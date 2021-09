ഇന്നലെ താലിബാന്റെ ഇന്ത്യയോടുള്ള നിലപാടുകൾ സിഎൻഎനുമായുള്ള വ്യക്തമാക്കിയത് താലിബാനുള്ളിലെ തന്നെ ഏറ്റവും തീവ്രനിലപാടുകാരായ ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക് ഭീകരഗ്രൂപ്പിന്റെ യുവനേതാവായ അനസ് ഹഖാനിയാണ്. അനസ് ഹഖാനിയെന്നു ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്ന വിക്കിപീഡിയ പ്രൊഫൈലിൽ അഫ്ഗാൻ പോയറ്റ് എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. താലിബാൻ ഭീകരർക്കിടയിലെ കവിയാണ് അനസ് ഹഖാനി. പാഷ്തോ ഭാഷയിലെ കവിതകൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും താൽപര്യമുള്ളയാൾ.



ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ രാജ്യങ്ങൾക്കു തലവേദന സൃഷ്ടിച്ച, താലിബാന്റെ ഐഎസ്ഐ, അൽ ഖായിദ ബന്ധത്തിനു ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഹഖാനി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകൻ ജലാലുദീൻ ഹഖാനിയുടെ ഇളയമകനും ഇപ്പോഴത്തെ ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക് നേതാവ് സിറാജുദീൻ ഹഖാനിയുടെ അനുജനുമാണ് അനസ്. ആറടിയിലധികം ഉയരമുള്ള, വിരിഞ്ഞ തോളുകളുള്ള കണ്ണടക്കാരനാണ് 27 വയസ്സുകാരനായ അനസ് ഹഖാനി. പഷ്തൂൺ ഗോത്രമായ സദ്രാന്റെ ട്രേഡ് മാർക് വേഷധാരണമായ വെളുത്ത കമീസിലും കറുത്ത കോട്ടിലുമാണ് ഈ ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക് ഡെപ്യൂടി കമാൻഡർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അഭിമുഖം നടത്തുന്നവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പാഷ്തോ കവിതകളുടെ ഉദ്ധരണികളോടെയാണ് ഇയാൾ മറുപടികൾ നൽകുന്നതെന്നാണു പത്രപ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്.

അഫ്ഗാനിലെ സദ്രാൻ ഗോത്രമേഖലയായ ഗെർദ സെറായ് ജില്ലയിലെ പക്തിയ പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നാണു ഹഖാനി വരുന്നത്. പാക്ക്–അഫ്ഗാൻ അതിർത്തിയായ ഡ്യൂറൻഡ് രേഖയ്ക്കു സമീപമുള്ളതാണ് ഈ പ്രവിശ്യ. പാക്കിസ്ഥാനിലെ വടക്കൻ വസീറിസ്ഥാനിലായിരുന്നു അനസിന്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം. പാശ്ചാത്യവത്കരണത്തോടും പാശ്ചാത്യരീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണത്തോടും മറ്റ് താലിബാൻ നേതാക്കളെ പോലെ കടുത്ത എതിർപ്പാണ് ഹഖാനിക്കുള്ളതെന്ന് അയാളുമായി നടത്തിയ ഇന്റർവ്യൂകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

2014 ഖത്തറിലെ ദോഹയിൽ തുറന്ന താലിബാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓഫിസ് സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങുന്നതിനിടെ അനസ് ബഹറിനിൽ വച്ച് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് കാബൂളിലേക്ക് ഇയാളെ കൊണ്ടുപോയി. പിന്നീട് 9 മാസത്തോളം അഷ്റഫ് ഗനി സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അഫ്ഗാൻ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസിയായ എൻഡിഎസിന്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലായിരുന്നു അനസിനെ പാർപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് യുഎസിന്റെ കീഴിലുള്ള ബാഗ്രാം എയർബേസിലേക്കു മാറ്റി.

ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെയും താലിബാന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ നിർണായക കണ്ണിയാണ് അനസെന്ന് അഫ്ഗാൻ ഇന്റലിജൻസ് വൃത്തങ്ങൾ അന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. ധനശേഖരണം മുതൽ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വരെ ഇയാളുടെ കൈയുണ്ടെന്നും അന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് തവണ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അനസിനു വധശിക്ഷ വിധിച്ചെങ്കിലും നടപ്പാക്കിയില്ല. കുറേക്കാലം ഏകാന്ത തടവുകാരനായും ഇയാൾ കഴിഞ്ഞു.

