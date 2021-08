‘താലിബാനെ വച്ച് കശ്മീർ പിടിക്കണം’, വ്യാമോഹങ്ങളുമായി പാക്കിസ്ഥാൻ; കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ത് ?

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വന്നതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള രാജ്യമാകും പാക്കിസ്ഥാൻ. തങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര വിജയം എന്ന പേരിലാണ് താലിബാന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പാക്ക് നയതന്ത്രജ്ഞരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ആഘോഷിക്കുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഭരണപാർട്ടിയായ തെഹ്‌രീകി ഇൻസാഫിന്റെ വനിതാ നേതാവായ നീലം ഷെയ്ഖ്, ഇനി താലിബാൻ കശ്മീർ പിടിച്ചെടുത്ത് പാക്കിസ്ഥാനു നൽകുമെന്ന് ടെലിവിഷൻ ചർച്ചകളിൽ പറഞ്ഞത് വൈറലായിരുന്നു.



താലിബാനു വേണ്ടിയുള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ അതിരു കടക്കുന്ന കാഴ്ചയും പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നു കണ്ടു. സലാം താലിബാൻ എന്ന പേരിൽ ഇസ്‌ലാമാബാദിലെ ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർഥികൾ ഒരു പാട്ടു പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വിദ്യാർഥിനികൾ പാട്ടു പാടുന്നതും പിന്നിൽ അധ്യാപകർ താലിബാൻ അനുകൂല പതാകയും പോസ്റ്ററുകളുമായി നിൽക്കുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

താലിബാൻ പഴയ താലിബാനല്ലെന്നും പുതിയ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ശൈലീമാറ്റം സംഭവിച്ചുവെന്നും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പാക്കിസ്ഥാൻ അടുത്തകാലത്തായി മുൻപന്തിയിൽ നിന്നു. പാക്ക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി, സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ്, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഈ പുതിയ താലിബാന്റെ പ്രചാരകരായിരുന്നു.താലിബാൻ കാബൂൾ കീഴടക്കിയപ്പോൾ ‘അവർ അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചു’ എന്നായിരുന്നു പാക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പ്രതികരണം. താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചത് തങ്ങളുടെ അതീവമായ നയതന്ത്രപാടവത്തിന്റെ വിജയമായി ഐസ്ഐയും പാക്ക് സർക്കാരും കാണുന്നു. ഐഎസ്ഐയുടെ ഇഷ്ടക്കാരനും മുൻപ് ഗ്വാണ്ടനാമോ തടവറയിൽ തടവുകാരനുമായിരുന്ന അബ്ദുൽ ഖയൂം സാക്കിറിനെ പുതിയ പ്രതിരോധമന്ത്രിയായി നിയമിച്ചതും തങ്ങൾക്കനുകൂലമാണെന്നു പാക്ക് നേതാക്കൾ ചിന്തിക്കുന്നു.

എന്നാൽ അധികം അങ്ങോട്ട് ആഹ്ലാദിക്കേണ്ടെന്നും ചിലപ്പോൾ വലിയ പണിയാകും അഫ്ഗാനിലെ താലിബാൻ വിജയം മൂലം പാക്കിസ്ഥാനു കിട്ടുകയെന്നും മുൻ സിഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥനും സൈനിക വിദഗ്ധനുമായ റോബർട് ഗ്രേനിയർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത് ന്യൂയോർക് ടൈംസ് ഇന്നലെ പ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

