക്കൻ സേനയ്ക്ക് വേണ്ടി ജനറൽ ആറ്റോമിക്സ് ഏറോനോട്ടിക്കൽ സിസ്റ്റംസാണ് ഇത് നിർമിച്ചത്. ഇറ്റലി, ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ് എയർഫോഴ്സുകൾ എംക്യു–9 റീപ്പർ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറെ യുഎസ് എയർഫോഴ്സും നാസയും ഇത്തരം ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

2019 ജൂൺ ആറിന് യെമനിലെ ഹൂതി പോരാളികൾ അമേരിക്കയുടെ എംക്യു–9 റീപ്പർ ഡ്രോൺ തകർത്തത് വാർത്തയായിരുന്നു. കരയിൽ നിന്ന് ആകാശത്തേക്കു തൊടുക്കാവുന്ന എസ്എ–6 ഇറാനിയൻ മിസൈലാണ് അന്ന് ഡ്രോണിനെ തകർത്തതെന്ന് പെന്റഗൺ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

എംക്യു 9 എന്നതിലെ ‘എം’ വിവിധോദ്ദേശം (മൾട്ടി റോൾ) എന്നതും ‘ക്യു’ എന്നത് വിദൂരനിയന്ത്രിതമെന്നതും 9 എന്നത് വിദൂരനിയന്ത്രിത വിമാനങ്ങളിലെ ഒൻപതാം പതിപ്പെന്നതുമാണ്. ക്യാമറകളും മിസൈലുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇത്തരം ഡ്രോണുകളിലേത്. 2015 സെപ്റ്റംബറിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം യുഎസ് വ്യോമസേനയ്ക്കു കീഴിൽ 93 എംക്യു–9 റീപ്പർ ഡ്രോണുകളാണുള്ളത്.

ആകാശത്തു നിന്ന് കരയിലേക്ക് തൊടുക്കാവുന്ന നാലു ലേസർ നിയന്ത്രിത എജിഎം–114 ഹെൽഫയർ മിസൈലുകളാണ് ഇവയിൽ ഘടിപ്പിക്കുക. കൃത്യതയാർന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇത് പര്യാപ്തമാണ്. ഒരു പൈലറ്റും സെൻസർ ഓപറേറ്ററും അടങ്ങുന്ന രണ്ടംഗ സംഘമാണ് ഡ്രോൺ നിയന്ത്രിക്കാനുണ്ടാകുക. നാലു ഡ്രോണുകളും സെൻസറുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു എംക്യു–9 യൂണിറ്റിന്റെ വില 64.2 ദശലക്ഷം ഡോളറാണ് (ഏകദേശം 460.70 കോടി രൂപ).

English Summary: U.S. Executes Revenge Drone Strike On ISIS-K "Planner" In Afghanistan