കാബൂളിലേക്കുള്ള താലിബാൻ മുന്നേറ്റത്തിനു ശേഷം നടന്ന വിവിധ ചർച്ചകളിൽ അനസായിരുന്നു പ്രധാന സ്ഥാനം വഹിച്ചത്. അഹ്മദ് മസൂദിന്റെയും അമ്രുല്ല സാലിഹിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ച്ശീറിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന താലിബാൻ വിരുദ്ധ മുന്നണിയുമായുള്ള സമാധാന ചർച്ചകൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ഇയാൾ തന്നെ.

ഇന്ത്യൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെയും വ്യക്തികൾക്കെതിരെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിരവധി തവണ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഭീകരരാണ് ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്. അഫ്ഗാൻ തലസ്ഥാനം കാബൂളിന്റെ ക്രമസമാധാന പരിപാലനം ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പാണ്. 6000 ഹഖാനി ഭീകരർ ഇപ്പോൾ കാബൂളിലുണ്ടെന്നാണു കണക്ക്.

അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി, കോൺസുലേറ്റുകൾ എന്നിവയിൽ ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഭീകരസംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനായ ജലാലുദീൻ ഹഖാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2008ൽ കാബൂളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ ഭീകരാക്രമണം നടത്തുകയും 58 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അന്തരിച്ചവരിൽ രണ്ട് പേർ ഇന്ത്യൻ ഓഫിസർമാരായിരുന്നു. 2017ലും ഇവർ കാബൂളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ആക്രമിച്ചു. ജലാലാബാദിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റും ഇവർ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ അപകടകാരികളായ ഇവർ കാർബോംബ് ആക്രമണം, ചാവേർ സ്‌ഫോടനം തുടങ്ങിയ രീതികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ജയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് തലവൻ മസൂദ് അസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ ഇന്ത്യൻ ജയിലിൽ നിന്നു മോചിപ്പിക്കാനായി ഭീകരർ 1999ൽ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് വിമാനം റാഞ്ചൽ നടക്കുന്ന സമയത്തും ഹഖാനിയുടെ പേര് ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നു. ആ വിമാനം അഫ്ഗാനിലെ കാണ്ഡഹാർ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുകയും അവിടെ യാത്രക്കാർ ബന്ദികളാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് അഫ്ഗാൻ ഭരിച്ചിരുന്ന താലിബാൻ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു ജലാലുദീൻ ഹഖാനി. 2018ൽ ഇയാൾ മരിച്ചു. തുടർന്നാണു മകനായ സിറാജുദീൻ അധികാരമേറ്റത്. ഇയാൾ തലയ്ക്ക് മൂന്നരക്കോടി ഇനാമുള്ള ഭീകരനാണ്.

എൺപതുകളിൽ സോവിയറ്റ് വിരുദ്ധ ആക്രമണങ്ങളിലൂടെ വളർന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ് പിന്നീട് ഐഎസ്‌ ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ശക്തി പ്രാപിച്ചത്. ഇവരുടെ ഒട്ടേറെ പരിശീലനസ്ഥലങ്ങൾ പാക്കിസ്ഥാനിലെ വസീറിസ്ഥാനിലാണു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 2001ൽ യുഎസിന്റെ അഫ്ഗാൻ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം ഒസാമ ബിൻ ലാദൻ അടക്കമുള്ള അൽ ഖായിദ നേതാക്കൾക്കു പാക്കിസ്ഥാനിലേക്കു രക്ഷപ്പെടാനും അവിടെ സുരക്ഷിത താവളങ്ങളിൽ ഒളിക്കാനും അവസരമൊരുങ്ങിയതിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിനു നിർണായക പങ്കുണ്ട്. 1996ലാണു ഹഖാനി നെറ്റ്‌വർക്ക് താലിബാനൊപ്പം ചേർന്നത്. ഇപ്പോൾ താലിബാന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ നേതൃത്വവും സംഘടനാ രീതികളും ഇവർ പുലർത്തുന്നുണ്ട്.

English Summary: Anas Haqqani is the Taliban leader, commander, poet and member of the negotiation team in Qatar office