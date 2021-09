ബ്രിട്ടിഷ് കമാൻഡോകൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് ബുർഖ ധരിച്ച്, വാഹനങ്ങളിൽ താലിബാന്റെ പതാക, സഞ്ചരിച്ചത് കിലോമീറ്ററുകൾ

താലിബാന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ബ്രിട്ടിഷ് കമാൻഡോകൾ വേഷംമാറി സഞ്ചരിച്ചെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. എസ്എഎസ് കമാൻഡോകൾ ബുർഖ ധരിച്ച് സ്ത്രീകളായി അഭിനയിച്ചാണ് വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയത്. അഫ്ഗാൻ സ്ത്രീകൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ശരീരം മുഴുവൻ മൂടുന്ന വസ്ത്രമായ ബുർഖ ധരിച്ചാണ് കമാൻഡോകൾ കിലോമീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിച്ചത്. അഫ്ഗാൻ സുരക്ഷാ സേനയിലെ അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കമാൻഡോകൾക്കാണ് അവസാന നിമിഷം രക്ഷപ്പെടാൻ വിചിത്ര വഴി തേടേണ്ടിവന്നത്.



അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ബ്രിട്ടിഷ് താവളത്തിൽ നിന്ന് ടാക്സി വഴിയാണ് ബുർഖ ധരിച്ച് 20 പേരുടെ സൈനിക യൂണിറ്റ് കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചത്. ബുർഖ ധരിച്ചതിനു പുറമെ വാഹനത്തിൽ താലിബാൻ പതാകയും കെട്ടിയിരുന്നു. വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്താൻ താലിബാന്റെ നിരവധി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളാണ് മറികടന്നത്. രക്ഷാദൗത്യത്തിന് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ലഭ്യമല്ലെന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചതോടെയാണ് റോഡ് മാർഗം വേഷംമാറി തിരിച്ചത്.

എസ്എഎസ് ടീം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ മാസങ്ങളോളം രഹസ്യ നിരീക്ഷണ ദൗത്യത്തിലായിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ നിർത്താനും കാബൂളിലേക്ക് ഉടനടി മടങ്ങാനും കമാൻഡോകളോട് നേരത്തെ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും മിക്ക നഗരങ്ങളും താലിബാൻ പിടിച്ചടക്കിയിരുന്നു. കാബൂളിലേക്ക് നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യാൻ അവർ അഞ്ച് ടാക്സികളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്.

സുരക്ഷിത വഴി കണ്ടെത്താൻ അവർ അഫ്ഗാൻ തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ പൊലീസിന്റെ സഹായവും തേടി. വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള ബുർഖകളാണ് ധരിച്ചത്. കമാൻഡോകൾ അവരുടെ ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും ഒഴികെയുള്ള മിക്ക ഉപകരണങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചു. കുറച്ച് ആുധങ്ങൾ ബുർഖകൾ കൊണ്ട് മൂടുകയും ചെയ്തായിരുന്നു യാത്ര. വേഷംമാറിയ 20 പേരുമായി അഞ്ച് ടാക്സികൾ പോകുമ്പോൾ വഴികളിൽ മുഴുവൻ താലിബാൻ പതാകകൾ വീശി സഞ്ചരിക്കുന്നവരെയാണ് കമാൻഡോകൾ കണ്ടത്.

കാബൂൾ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ബ്രിട്ടിഷ് കമാൻഡോകൾക്ക് എയർപോർട്ടിന്റെ സുരക്ഷാചുമതലയുള്ള യഎസ് സൈനികരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ബുദ്ധിമുട്ടി. അവസാനം ബുർഖ മാറ്റിയപ്പോഴാണ് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി ലഭിച്ചത്.