താലിബാനു പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന പാക്കിസ്ഥാന് സ്വന്തം രാജ്യത്തെ താലിബാൻ ഗ്രൂപ്പായ തെഹ്‌രീകി താലിബാനോട് അത്ര മമതയില്ല. പാക്കിസ്ഥാനിലെ പഷ്തൂൺ സംഘടനയായ തെഹ്‌രീകി താലിബാൻ പാക്ക് താലിബാനെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളായ ഭീകരസംഘടനകളിലൊന്നായിട്ടാണു പാക്കിസ്ഥാൻ തെഹ്‌രീകി താലിബാനെ കണക്കാക്കുന്നത്. 2007ൽ ബൈത്തുല്ല മസൂദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച തെഹ്‌രീക്കി താലിബാൻ, പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിരവധി ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2014ൽ കറാച്ചിയിലെ ജിന്ന വിമാനത്താവളം ആക്രമിച്ചതും, അതേവർഷം തന്നെ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച പെഷാവർ സ്കൂൾ ആക്രമണത്തിൽ 132 സ്കൂൾ കുട്ടികളെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതും ഇവരായിരുന്നു.

പാക്കിസ്ഥാനിൽ പഷ്തൂൺ വിഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ബലൂച്, ഖൈബർ പഖ്തൂൺവ മേഖലകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പഷ്തൂണിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്നാണു പാക്ക് താലിബാന്റെ വലിയ സ്വപ്നം. അഫ്ഗാൻ–പാക്ക് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ അന്തർധാരകളും സജീവമായ സ്ഥിതിക്ക് ഈ കാര്യത്തെ പാക്കിസ്ഥാൻ ഭയക്കുന്നുണ്ട്.

പാക്കിസ്ഥാനു വലിയ തലവേദനയായിരുന്ന തെഹ്‌രീക്കി താലിബാന്റെ പല കുപ്രസിദ്ധ ഭീകരനേതാക്കളെയും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലായി അഫ്ഗാനിലെ പുലേ ചർഖി, ബാഗ്രാം തടവറകളിൽ നിന്നു താലിബാൻ മോചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാഗ്രാം ജയിലിൽ നിന്നു മോചിതനായ തെഹ്‌രീക്കി താലിബാൻ ഉപനേതാവ് മൗലവി ഫക്കീർ മുഹമ്മദ് ഇതിന് ഉദാഹരണം. അഫ്ഗാനിലെ ഭരണപ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് ഉടലെടുത്ത വൻ അഭയാർഥി പ്രവാഹത്തിന്റെ മറപറ്റി ഈ ഭീകരനേതാക്കൾ പാക്കിസ്ഥാനിൽ വന്നു കയറുമെന്ന ഭീതി, അഭിനന്ദനങ്ങൾ വാരിച്ചൊരിയുന്നതിനിടയിലും പാക്കിസ്ഥാനെ നന്നായി അലട്ടുന്നു.

ഇതിനൊപ്പം തന്നെ താലിബാനു കൊടുത്ത അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ മൂലം ഇപ്പോൾ അഫ്ഗാനിൽ നടമാടുന്ന മനുഷ്യപ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണക്കാരിൽ ഒരാൾ എന്ന ഇമേജ് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പാക്കിസ്ഥാനു വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. പാക്കിസ്ഥാനു കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നു വാദിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വർധിക്കുകയാണ്.

മറ്റൊരു കൗതുകകരമായ കാര്യത്തിലേക്കും ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. യുഎസ് സേനാപിൻമാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചു. റഷ്യ, പാക്കിസ്ഥാൻ, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇടപെടുന്നതിനെ യുഎസ് ശക്തമായി ചെറുക്കുന്നുമില്ല. യുഎസിനു മേഖലയിൽ താൽപര്യം കുറഞ്ഞിരിക്കാമെന്നും പാക്കിസ്ഥാന് ഇനി അമേരിക്കൻ കണ്ണിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്നുമുള്ള സംശയവും ഉടലെടുക്കുന്നു.

താലിബാൻ ധാരാളം ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനിയങ്ങോട്ട് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന അഫ്ഗാനെ നയിക്കുകയെന്ന ബാധ്യത അവർക്കുണ്ട്. ഇതിലവർ പരാജയപ്പെട്ടാൽ അതു പാക്കിസ്ഥാനു ദോഷമാകാം. ഭീകരത ഇരുരാജ്യത്തും ഇതു മൂലം കൂടിയേക്കാമെന്നും രാജ്യാന്തര വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

