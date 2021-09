അത്യാധുനിക വ്യോമസേന സജ്ജമെന്ന് ചൈന, മുന്നിൽ യുഎസ് തന്നെയെന്ന് സൈനിക വിദഗ്ധർ

മറ്റു രാജ്യങ്ങളേക്കാള്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയില്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ മുന്നിലുള്ള അത്യാധുനിക വ്യോമസേന തങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെന്ന അവകാശവാദവുമായി ചൈനീസ് സൈന്യം. അത്യാധുനിക ജെ 20, വൈ 20 പോര്‍വിമാനങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തിയ സ്വയം വിലയിരുത്തലിലാണ് തന്ത്രപ്രധാന വ്യോമസേനയെന്ന നിലയിലേക്ക് തങ്ങള്‍ മാറിയെന്ന് ചൈനീസ് വ്യോമസേന വക്താവ് ഷെന്‍ ജിന്‍ക് അവകാശപ്പെട്ടത്. അതേസമയം, ലോകത്തെവിടെയും സൈനിക നീക്കം നടത്താന്‍ പാകത്തിന് ചൈനീസ് വ്യോമസേനയില്‍ ആധുനിക വല്‍ക്കരണം നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് സൈനിക വിദഗ്ധര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്.



ചൈനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമ പ്രദര്‍ശനമായ ചൈന ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഏവിയേഷന്‍ ആൻഡ് എയറോസ്‌പേസ് എക്‌സിബിഷനു മുന്നോടിയായി നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ചൈനീസ് വ്യോമ സേനയെക്കുറിച്ച് ഷെന്‍ ജിന്‍ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഈ പ്രദര്‍ശനത്തില്‍ അടുത്ത തലമുറയില്‍പെട്ട എച്ച് 20 പോലുള്ള ചാര വിമാനങ്ങള്‍ ചൈന അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില്‍ പുനരുപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഹൈപ്പര്‍സോണിക് ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന്റെ പരീക്ഷണം നടത്തിയെന്ന് ചൈന അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

അതേസമയം, അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സൈനിക രംഗത്തെ സാങ്കേതികവും തന്ത്രപ്രധാനവുമായ പുരോഗതി ചൈനക്ക് ഇപ്പോഴും നേടാനായിട്ടില്ലെന്നാണ് റിഡ്‌സ്വാന്‍ റഹ്‌മത്ത് അടക്കമുള്ള പ്രതിരോധ രംഗത്തെ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. ദക്ഷിണ ചൈന ഉള്‍ക്കടലിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ വന്‍ ശക്തിയായി ചൈന മാറിയിട്ടുമുണ്ട്. വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്തെവിടെയും സേനാ നീക്കം നടത്തുകയെന്നതു പോലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ ചൈനക്കിനിയും ഏറെ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ടന്നാണ് ഇവരുടെ വാദം.

ദീര്‍ഘദൂരം സഞ്ചരിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള പോര്‍ വിമാനങ്ങളെടുത്താല്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് ബി 52 ബോംബറും (14,000 കിലോമീറ്റര്‍) റഷ്യക്ക് ടിയു 95 ബോംബറും (15,000 കിലോമീറ്റര്‍) സൂപ്പര്‍സോണിക് ടിയു 160ഉം(12,300 കിലോമീറ്റര്‍) ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ ചൈനക്ക് ഈ മേഖലയില്‍ കാര്യമായ വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്താന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ രണ്ട് മേഖലകളില്‍ ചൈനീസ് വ്യോമസേനക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്.

സ്വന്തം അതിര്‍ത്തികള്‍ സംരക്ഷിക്കുകയും ഹ്രസ്വദൂര ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ സൈനിക നീക്കം നടത്തുന്നതിലുമാണ് ചൈനക്ക് ഇപ്പോഴും മിടുക്കുള്ളത്. അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ യാത്രാ - ചരക്കു നീക്ക സൈനിക വിമാനമായ വൈ 20യുടെ പരിധി 4500 കിലോമീറ്റര്‍ മാത്രമാണ്. സൈന്യത്തിനു വേണ്ട ചരക്കുകള്‍ നീക്കുന്നതിനും സൈനികരെ എത്തിക്കുന്നതിനും ഈ വിമാനം ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു ലക്ഷം കിലോഗ്രാം വരെ ഇതിനു വഹിക്കാനാകും. ദക്ഷിണ ചൈന മേഖലയില്‍ വൈ 20 പറന്നതില്‍ മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങള്‍ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍, തങ്ങളുടെ അധീന മേഖലക്കപ്പുറത്തേക്ക് നീക്കം നടത്താന്‍ മാത്രം ചൈനീസ് വ്യോമസേനയുടെ സൗകര്യങ്ങള്‍ വിപുലമായിട്ടില്ലെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

2016ല്‍ ചൈന പുതുതലമുറയില്‍ പെട്ട സിയാന്‍ എച്ച് 20 ബോംബറുകളെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു. അമേരിക്കയുടെ വിമാന വാഹിനിക്കപ്പലുകളെ വരെ മുക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ വഹിക്കാന്‍ ഈ ബോംബറിന് ശേഷിയുണ്ട്. അടുത്ത കാലം വരെ സാങ്കേതികമായി ഏറെ പിന്നിലായിരുന്ന ചൈനീസ് വ്യോമസേനയില്‍ വളരെ വേഗത്തില്‍ ആധുനികവല്‍ക്കരണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അമേരിക്ക തന്നെ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പുറത്തിറക്കിയ അമേരിക്കന്‍ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചൈനീസ് വിമോചന സേനക്ക് 2000ത്തിലേറെ പോര്‍വിമാനങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിവേഗം ചൈന പാശ്ചാത്യ സൈനിക ശക്തികള്‍ക്കൊപ്പമെത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു.

