അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ കമാൻഡോകളെയും സുരക്ഷാ സൈനികരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അമേരിക്ക ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഹഖാനി നേതാവാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കാബൂളിലെ സുരക്ഷാ മേധാവിയായി ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ നേതാവ് ഖലീൽ ഹഖാനി തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ പിന്നിലും ഖലീൽ ഹഖാനിയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള ഗെയ്റ്റുകളെല്ലാം താലിബാൻ പിടിച്ചെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



ഐഎസ്–കെ, അൽ-ഖായിദ, ഐഎസ്ഐ എന്നിവയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഖലീൽ ഹഖാനി. നിലവിൽ കാബൂളിന്റെ സുരക്ഷാ ചുമതല വഹിക്കുന്നത് ഖലീൽ ആണ്. പത്ത് വർഷം മുൻപ് അമേരിക്ക ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഖലീൽ. കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിനു പിന്നിലും ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കിന് പങ്കുണ്ടാകാമെന്നാണ് മിക്ക പ്രതിരോധ വിദഗ്ധരും പറയുന്നത്.

ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്ക് ഐഎസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് 2011-ൽ, അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മൈക്ക് മുള്ളൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. താലിബാൻ ഗ്രൂപ്പിനെ യുഎസ് സർക്കാർ ഒരിക്കലും ഒരു ഭീകര സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല, എന്നാൽ അൽ-ഖായിദയും പാക്കിസ്ഥാന്റെ ഐഎസ്ഐയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കും അമേരിക്കയുടെ ഭീകരരുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്.

അമേരിക്കയുടെ കൊടുംഭീകരരുടെ പട്ടികയിലുള്ള ഖലീൽ ഹഖാനി ഓഗസ്റ്റ് പകുതിയോടൊണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെത്തിയത്. കാബൂളിലെത്തിയ ഖലീലിന് വൻ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ഒരു ഭാഗത്ത് അമേരിക്കൻ സൈനികർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു കൊടുംഭീകരനെന്ന് മുദ്രകുത്തിയ ഖലീൽ പ്രാർഥനകളിലും മറ്റും പരസ്യമായി പങ്കെടുത്തത്. ഖലീൽ ഹഖാനിയുടെ നിരവധി വിഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

അൽ ഖായിദ നേതാവായിരുന്ന ഒസാമ ബിൻ ലാദനുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ 2011 ഫെബ്രുവരി 9-നാണ് ഹഖാനിയെ അമേരിക്കയുടെ മോസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടാർഗെറ്റ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ, ഇതുവരെ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഖലീൽ ഹഖാനി ഇപ്പോഴാണ് കാബൂളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. താലിബാൻ നേതാക്കളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

താലിബാൻ സർക്കാരിൽ ഹഖാനിക്ക് കാര്യമായ സ്ഥാനമുണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അതായത് അമേരിക്ക 50 ലക്ഷം ഡോളർ (ഏകദേശം 37 കോടി രൂപ) തലയ്ക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച കൊടുംഭീകരനാണ് ഇപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ സുക്ഷാ മേധാവിയായി തുടരുന്നത്. പാക്കിസ്ഥാനിലെ നോർത്ത് വസീരിസ്ഥാൻ ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താലിബാനുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു ഭീകര ഗ്രൂപ്പായ ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കിലെ ഉയർന്ന അംഗമാണ് ഖലീൽ അഹമ്മദ് ഹഖാനി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻനിരയിലുള്ള ലാ റെഡ് ഹഖാനി സ്ഥാപിച്ചത് ഖലീൽ ഹഖാനിയുടെ സഹോദരൻ ജലാലുദ്ദീൻ ഹഖാനിയാണ്. 1990 കളുടെ മധ്യത്തിൽ മുല്ല മുഹമ്മദ് ഒമറിന്റെ താലിബാൻ ഭരണകൂടത്തിൽ അംഗമായിരുന്നു ജലാലുദ്ദീൻ ഹഖാനി.

താലിബാനും ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കിനും വേണ്ടി ധനസമാഹരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഖലീൽ ഹഖാനിയാണ്. കൂടാതെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി പലപ്പോഴും വിദേശയാത്രകളും നടത്തുന്നുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന താലിബാനെ ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. 2010 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ, ഖലീൽ ഹഖാനി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ലോഗർ പ്രവിശ്യയിലെ താലിബാൻ സെല്ലുകൾക്ക് ഫണ്ട് നൽകിയിരുന്നു. 2009 ൽ, ലോഗർ പ്രവിശ്യയിൽ ഏകദേശം 160 ഭീകരരെ വിന്യസിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ താലിബാനും ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കും പിടിച്ചെടുത്ത ശത്രു തടവുകാരെ തടഞ്ഞുവയ്ക്കൽ ചുമതലയും ഖലീൽ ഹഖാനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.

English Summary: Kabul Security Head Khalil Haqqani Was Designated As Terrorist By US