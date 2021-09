യുഎസ് സൈന്യം പരിപൂർണ പിന്മാറ്റം അഫ്ഗാനിൽ നടത്തി. 20 വർഷം നീണ്ട യുദ്ധത്തിന് വിരാമം. ഒപ്പം ബാക്കിപത്രമെന്ന നിലയിൽ വൻ ആയുധശേഖരവും താലിബാനു ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന റിപ്പോർട്ട് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നു. 83 ബില്യൺ ഡോളർ അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തെ പരിശീലിപ്പിക്കാനായി യുഎസിനു ചെലവായിട്ടുണ്ടെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ 28 ബില്യണോളം ആയുധങ്ങൾക്കും ചെലവായി. അഫ്ഗാൻ സൈന്യത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ ആയുധങ്ങളിൽ പലതും ഇപ്പോൾ താലിബാന്റെ കൈയിലെത്തിയിരിക്കാമെന്നാണ് ആശങ്ക.



ഇക്കാര്യം യുഎസിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവായ ജേക്ക് സള്ളിവൻ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. എത്രത്തോളം ആയുധങ്ങൾ താലിബാന്റെ കൈവശമെത്തിയെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാൽ നല്ലൊരു ഭാഗം എത്തിക്കാണാനാണ് വഴിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. താലിബാൻ യുഎസ് നിർമിത ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകൾ ഓടിക്കുന്നതും അത്യാധുനിക തോക്കുകൾ കൈയിലേന്തി നടക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

അഫ്ഗാനിലെ യുഎസിന്റെ സ്പെഷൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ ഫോർ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ (സിഗർ) താലിബാന്റെ പുതിയ ആയുധശേഖരത്തെപ്പറ്റി ഒരു ഏകദേശ കണക്ക് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതു പ്രകാരം 33 എംഐ 17, 33 യുഎച്ച് 60 ബ്ലാക്ക്ഹോക്ക്, 43 എംഡിഎസ് 530 ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകൾ എന്നിവ താലിബാന്റെ കൈവശമായിട്ടുണ്ട്.

‍ഇതോടൊപ്പം 23 സൂപ്പർ ടുകാനോ എയർക്രാഫ്റ്റ്, 28 സെസ്ന 208 എയർക്രാഫ്റ്റ്, 10 സെസ്ന എസി 208 സ്ട്രൈക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്നീ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും താലിബാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം തോക്കുകളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. 64363 മെഷീൻ ഗണ്ണുകൾ, 126295 പിസ്റ്റളുകൾ., 176 പീരങ്കികൾ തുടങ്ങിയവ അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു.

ഇതോടൊപ്പം ഒട്ടേറെ സൈനിക വാഹനങ്ങളും താലിബാനു കിട്ടി. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഹംവി എന്ന മിലിട്ടറി ട്രക്കാണ്. ഒന്നരക്കോടിയോളം വില വരുന്ന ഈ മൾട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി കവചിത വാഹനങ്ങൾ അഫ്ഗാനിൽ യുഎസ് സൈന്യത്തിന്റെ പ്രധാന ആശ്രയങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു. ഉയർന്ന പവറും പലതരം വെടിവയ്പുകളെയും സ്ഫോടനങ്ങളെയുമൊക്കെ അതിജീവിക്കാനുമുള്ള കരുത്തുള്ള വാഹനമാണു ഹംവി. ഇത്തരം ഹംവികൾ 22174 എണ്ണം താലിബാൻ കൈയടക്കിയെന്ന് സിഗർ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യം ഹംവികൾക്കു മേൽ താലിബാൻ പതാക കെട്ടിവച്ച് റേസിങ് നടത്തുന്ന വിഡിയോ വൈറലായിരുന്നു.

ഒപ്പം 155 മൈൻപ്രൂഫ് വാഹനങ്ങൾ, 634 എം1117 കവചിത വാഹനങ്ങൾ, 169 വിഐപി കവചിത വാഹനങ്ങൾ, 42000 പിക്ക് അപ്പ് ട്രക്കുകൾ, എസ്‌യുവികൾ തുടങ്ങിയവയും 16035 നൈറ്റ് വിഷൻ ഗോഗിളുകൾ, 162043 റേഡിയോകൾ തുടങ്ങിയവയും താലിബാൻ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മസാരി ശരീഫ്, കുൻഡൂസ്, ഹെറാത്, കാബൂൾ, കാണ്ടഹാർ ഗാർഡെസ് തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലെ സൈനികകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നാണു താലിബാൻ കൂടുതൽ ആയുധങ്ങളും നേടിയത്. എന്നാൽ താലിബാന്റെ കൈയിൽ കിട്ടിയ ആയുധങ്ങളും വാഹനങ്ങളും മിക്കതും ഉപയോഗശൂന്യമാക്കിയവയാണെന്ന് മറീൻ ജനറൽ കെന്നത്ത് മക്കിൻസി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് എത്രത്തോളം യാഥാർഥ്യമാണെന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ട്.

ഇതിൽ പലതും താലിബാന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് എതിരഭിപ്രായങ്ങളിലുമുണ്ട്. നീണ്ടനാൾ അഫ്ഗാനിൽ യുഎസ് സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കവചിത വാഹനങ്ങളും മറ്റും ഓടിക്കാൻ താലിബാന് അറിയാം. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു സുഹൃത്‌രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിശീലനവും സാങ്കേതികസഹായവും ഇവർ തേടിയേക്കാം. എന്നാൽ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉടനെയൊന്നും താലിബാനു കഴിയില്ലെന്നാണു യുഎസ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.

യുഎസ് സാങ്കേതികവിദ്യ മനസ്സിലാക്കാനായി മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ വഴി ഈ ആയുധങ്ങളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയുമൊക്കെ റിവേഴ്സ് എൻജിനീയറിങ് നടത്താനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ താൽപര്യമുണ്ടാകാനിടയുണ്ടെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

English Summary: US left behind weapons worth billions of dollars in Afghanistan