വിദേശ സഹായം തേടി താലിബാൻ, കാബൂൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഖത്തറിൽ നിന്ന് വിദഗ്ധരെത്തി

അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിടിച്ചെടുത്ത താലിബാന് പുറത്തുനിന്നുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുടെ സഹായമില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി തന്ത്രപരമായി നീങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുമെന്ന ഭീതിയും താലിബാനുണ്ട്. രാജ്യത്തെ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ താലിബാൻ സാങ്കേതിക സഹായവും തേടിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കാബൂൾ വിമാനത്താവളം നിയന്ത്രിക്കാനും സാങ്കേതിക സേവനങ്ങൾ നൽകാനും ഖത്തറിന്റെയും തുർക്കിയുടെയും സഹായം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.



കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കാനായി നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ താലിബാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനിടെ ഖത്തറിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക സംഘം ബുധനാഴ്ച കാബൂൾ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയതായി ദോഹ റിപ്പോർട്ടുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഖത്തർ എയർവേയ്‌സ് വിമാനം കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് സൈനിക പിൻവലിക്കൽ പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം കാബൂളിലെത്തുന്ന ആദ്യ വിദേശ വിമാനമാണിത്.

ദോഹ ന്യൂസിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഖത്തർ ജെറ്റിൽ കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് താലിബാനുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു സാങ്കേതിക സംഘത്തെ അയച്ചു എന്നാണ്. അതേസമയം, ചർച്ചയിൽ തുർക്കി സംഘവും പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് റഷ്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. താലിബാന്റെ അഭ്യർഥനപ്രകാരം ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചു, എന്നാൽ അന്തിമ ധാരണയിലെത്തിയിട്ടില്ല. സുരക്ഷാ, പ്രവർത്തന തലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തുർക്കിയും യുഎസ് സേനയുമായിരുന്നു കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രവർത്തന്നങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഓഗസ്റ്റ് 31 നു ശേഷം യുഎസ് സേനയും മറ്റുള്ളവരും മടങ്ങിയതോടെ വിമാനത്താവളം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ താലിബാനു മുന്നിൽ വേറെ വഴികളില്ലായിരുന്നു. ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധി മുന്നിൽകണ്ട താലിബാൻ കാബൂൾ വിമാനത്താവളം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തുർക്കിയോട് ആദ്യം തന്നെ സാങ്കേതിക സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കാര്യമായ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് ഖത്തറിന്റെയും സഹായം തേടിയത്.

താലിബാന് പുറംലോകവുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്താൻ കാബൂൾ വിമാനത്താവളം പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ട സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളും ജീവനക്കാരെയുമാണ് താലിബാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ, താലിബാന്റെ ഉപാധികളോടെയുള്ള അഭ്യർഥന പ്രകാരം അപകടകരമായ ജോലി സ്വീകരിക്കണമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ തുർക്കി അവസാന തീരുമാനമെടുക്കാൻ വൈകുകയാണ്.

താലിബാൻ രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുത്ത ശേഷം വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സാങ്കേതികവും സുരക്ഷയും തുർക്കി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ സായുധ സേനയില്ലാതെ വിമാനത്താവള ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നത് അപകടകരമായ ജോലിയാണെന്നും തുർക്കി വക്താവ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

അഫ്ഗാനിലെ പ്രധാന വിമാനത്താവളമാണ് കാബൂളിലേത്. ലോകവുമായി ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിന് മാത്രമല്ല സഹായ സാമഗ്രികളും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലനിർത്തുന്നതിനും വിമാനത്താവളം തുറക്കുന്നത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. നാറ്റോയ്ക്ക് കീഴിൽ കാബൂൾ വിമാനത്താവളം സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം തുർക്കിക്കായിരുന്നു. അതേസമയം, കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനം നിലനിർത്താൻ താലിബാനുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കയും പറഞ്ഞിരുന്നു.

