അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ താലിബാൻ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചതും തുടർന്നുള്ള സംഭവങ്ങളും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പാകണമെന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഉന്നത മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗമായ ബ്രൂണോ ലാമേർ. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യാന്തര പ്രതിരോധത്തിലും സാമ്പത്തികരംഗത്തും യുഎസിനും ചൈനയ്ക്കും പിന്നിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇറ്റലിയിലെ കെർനോബിയോയിൽ നടന്ന ഉച്ചകോടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ലാമേർ.



യൂറോപ്പിന് ഒരുപാടു ഭീഷണികളുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും. സുരക്ഷിതത്വത്തിനായി യുഎസിനെ ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു. അഫ്ഗാൻ അതിന്‌റെ നേർസാക്ഷ്യമാണെന്നും ലാമേർ പറഞ്ഞു. ഫ്രാൻസ് ഏകദേശം 14000 കോടി രൂപ പ്രതിരോധമേഖലയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. മറ്റുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച് തങ്ങളുടെ നില ഭദ്രമാക്കണമെന്നു ലാമേർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇതിനായി ഒറ്റ വിപണി, സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥ എന്നീ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങൾ കടക്കണം. അടുത്ത വർഷം ഇയു കൗൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾക്ക് ഫ്രാൻസ് ഊർജിത ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും ലാമേർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യുഎസിനെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന സഖ്യം എന്ന സ്ഥിതിയിൽ നിന്നു സ്വതന്ത്രശക്തിയായി യൂറോപ്പ് ഉയരണമെന്ന വികാരം അഫ്ഗാൻ പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് മേഖലയിലെങ്ങും ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാനിൽ പെട്ടുപോയ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ പൗരൻമാരെ തിരികെയെത്തിക്കാൻ യുഎസ് സംവിധാനങ്ങളെ വൻതോതിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇതു മേഖലയിൽ അരക്ഷിതത്വബോധത്തിനു വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

യൂറോപ്യൻ പ്രതിരോധം വികസിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇയു ഫോറിൻ പോളിസി മേധാവിയായ ജോസഫ് ബോറെൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഇതിന്‌റെ വെളിച്ചത്തിലാണു കാണുന്നത്. യൂറോപ്യൻ മിലിട്ടറി കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായ ക്ലോഡിയോ ഗ്രാസിയാനോയും ഇതു ശരിവച്ചു. തൽപരമേഖലകളിൽ ആവശ്യമുണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് പെട്ടെന്നിടപെടാൻ പറ്റുന്ന സൈന്യത്തെ യൂറോപ്പ് ഒരുക്കണമെന്നാണു ക്ലോഡിയോയുടെ അഭിപ്രായം.

എന്നാൽ പറച്ചിൽ പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് ഇത്തരമൊരു സൈന്യനിർമാണമെന്നു വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ മൊത്തം 27 അംഗരാജ്യങ്ങളുള്ളതിൽ എല്ലാവരും ഇതംഗീകരിക്കണം. പോളണ്ട്, മറ്റു ബാൾട്ടിക് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇത്തരമൊരു പാൻ–യൂറോപ്പ് സൈന്യത്തോട് അത്ര താൽപര്യമില്ല. നിലവിലെ നാറ്റോ–യുഎസ് സൈനിക സമവാക്യങ്ങളുടെ ഉറച്ച പിന്തുണക്കാരാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ പ്രബല അംഗരാജ്യമായ ജർമനി. ജർമനിയുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ ഈ പദ്ധതി ഒരുകാലത്തും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.

നിലവിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനു കീഴിൽ ബാറ്റിൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറു റിയാക്ഷൻ സൈനികയൂണിറ്റുകളുണ്ട്. ഓരോ യൂണിറ്റിലും 1500 സൈനികരും അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന യുദ്ധങ്ങളിലോ , സംഘർഷബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലോ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും സമ്മതത്തോടെ മാത്രമേ ഇവ നിയോഗിക്കപ്പെടാറുള്ളൂ.

English Summary: Europe Should Drop the Act on Afghanistan