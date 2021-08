കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ ‘ബദ്രി 313’ ന്റെ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട്, കൂട്ടിന് തകർന്ന വിമാനങ്ങൾ

അമേരിക്ക ഉൾപ്പടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദേശ സേനകൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പറന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കകം താലിബാന്റെ പ്രത്യേക കമാൻഡോകൾ ‘ബദ്രി 313’ കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ഓടിയെത്തി. താലിബാൻ കമാൻഡോകൾ യുഎസ് സൈന്യം തകർത്ത ഹെലികോപ്റ്ററുകളും വിമാനങ്ങളും പരിശോധിക്കുന്നത് വിഡിയോകൾ കാണാം. തകർന്ന വിമാനങ്ങളുടെ കോക്പിറ്റിലും സമീപത്തുമിരുന്ന് താലിബാൻ കമാൻഡോകൾ ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് നടത്തി.



പ്രത്യേക സേനയ്ക്കൊപ്പം അണിനിരന്ന താലിബാൻ നേതാക്കൾ വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ നടന്ന് എല്ലാം പരിശോധിച്ചു. മിക്ക വിമാനങ്ങളുടെയും ടയറുകളും കോക്പിറ്റും ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ ഗ്ലാസുകളും തകർത്തിട്ടുണ്ട്. ഡസൻ കണക്കിന് വിമാനങ്ങളും സൈനിക ഹെലികോപ്റ്ററുകളുമാണ് കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ തകർന്നു കിടക്കുന്നത്.

∙ കാബൂൾ വിമാനത്താവളം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ബദ്രി 313

അമേരിക്കന്‍ നിര്‍മിത ആയുധങ്ങളും സുരക്ഷാ കവചങ്ങളും രാത്രി കാഴ്ച നല്‍കുന്ന കണ്ണടകളുമായി പ്രത്യേക താലിബാന്‍ കമാന്‍ഡോ സംഘത്തെയാണ് കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ കണ്ടത്. ‘ബദ്രി 313’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ താലിബാന്‍ കമാന്‍ഡോകള്‍ കാബൂളിലെ തെരുവുകളില്‍ റോന്ത് ചുറ്റുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

ഇതുവരെ കണ്ടു പരിചയിച്ച താലിബാന്‍ ഭീകരരുടെ വേഷങ്ങളില്‍ നിന്നും ആയുധങ്ങളില്‍ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ബദ്രി 313 സംഘത്തിന്റെ കൈവശമുള്ളത്. ഇവര്‍ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആയുധങ്ങളും ആധുനിക സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും ലഭിച്ചത് എന്നതിന് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അതേസമയം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ അമേരിക്കന്‍ സൈന്യവും അമേരിക്ക നിര്‍മിച്ച അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യവും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കളാണിവയെന്നത് വ്യക്തമായ സൂചകമാവുന്നുമുണ്ട്. അമേരിക്ക അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ ചെലവിട്ട പണവും സൗകര്യങ്ങളും ആത്യന്തികമായി എവിടേക്കെത്തിയെന്ന ആശങ്കയ്ക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ബദ്രി 313.

മറ്റേതൊരു കമാന്‍ഡോ യൂണിറ്റുകളേയും പോലെ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ഏല്‍പിക്കുന്ന പ്രത്യേക ദൗത്യങ്ങള്‍ അതിവേഗത്തില്‍ തീര്‍ക്കുകയാണ് ബദ്രി 313ന്റേയും ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇന്ത്യ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. താലിബാന്‍ തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ കമാന്‍ഡോ സംഘത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും പുറത്തുവിട്ടത്. തങ്ങള്‍ പഴയ താലിബാനല്ലെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഇതുവഴി ഇവര്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. രാത്രി കാഴ്ച നല്‍കുന്ന കണ്ണടകള്‍ അടക്കമുള്ളതിനാല്‍ ഈ കമാന്‍ഡോ സംഘത്തിന് രാത്രി പരിശോധനകള്‍ പോലും ഇനി അതിവേഗത്തില്‍ നടത്താനാകും.

താലിബാന്‍ തങ്ങളേക്കാള്‍ ഒരുപടി മുന്നിലാണെന്നാണ് സോവിയറ്റ് - അഫ്ഗാന്‍ യുദ്ധത്തില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള സയിദ് ഹമിദ് ജൂലൈയില്‍ നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ദ സണ്ണിനോട് പറഞ്ഞത്. 'അഫ്ഗാന്‍ മുജാഹിദീന്റെ കാലത്ത് സോവിയറ്റ് ആയുധങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ ഞങ്ങള്‍ നേരിട്ടിരുന്നത്. സോവിയറ്റ് സേനയില്‍ നിന്നും തട്ടിയെടുത്തതോ ഞങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷികള്‍ നല്‍കിയതോ ആയ ആയുധങ്ങളായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല്‍ അഫ്ഗാന്‍– താലിബാന്‍ എതിരാളികളായ അമേരിക്കയില്‍ നിന്നോ അഫ്ഗാന്‍ സൈന്യത്തില്‍ നിന്നോ മാത്രമാണ് ആയുധങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചതെന്നും സയിദ് ഹമിദ് പറയുന്നു.

എകെ 47 പിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രാമീണവേഷം ധരിച്ചവരുടെ സംഘത്തില്‍ നിന്നും അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങള്‍ കൈവശമുള്ളവരായി അഫ്ഗാന്‍ താലിബാന്‍ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാന്‍ സൈന്യത്തേക്കാള്‍ പോലും മികച്ച ആയുധങ്ങളുള്ള അഫ്ഗാന്‍ താലിബാനെ ഇന്ത്യ ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പുകളും സജീവമാണ്. കശ്മീരില്‍ താലിബാന്‍ സാന്നിധ്യം വൈകാതെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ആശങ്ക.

