ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കാബൂള്‍ വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപം ഭീകരാക്രമണം നടന്നത്. ഈ ആക്രമണത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഭീകരർക്ക് അമേരിക്കന്‍ സൈന്യം നിന്‍ജ ബോംബ് ആക്രമണത്തിലൂടെയാണ് തിരിച്ചടി നല്‍കിയത്. എംക്യു–9 റീപ്പര്‍ ഡ്രോണില്‍ ഘടിപ്പിച്ച ഹെല്‍ഫയര്‍ എജിഎം 114 മിസൈലാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ നന്‍ഗര്‍ഹര്‍ പ്രവിശ്യയില്‍ വച്ച് കാറില്‍ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന രണ്ട് ഐഎസ്-കെ ഭീകരന്മാരെയാണ് അമേരിക്ക നിന്‍ജ ബോംബാക്രമണത്തിലൂടെ വധിച്ചത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം ഭീകരരുണ്ടെന്നും ഇവരെ വെറുതെവിടില്ലെന്നും യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഓരോ ഭീകരനെയും കാത്തിരിക്കുന്നതും നിന്‍ജ ബോംബ് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം.



∙ എന്താണ് നിൻജ ബോംബ്?

ഫ്‌ളെയിങ് ജിന്‍സു എന്നും ഈ അമേരിക്കന്‍ നിന്‍ജ ബോംബ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. കൊടുംഭീകരരെ കണ്ടെത്തി പിന്തുടർന്ന് വധിക്കാനാണ് അമേരിക്ക ഈ ആയുധം പ്രയോഗിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷത്തിനിടെ എംക്യു–9 റീപ്പര്‍ ഡ്രോണ്‍ വഴി 11 ആക്രമണങ്ങളാണ് അമേരിക്ക നടത്തിയത്. ലേസര്‍ കൃത്യതയില്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്ന ഈ കില്ലർ ഡ്രോണിനേയും ആയുധങ്ങളേയും കുറിച്ചുള്ള കാര്യമായ വിവരങ്ങളൊന്നും അമേരിക്ക ഇപ്പോഴും പരസ്യമാക്കിയിട്ടില്ല.

എംക്യു–9 റീപ്പര്‍ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും സിറിയയിലാണ് അമേരിക്ക നടത്തിയത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് പുറമേ യെമന്‍, സൊമാലിയ, ലിബിയ എന്നിവിടങ്ങളിലും അമേരിക്ക ഈ ഡ്രോണ്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഓപറേഷനുകള്‍ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്‍ ഖായിദയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡറായ അബു അല്‍ ഖൈര്‍ അല്‍ മസ്രിയെ വധിച്ച ആക്രമണമാണ് ഇതില്‍ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധം. 2017 ഫെബ്രുവരിയില്‍ സിറിയയിലെ ഇദ്‌ലിബ് പ്രവിശ്യയില്‍ വച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം നടന്നത്. ഇതിനു ശേഷമാണ് അമേരിക്കയുടെ കൈവശമുള്ള നിന്‍ജ ബോംബിനെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ചെങ്കിലും വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തറിഞ്ഞത്.

സ്‌ഫോടക വസ്തുക്കള്‍ക്ക് പകരം ആറ് മൂര്‍ച്ചയേറിയ ബ്ലേഡുകളാണ് ആര്‍9എക്‌സ് മിസൈലിലുള്ളത്. ലക്ഷ്യസ്ഥാനം നിശ്ചയിച്ചാൽ കൃത്യമായി തന്നെ ദൗത്യം നടപ്പിലാക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ് ഈ ആയുധം. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഇവയെ നിന്‍ജ ബോംബ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കൾ ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ഇരയുടെ സമീപത്തുള്ളവർക്ക് പരുക്കോ ജീവഹാനിയോ സംഭവിക്കുന്നത് പരമാവധി കുറയ്ക്കാനും ഈ ആയുധത്തിനാകും. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില്‍ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിലും ലക്ഷ്യമിട്ട രണ്ട് പേര്‍ മാത്രമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഭാരം കുറവാണെന്നതു കൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഡ്രോണിന് ഏറെ സമയം വേഗം കുറയ്ക്കാതെ പറക്കാനാകും. ഏതാണ്ട് 1700 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമായി 27 മണിക്കൂര്‍ നിര്‍ത്താതെ പറക്കാന്‍ ഈ ഡ്രോണിനാകും. ലഭ്യമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഏതാണ്ട് 45 കിലോഗ്രാമാണ് നിന്‍ജ ബോംബിന്റെ ഭാരം. ഹംവികളിലും ഹെലിക്കോപ്റ്ററുകളിലും പോര്‍വിമാനങ്ങളിലുമെല്ലാം നിന്‍ജ ബോംബ് ഘടിപ്പിക്കാനുമാകും. 500 മീറ്റര്‍ മുതല്‍ 11 കിലോമീറ്റര്‍ വരെയാണ് ഈ ബോംബിന്റെ പരിധി.

English Summar: How US-built 'Ninja bomb' with 'halo of long blades' destroyed ISIS-K target in Afghanistan