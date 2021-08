കാബൂൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് കുതിച്ചെത്തിയത് 5 മിസൈലുകൾ, തകർത്തത് യുഎസ് വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം

കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് കുതിച്ചെത്തിയത് അഞ്ച് മിസൈലുകളെന്ന് സ്പുട്നിക് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അഞ്ച് മിസൈലുകളും യുഎസ് വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനം തകർത്തു. യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കിടയിൽ ആളപായമില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്. അതേസമയം, മിസൈലാക്രമണത്തിൽ ഒരു കുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി പ്രാദേശിക പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ സി-റാം (C-RAM) മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് മിസൈലുകൾ തകർത്തത്. എന്നാൽ, എല്ലാ മിസൈലുകളും വിജയകരമായി തകർത്തോ എന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ലെന്നാണ് എബിസി ന്യൂസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്.

വിമാനത്താവളത്തിൽ ആക്രമണം നടത്താനെത്തിയ ഐഎസ്–കെ ഭീകരനെ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കൊലപ്പെടുത്തി എന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണ് മിസൈലാക്രമണം നടന്നത്. ശനിയാഴ്ച നംഗർഹാർ പ്രവിശ്യയിൽ യുഎസ് നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ രണ്ട് ഐഎസ്-കെ ഭീകരർ കൊല്ലപ്പെടുകയും മറ്റൊരാൾക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതായി യുഎസ് സൈന്യം അറിയിച്ചിരുന്നു. കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ചാവേർ ബോംബാക്രമണത്തിൽ 13 യുഎസ് സൈനികർ ഉൾപ്പെടെ 170 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

English Summary: Five Rockets Fired at Kabul Airport, Intercepted by US Air Defence System - Reports