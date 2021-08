ഭീകരർക്കു നേരെ തീമഴ പെയ്യിച്ച ഇസ്രയേൽ ആയുധങ്ങളും താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്തോ?

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നിന്നും അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം പിന്‍വാങ്ങുന്നതോടെ ഇസ്രയേലിന്റെ ആയുധങ്ങള്‍ കൂടി താലിബാന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ട്. നേരിട്ട് ഒരിക്കലും ഇസ്രയേല്‍ യുദ്ധത്തിനിറങ്ങിയിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഇസ്രയേല്‍ നിര്‍മിത പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ സജീവമായിരുന്നു. അമേരിക്കക്ക് പുറമേ ബ്രിട്ടന്‍, ജര്‍മനി, കാനഡ, ഓസ്‌ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ ഇസ്രയേലി പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍ലോഭം ഉപയോഗിച്ചു. ഇതിൽ ഒരു ഭാഗം ആയുധങ്ങൾ അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തിനും കൈമാറിയിരുന്നു. ഈ ആയുധങ്ങളെല്ലാം താലിബാൻ പിടിച്ചടക്കിയിട്ടുണ്ടാകും.



വിവര ശേഖരണത്തിനായി ഇസ്രയേലി നിര്‍മിത റിമോട്ട്‌ലി പൈലറ്റഡ് എയര്‍ക്രാഫ്റ്റുകളും (RPA) സ്‌പൈക്ക് മിസൈലുകളും നിരവധി രാജ്യങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കുഴിബോംബ് ഭീഷണിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം നിര്‍മിച്ച ഇസ്രയേലിന്റെ തന്നെ കവചിത സൈനിക വാഹനങ്ങളും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഡ്രോണുകളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ വിദേശ സൈനികര്‍ ഉപയോഗിച്ചത്. പ്രതിരോധ ഡ്രോണുകളുടെ കയറ്റുമതിയില്‍ മുന്നിലുള്ള ഇസ്രയേലില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യക്ക് പുറമേ ഓസ്‌ട്രേലിയ, കാനഡ, ചിലി, കൊളംബിയ, ഫ്രാന്‍സ്, ജര്‍മനി, മെക്‌സികോ, സിംഗപ്പൂര്‍, ദക്ഷിണകൊറിയ തുടങ്ങി നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവ അയക്കുന്നുണ്ട്.

ഇസ്രയേലി എയറോസ്‌പേസ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസിന്റെ ഉത്പന്നമായ ഹെറോണ്‍ ടിപി ഡ്രോണുകള്‍ 2010 മുതല്‍ തന്നെ ജര്‍മന്‍ വ്യോമസേന ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് ദൗത്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആയിരക്കണക്കിന് മണിക്കൂറുകളാണ് ഈ ഡ്രോണുകള്‍ അഫ്ഗാന്‍ ആകാശത്ത് പറന്നു നടന്നത്. ഇസ്രയേലി ഡ്രോണുകളില്‍ ഏറ്റവും ആധുനികമായവയുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഹെറോണ്‍ ടിപിയുള്ളത്. ഏതാണ്ട് 5300 കിലോഗ്രാം ഭാരം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പറന്നുയരാന്‍ ശേഷിയുള്ള ഇവക്ക് 40 മണിക്കൂര്‍ വരെ നിര്‍ത്താതെ പറക്കാനാകും. നിരീക്ഷണത്തിനും വിവരശേഖരണത്തിനും പുറമേ വായുവില്‍ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് തൊടുക്കാവുന്ന മിസൈലുകളും ഇവക്ക് വഹിക്കാനാകും.

ജര്‍മനിക്ക് പുറമേ കാനഡയും ഹെറോണ്‍ ഡ്രോണുകള്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ജര്‍മന്‍ സൈനികരും കനേഡിയന്‍ സൈനികരും ഇസ്രയേലില്‍ പോയാണ് ഈ ഡ്രോണ്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ പരിശീലനം നേടിയത്. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ സൈന്യം 2005 മുതല്‍ തന്നെ എല്‍ബിറ്റ് സിസ്റ്റംസ് നിര്‍മിച്ച സ്‌കൈലാര്‍ക് 1 എന്ന ഡ്രോണ്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഏഴര അടി നീളമുള്ള സ്‌കൈലാര്‍കിനെ ഒന്നോ രണ്ടോ സൈനികര്‍ക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാകും. കെട്ടിടങ്ങളുടെ മേല്‍ക്കൂരയില്‍ നിന്നോ വാഹനങ്ങളുടെ മുകള്‍ ഭാഗത്തു നിന്നോ നിന്നോ ഇവയ്ക്ക് പറന്നുയരാനും സാധിക്കും. വൈദ്യുതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇവയുടെ സഞ്ചാരം നിശബ്ദമായിട്ടാണ്.

റാഫേല്‍ അഡ്വാന്‍സ്ഡ് ഡിഫെന്‍സ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്‌പൈക് NLOS മിസൈലുകളാണ് ബ്രിട്ടനും കാനഡയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ ഉപയോഗിച്ചത്. ഈ മിസൈലിന്റെ കൃത്യത അമേരിക്കന്‍ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേനയ്ക്ക് വലിയ ഗുണമായിരുന്നു. എങ്കിലും ഈ ഇസ്രയേലി നിര്‍മിത മിസൈല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരസ്യമായി സമ്മതിക്കാന്‍ ബ്രിട്ടന്‍ തുടക്കത്തില്‍ തയാറായിരുന്നില്ല.

അമേരിക്കയുടേയും യുഎഇയുടേയും പതാകയ്ക്കു കീഴിലാണ് ഇസ്രയേല്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ളതെന്നാണ് റഷ്യന്‍ മാധ്യമമായ സ്ഫുട്‌നിക് ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തത്. അഫ്ഗാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ അറിവോടെയായിരുന്നു ഇസ്രയേല്‍ ഇടപെടലെന്നും സ്ഫുട്‌നിക് ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തിരുന്നു. യുദ്ധം ആരു ചെയ്താലും സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തില്‍ ഒരു പങ്ക് ഇസ്രയേലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ താലിബാന്‍ അധികാരം തിരിച്ചുപിടിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടില്‍ ഇസ്രയേലി ആയുധങ്ങള്‍ അവരില്‍ നിര്‍മിച്ച ഭീതി എളുപ്പമൊന്നും ഒഴിഞ്ഞുപോവുകയുമില്ല.

