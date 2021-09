താലിബാൻ ആധിപത്യത്തിനു വഴിയൊരുക്കിയ യുഎസ് സേനാ പിൻമാറ്റത്തിനു പിന്നാലെ വിമർശന ശരങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനിടയിലും ഭീകര സംഘടന ഐഎസ് ഖൊറസാനെതിരെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. കാബൂൾ എയർപോർട്ടിൽ 13 യുഎസ് മറീനുകളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഭീകരഗ്രൂപ്പിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ലോകമെമ്പാടും യുഎസ് തുടരുമെന്നും ജോ ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ വേട്ടയാടും, നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന് വലിയ വില ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും–ബൈഡൻ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ നാറ്റോ–യുഎസ് സഖ്യം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു.



കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലെ സ്ഫോടനത്തിനു ശേഷം യുഎസ് ഐഎസിനെതിരെ വൻതോതിൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. ഇതിൽ ഐസിസ് ഖൊറസാന്റെ രണ്ട് മുൻനിര നേതാക്കൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

യുഎസ് സഖ്യസേന അഫ്ഗാൻ വിട്ടെങ്കിലും ഇവിടുള്ള ഐഎസ് ഖൊറസാൻ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുമെന്നതാണ് ഇതു നൽകുന്ന സൂചനയെന്ന് ചില വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. യുഎസിന്റെ പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയായ ബ്രിട്ടനും ഐഎസ് വിരുദ്ധ പോരാട്ടം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐസിസിനെതിരെയുള്ള വ്യോമാക്രമണങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടനും പങ്കുചേരുമെന്ന് ബ്രിട്ടന്റെ എയർ ചീഫ് മാർഷൽ മൈക് വിഗ്സ്റ്റൺ പറഞ്ഞു. ഇത്രനാളും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നില കൊണ്ടതിന്റെയും പോരാടിയതിന്റെയും അനുഭവങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് കരുത്തുനൽകുമെന്നാണു ബ്രിട്ടിഷ് സേനയുടെ വിശ്വാസം. ബ്രിട്ടന്റെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഡൊമിനിക് റാബും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനമാണു നടത്തിയത്.

അപ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ നൻഗർഹാറിൽ 2015 ലാണ് ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഖൊറസാൻ പ്രോവിൻസ് (ഐഎസ്കെപി) എന്ന പേരിൽ ഐസിസ്–കെ ആദ്യം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഭാഗങ്ങളും വടക്കുകിഴക്കൻ ഇറാനും മധ്യേഷ്യയിലെ ചില മേഖലകളും ഉൾപ്പെടുന്ന പൗരാണിക മേഖലയാണു ഖൊറസാൻ.അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിരവധി ക്രൂരമായ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ ഐഎസ് കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാബൂളിൽ കഴിഞ്ഞ മേയിൽ 68 വിദ്യാർഥികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സ്കൂൾ ബോംബ് സ്ഫോടനം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് ഇവരാണ്. ജൂണിൽ ബ്രിട്ടിഷ്–യുഎസ് സംയുക്ത സൈന്യത്തിന്റെ വാഹനവ്യൂഹവും ഐസിസിന്റെ ആക്രമണം നേരിട്ടിരുന്നു. ഈ ആക്രമണത്തിൽ 10 പേർ മരിച്ചു.

താലിബാനുമായി നിലവിൽ ഇവർ സംഘർഷത്തിലാണെങ്കിലും വരുംകാല ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റി പലതരം ആശങ്കകൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഐഎസ്–കെ നേതാവും മുൻ തെക്കനേഷ്യൻ തലവനുമായ ഉമർ ഖൊറസാനിയെ താലിബാൻ ആഴ്ചകൾക്കുമുൻപ് കൊന്നു അഫ്ഗാനിലെ പുലെ ചർഖി ജയിലിൽ നിന്നു പിടിച്ചിറക്കി കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് 2000 ഐഎസ് ഭീകരർ അഫ്ഗാനിലുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്. പോയവർഷങ്ങളിൽ യുഎസ്–അഫ്ഗാൻ സംയുക്തസേനകൾ നടത്തിയ വിവിധ ആക്രമണങ്ങളിൽ ഇവരിൽ കുറെപ്പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. കുറേപ്പേർ പിടിയിലുമായി. താലിബാൻ അഫ്ഗാൻ പിടിച്ചെടുത്തിനു പിന്നാലെ ഐഎസ്–കെ നൂറിസ്ഥാൻ, ബാഡ്ഗിസ്, സാരി പൽ, ബഡാക്ഷാൻ, ബാഗ്‌ലാൻ, കുൻഡുസ്, കാബൂൾ തുടങ്ങിയ പ്രവിശ്യകളിൽ സ്‌ലീപ്പർ സെല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, തജിക്കിസ്ഥാൻ തുടങ്ങി അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഭീകരസംഘടനകൾ ഐഎസ്–കെയോട് സൗഹൃദം പുലർത്തുന്നവരാണ്. ഇതെല്ലാം ഐഎസ് സ്വാധീനമുള്ള അഫ്ഗാൻ മേഖലകളിലേക്കു ലോകശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു.

