കഴിഞ്ഞ 20 വർഷം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാനെതിരെ നടന്ന യുദ്ധം ചില രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ആയുധങ്ങളും പോർവിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ലോകത്തിനു മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാക്കിയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. സ്വീഡന്റെ സായുധ സേന താലിബാനെതിരായ യുദ്ധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവരുടെ സാബ് ഗ്രിപൻ പോർവിമാനങ്ങൾ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ പരസ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതായി വിക്കിലീക്സ് രേഖകൾ വെളിപ്പെടുത്തി.



2008ലാണ് സ്വീഡിഷ് സായുധ സേന സാബ് ജാസ് ഗ്രിപൻ പോർവിമാനം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അവർ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ വിപണന തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അഫ്ഗാനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം. കൂടുതൽ സൈനികരെയും യുദ്ധസംവിധാനങ്ങളും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് അയയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് സ്വീഡൻ യുഎസ് വക്താവ് വഴി നാറ്റോ സേനയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

അക്കാലത്ത് അഫ്ഗാൻ ദൗത്യത്തിൽ സ്വീഡന്റെ പങ്കാളിത്തം മസർ-ഇ-ശരീഫ് നഗരത്തിലെ 365 സൈനികർ മാത്രമായിരുന്നു. സൈനിക പങ്കാളിത്തം വർധിപ്പിക്കാൻ സ്വീഡന് അവസരവും സന്നദ്ധതയും ഉണ്ടെന്ന് യുഎസ് വക്താവ് വാദിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മെഡിക്കൽ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ, സാബ് ജാസ് 39 ഗ്രിപൻസ് പോര്‍വിമാനം എന്നിവ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അവസരം തേടി. സ്വീഡിഷ് എയറോസ്പേസ് കമ്പനി സാബ് നിർമിച്ച ലൈറ്റ് സിംഗിൾ-എൻജിൻ മൾട്ടിറോൾ പോർവിമാനമാണ് സാബ് ജാസ് 39 ഗ്രിപൻസ്.

സ്വീഡന്റെ സായുധസേന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് ജാസ് ഗ്രിപൻ പോർവിമാനം അയയ്ക്കാൻ പരസ്യമായി നിർദേശിച്ചു. ഭീകരർക്കെതിരായ യുദ്ധം ഗ്രീപ്പൻ പോർവിമാനം രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും വിപണനം ചെയ്യാനുമുള്ള മികച്ചൊരു അവസരമായി സ്വീഡിഷ് വ്യോമസേന ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് വ്യോമസേന ഇല്ലാത്തതിനാൽ വ്യോമാക്രമണം സുഖകരമാണെന്നും ഇവർ മനസ്സിലാക്കി. പോർവിമാനം ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനും ഇതുവഴി സാധിച്ചു. ബോംബുകളും മിസൈലുകളും കൃത്യമായി പ്രയോഗിച്ച് പോർവിമാനത്തിന്റെ ശേഷിയും പ്രശ്നങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ സ്വീഡന്റെ സായുധസേനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. 2002 മുതൽ 2021 വരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈനിക നീക്കങ്ങളിൽ സ്വീഡൻ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary: Sweden Allegedly Sought to Bomb Afghanistan as Advertisement for Its Fighter Jets, WikiLeaks Reveals