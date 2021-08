അമേരിക്കയ്ക്ക് കാബൂൾ വിട്ടുനൽകാമെന്ന് താലിബാൻ! വേണ്ടെന്ന് സൈന്യവും

ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് അമേരിക്കയും താലിബാനും നടത്തിയ ചില നിര്‍ണായക ചർച്ചകളുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. അഫ്ഗാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നേരത്തെയാണ് താലിബാന് കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇതിനു പിന്നിൽ അമേരിക്കയുടെ മൗനവും ചില തീരുമാനങ്ങളുമായിരുന്നു എന്നാണ് വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്തുവന്നാലും അഫ്ഗാൻ വിടാൻ തന്നെയായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ തീരുമാനം. വിദേശ സേനയ്ക്ക് കാബൂൾ വിട്ടുനൽകാമെന്ന് താലിബാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടും അമേരിക്ക വേണ്ടെന്ന് പറയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.



അമേരിക്ക ആ വാഗ്ദാനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഒരുപരിധി വരെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ നിഗമനം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് ഗനി രാജ്യം വിട്ടുപോയപ്പോൾ തന്നെ തലസ്ഥാനം താലിബാന്റെ കീഴിലായിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് യുഎസ് സൈനിക മേധാവികളും താലിബാൻ നേതാക്കളും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ഒരു കരാറിലെത്തുകയും ചെയ്തത്. ഇക്കാര്യം യുഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തന്നെയാണ് വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞത്.

അടിയന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ രണ്ടു വഴികളാണ് താലിബാൻ നേതാവ് അബ്ദുൽ ഗനി ബരാദർ യുഎസ് സൈനികരോട് പറഞ്ഞത്. ‘ഒന്ന് കാബൂൾ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നിങ്ങൾ (യുഎസ് സൈന്യം) ഏറ്റെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കണം’– ഇതായിരുന്നു താലിബാൻ നേതാവ് പറഞ്ഞത്.

എന്നാൽ, കാബൂളിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയാറാകാതെ ഓഗസ്റ്റ് 31 നകം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പിന്മാറണമെന്ന പ്രസിഡന്റ് ബൈഡന്റെ നിർബന്ധം കണക്കിലെടുത്ത് അമേരിക്ക രണ്ടാമത്തെ വഴി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. അന്നത്തെ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി കാബൂളിന്റെ നിയന്ത്രണം താലിബാൻ ഏറ്റെടുത്തു. താലിബാൻ നഗരം ഭരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എയർപോർട്ട് ഓഗസ്റ്റ് അവസാനം വരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ യുഎസ് സൈനികർക്ക് അനുമതിയും നൽകി.

വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, അന്ന് കാബൂളിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ താലിബാനും ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല. ഗനി രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് യുഎസും ഇതൊന്നും മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നില്ല. കാരണം അമേരിക്കയുടെ നിരവധി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തെ തന്നെ രാജ്യം വിട്ടിരുന്നു. ഇതോടെ താലിബാനെ തന്നെ എല്ലാം ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

