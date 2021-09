വ്യോമാക്രണം നേരിടാൻ: ഇറാന്റെ ബാവര്‍ 373 റഷ്യയുടെ എസ് 400നേക്കാളും മികച്ചതോ?

ഇറാന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വ്യോമസേന പ്രതിരോധ സംവിധാനമായ ബാവര്‍ 373 റഷ്യയുടെ എസ് 400നേക്കാളും മികവുള്ളതെന്ന് ഇറാനിയന്‍ പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി ബ്രിഗേഡിയര്‍ ജനറല്‍ മഹ്ദി ഫറാഹി. ഇതോടെ അമേരിക്കയുടെ താഡിനേക്കാളും പാട്രിയോറ്റിനേക്കാളും കാര്യക്ഷമത കൈവരിക്കാന്‍ ഇറാന് സാധിച്ചുവെന്നു അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. അമേരിക്ക പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുൻപ് ഇറാന് നല്‍കിയ മിസൈലുകള്‍ പ്രാദേശികമായി വികസിപ്പിച്ചാണ് ഇറാന്‍ ബാവര്‍ 373 നിര്‍മിച്ചത്.



മിസൈല്‍ നിര്‍മാണത്തില്‍ ഇറാന്‍ വലിയ പുരോഗതിയാണ് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ബ്രിഗേഡിയര്‍ ജനറല്‍ മഹ്ദി ഫറാഹി അവകാശപ്പെട്ടു. മിസൈലുകളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഖര ഇന്ധനങ്ങളുടെ അതേ കാര്യക്ഷമതയുള്ള ദ്രവ ഇന്ധനം കണ്ടെത്തിയതാണ് ഇറാന്റെ മിസൈല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ നിര്‍ണായകമായതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. വേഗത്തില്‍ പ്രതികരിക്കേണ്ടതുള്ളതിനാല്‍ ഇത്തരം മിസൈല്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളില്‍ ഖര റോക്കറ്റ് ഇന്ധനമാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. ദ്രവ ഇന്ധനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കാര്യക്ഷമത കുറവാണെന്നതാണ് ഖര ഇന്ധനങ്ങളുടെ ന്യൂനത. ഇത് മറികടക്കാന്‍ പുതിയ ദ്രവ ഇന്ധനം വഴി തങ്ങള്‍ക്കായെന്നാണ് ഇറാന്‍ പറയുന്നത്.

2019 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ബാവര്‍ 373 മിസൈല്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഇറാന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരേസമയം 100 ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാനും 60 എണ്ണം പിന്തുടരാനും ആറെണ്ണത്തെ വീതം തകര്‍ക്കാനും ശേഷിയുണ്ട് ഈ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്. ഈ മിസൈല്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെ ട്രക്കുകള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ ഘടിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. വ്യത്യസ്ത ഉയരങ്ങളിലുള്ള ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കുന്നതിന് മൂന്നു വ്യത്യസ്ത ശേഷിയുള്ള മിസൈലുകളും ബാവര്‍ 373യിലുണ്ട്.

2019ല്‍ തന്നെ ബാവര്‍ 373യുടെ ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതായി ഇറാനിയന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് തലവന്‍ ബ്രിഗേഡിയര്‍ ഷാരൂഖ് ശാഹ്‌റം അറിയിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ പാട്രിയോട്ടിനേക്കാളും താഡിനേക്കാളും മികച്ച മിസൈല്‍ പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അന്ന് ഷാരൂഖ് ശാഹ്‌റം പറഞ്ഞതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇറാനിയന്‍ പ്രതിരോധ സഹമന്ത്രി ബാവര്‍ 373ന്റെ പുതു രൂപത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അമേരിക്ക തന്നെ 1970കളില്‍ ഇറാനിലെ ഷാ ഭരണകൂടത്തിന് നല്‍കിയ സ്റ്റാന്റേഡ് മിസൈല്‍ 1ന്റെ പരിഷ്‌ക്കരിച്ച രൂപമാണ് ബാവര്‍ 373ല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിസൈലുകള്‍. പിന്നീട് ഇസ്‌ലാമിക വിപ്ലവത്തിലൂടെ ആയത്തുല്ല ഖുമൈനി ഇറാന്റെ നേതൃത്വത്തിലേക്കെത്തിയപ്പോള്‍ അമേരിക്കന്‍ വിരുദ്ധരുടെ കൈകളിലേക്ക് ഈ ആയുധവും ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. പരമാവധി 210 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരത്തേക്ക് വരെ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ബാവര്‍ 373 മിസൈലുകള്‍ക്ക് ഇതിനിടെ ശബ്ദാദി വേഗം വരെ കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും.

