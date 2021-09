ലാദന്റെ മുൻ സുരക്ഷാ മേധാവിയും തിരിച്ചെത്തി, അഫ്ഗാൻ ഭീകരരുടെ താവളമാകും, ലോകത്തിന് ആശങ്ക

2020 ലെ യുഎസ്-താലിബാൻ സമാധാന ഉടമ്പടി പ്രകാരം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ മണ്ണ് ഭീകരർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നൽകരുതെന്ന് എന്നായിരുന്നു. ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭീകരരെയോ മറ്റ് വ്യക്തികളെയോ ഗ്രൂപ്പുകളെയോ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് താലിബാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, താലിബാൻ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതോടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് ഭീകരരുടെ ഒഴുക്കാണ്. ഏറ്റവും അവസാനമായി ലാദന്റെ മുൻ സുരക്ഷാ മേധാവിയും തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു.



കൊല്ലപ്പെട്ട അൽ ഖായിദ നേതാവ് ഒസാമ ബിൻ ലാദന്റെ മുൻ സുരക്ഷാ മേധാവി അമീനുൽ ഹഖ് ആണ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് യുഎസ് സൈന്യം പിൻവാങ്ങുന്നതിന്റെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപാണ് അമീനുൽ ഹഖ് വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

അൽ ഖായിദയുടെ മുൻനിര ആയുധ വിതരണക്കാരനായ അമീനുൽ ഹഖ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ നൻഗർഹാർ പ്രവിശ്യയിലെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതായി കാണിക്കുന്ന ഒരു വിഡിയോ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, ഈ റിപ്പോർട്ടുമായി പെന്റഗൺ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല.

ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വഴി കാറിലാണ് അൽ ഖായിദ ഭീകരൻ അമീനുൽ ഹഖ് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചത്. നിരവധി പേർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറിനടുത്തേക്ക് ഓടിവരുന്നതും സെൽഫി പകർത്തുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. സായുധരായ ഭീകരർ ഹഖിന്റെ കാറിനെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ കയ്യിൽ താലിബാന്റെ പതാകയാണ് കാണുന്നത്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അൽ ഖായിദ പോയെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ ഈ മാസം ആദ്യം വാദിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് വിഡിയോ പുറത്തുവന്നതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2001-ലെ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അൽ ഖായിദയുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയാകില്ലെന്നാണ് പെന്റഗൺ വക്താവ് ജോൺ കിർബി പറഞ്ഞത്.

English Summary: Video Allegedly Shows Bin Laden's Security Chief Returning to Afghanistan Hours Before US Troop Exit